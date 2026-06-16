McDonald’s dnes otvoril unikátnu slovenskú reštauráciu, je prvá svojho druhu. Prekvapil aj lokalitou

Exteriér nového McDonald’s v Novej Polhore

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Michaela Olexová
Obchodné reťazce
McDonald's dnes rozšíril svoju sieť na Slovensku. Domovom novej diaľničnej prevádzky sa stala Nová Polhora v Košickom kraji.

V poradí už 57. prevádzka značky McDonald’s na slovenskom trhu otvorila svoje brány v utorok 16. júna 2026. Za všetkým pritom stojí ponuka, ktorá prišla len v decembri minulého roka.

My sme vás o tejto prevádzke prvý raz informovali už na začiatku roka. A dnešným dňom si po ikonický Tasty Cheese či kávu z McCafé môžu zájsť nielen vodiči na úseku medzi Košicami a Prešovom, ale aj miestni obyvatelia či návštevníci regiónu.

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Pre franšízanta spoločnosti McDonald’s Ivana Saloňa ide o druhú prevádzku, ktorú bude mať pod palcom. V exkluzívnom rozhovore počas slávnostného otvorenia pre interez prezradil viac o zákulisí projektu, jeho špecifikách aj dôvodoch, prečo padla voľba práve na Novú Polhoru.

Strategická lokalita a prekvapenie v podobe nového dizajnu

Nová reštaurácia ponúka 111 miest na sedenie v interiéri a ďalších 72 miest na terase. Oproti mnohým prevádzkam láka skorými otváracími hodinami pre ranné vtáčatá – zákazníci si tu dajú kávu či raňajky už od 6.00 h ráno.

Súčasťou prevádzky sú štyri samoobslužné kiosky, pričom už počas výstavby sa počítalo s možným rozšírením o piaty. Zákazníci môžu využiť aj dve pokladnice s obsluhou a ponuku McCafé.

Slovákov môže zaujať nielen netradičná lokalita, ale aj vzhľad prevádzky. Reštaurácia je zladená v novom dizajnovom koncepte Classic Spectrum, ktorý je tu v rámci celého česko-slovenského regiónu využitý úplne po prvý raz.

„Vraciame sa k pôvodným farbám. Dominuje žltá, červená a celkovo veselšie ladený interiér,“ priblížil Saloň.

Dizajn nového McDonald’s v Novej Polhore
Foto: interez.sk (Michaela Olexová)/McDonald’s

Dizajn tak stavia na čistých líniách, prírodných materiáloch a výrazných prvkoch, ktoré si zákazníci s McDonald’s spájajú už desaťročia. Nechýba ikonický zlatý oblúk, farebné sklo inšpirované odtieňmi Big Macu ani štruktúra či farba gaučov odkazujúca na legendárne hranolčeky. Cieľom bolo vytvoriť svieži priestor, ktorý zároveň zostáva verný identite značky.

Prevádzku v blízkej dobe čakajú ešte posledné drobné exteriérové úpravy. Pribudne napríklad krajšia výsadba na prázdnej ploche v zadnej časti. Zákazníci tu však už majú všetko, čo potrebujú. Svoje si tu nájdu aj rodiny s deťmi, ktoré poteší fakt, že je k dispozícii aj moderné vonkajšie detské ihrisko.

Exteriér nového McDonald’s v Novej Polhore
Foto: McDonald’s

Koho sa snaží nová prevádzka nalákať?

McDonald’s pri Novej Polhore funguje ako diaľničná prevádzka priamo pri frekventovanej D1, ktorou denne prejde približne 20-tisíc áut. Motoristi sú tak hlavnou cieľovou skupinou, o čom svedčí aj pohľad na parkovacie miesto pre autobusy či oddelené parkovanie pre zamestnancov. Tí budú využívať prenajatú parcelu mimo hlavného parkoviska, aby nedochádzalo k blokovaniu miest pre zákazníkov.

Rozhodujúcim dôkazom o zameraní sa na motoristov je však duálny Drive Thru systém. Ten pozostáva z dvoch samostatných línií a dvoch výdajných okien.

Drive Tru nového McDonald’s v Novej Polhore
Foto: McDonald’s

Podľa Saloňa duálny systém výrazne zrýchli obsluhu. „Jedna línia dokáže vybaviť približne 60 áut za hodinu, pričom vďaka dvom líniám je kapacita navýšená na 100 až 120 áut za hodinu.” Duálny systém nie je v regióne bežný. Okrem Novej Polhory sa s ním možno stretnúť len výnimočne, napríklad v košickej prevádzke McDonald’s Pri Hati.

Reštaurácia McDonald’s na D1 pri Novej Polhore bude otvorená denne od 6.00 do 22.00 h, pričom McCafé obsluhuje do 18.00 h. McDrive môžu zákazníci využívať denne od 6.00 h do polnoci.

Prácu získalo viac než 50 ľudí: Mnohí sú z oblasti, s náborom sa má pokračovať

Prevádzka okrem toho leží medzi Košicami a Prešovom priamo v spádovej oblasti okolitých obcí ako Budimír, Vajkovce, Chrastné či Ploské.

Zamerať sa preto chce nielen na motoristov, ale aj na mladých zákazníkov či miestnych obyvateľov. Lákať môže aj študentov – viacerí z nich si tu dokonca už našli uplatnenie ako brigádnici.

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Otvorenie prevádzky prinieslo nové pracovné miesta pre širší región. Aktuálne tu pracuje viac ako 50 ľudí, nábor má priebežne pokračovať. Saloň uviedol, že počas náborového dňa sa o prácu prišlo uchádzať 40 záujemcov, z ktorých bolo vybraných 15. Ďalší zamestnanci, vrátane manažérskych pozícií, boli prijímaní priebežne už od decembra.

„Veľkú časť zamestnancov vrátane manažérov tvoria miestni obyvatelia, ktorí oceňujú, že sa zamestnali doslova pár metrov od domova,“ dodáva franšízant so slovami, že verí, že fluktuácia zamestnancov nebude vysoká.

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