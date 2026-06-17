Ed Sheeran zmizne z hudobnej scény. Oznámil smutnú správu, z ktorej jeho fanúšikovia nebudú nadšení

Spevák Ed Sheeran

Foto: SITA

Jana Petrejová
Dôvod je veľmi osobný.

Pre mnohých patrí medzi najväčšie hudobné hviezdy súčasnosti. Vypredané štadióny, milióny predaných albumov a nekonečný zoznam hitov mu zabezpečili miesto medzi najúspešnejšími interpretmi svojej generácie. Napriek tomu sa zdá, že Ed Sheeran sa chystá stlačiť pomyselnú brzdu. 

Spevák totiž fanúšikov zaskočil priznaním, že po skončení aktuálneho turné zvažuje odchod z reflektorov a dlhšiu prestávku od hudby, ako píše portál Times Now News. O svojich plánoch prehovoril počas úvodného koncertu severoamerickej časti turné LOOP v meste Glendale v Arizone.

Počas večera sa prihovoril publiku a naznačil, že po skončení koncertnej šnúry ho fanúšikovia nebudú vídať tak často ako doteraz. “Takže, ak vás chvíľu neuvidím, mám vás rád, ďakujem, že ste prišli,“ odkázal prítomným návštevníkom.

Spevák Ed Sheeran
Foto: SITA

Nie je to prvýkrát, čo si dáva pauzu

Hoci toto vyhlásenie mnohých fanúšikov zaskočilo, v prípade Eda Sheerana nejde o nič nezvyčajné. Spevák už v minulosti niekoľkokrát prerušil svoju kariéru, aby si oddýchol od neustáleho pracovného tempa a venoval sa osobnému životu. V roku 2015 sa na určitý čas stiahol zo sociálnych sietí a cestoval po svete.

O niekoľko rokov neskôr, po skončení mimoriadne úspešnej éry albumu Divide, si opäť doprial prestávku, počas ktorej sa venoval cestovaniu, čítaniu a písaniu. Vtedy priznal, že pracoval prakticky nepretržite a potreboval zrelaxovať.

Rodina ako hlavný dôvod spomalenia

Dnes je však situácia iná. Zatiaľ čo kedysi túžil objavovať svet a naberať nové skúsenosti pre svoju tvorbu, teraz ho k spomaleniu vedie rodina. “Toto je chlapec, ktorý začínal ako tínedžer v spoločnosti s inými prioritami a stal sa otcom dvoch detí, ktorý existuje teraz a cíti, že potrebuje posun a zmenu,“ uviedol vo vyhlásení.

Spevák Ed Sheeran
Foto: Profimedia

Sheeran je otcom dvoch dcér, Lyry a Jupiter, ktoré vychováva so svojou manželkou Cherry Seaborn. V posledných rokoch viackrát otvorene hovoril o tom, že rodina sa stala jeho najväčšou prioritou a že sa snaží nájsť zdravú rovnováhu medzi kariérou a súkromím.

Podobný trend je viditeľný aj u ďalších svetových hviezd. Speváčka Shakira napríklad priznala, že po náročnom období po rozchode sa viac sústreďuje na seba a rodinu než na nový vzťah či randenie, čo ukazuje, že známe osobnosti čoraz častejšie uprednostňujú súkromie pred neustálym životom v centre pozornosti.

Úprimné slová o vyčerpaní a rovnováhe

Samotný spevák dokonca priznal, že prvé roky jeho hviezdnej kariéry neboli také ideálne, ako si mnohí predstavovali. Napriek obrovskému úspechu bol podľa vlastných slov nešťastný, pretože jeho život pozostával iba z práce. Dnes tvrdí, že hudba tvorí len časť jeho života a zvyšok venuje rodine, priateľom a veciam, ktoré mu prinášajú skutočnú radosť.

Nádej pre fanúšikov ostáva

Fanúšikovia sa však nemusia obávať, že by išlo o definitívny koniec jeho hudobnej cesty. História ukazuje, že Ed Sheeran sa po každej prestávke vrátil s novou energiou, novými skladbami a ďalšími úspešnými projektmi. Aj tentoraz preto všetko nasvedčuje tomu, že nepôjde o rozlúčku, ale skôr o čas, ktorý chce venovať tomu najdôležitejšiemu – svojej rodine.

Spevák Ed Sheeran
Foto: SITA

Život mimo reflektorov

Zdá sa, že po rokoch neustáleho cestovania, koncertovania a tvorby si britský spevák uvedomil, že tie najvzácnejšie momenty sa neodohrávajú na pódiu pred desaťtisícami ľudí, ale doma s najbližšími. A práve tam plánuje po skončení turné nasmerovať všetku svoju pozornosť.

A hoci svet pravdepodobne čoskoro pocíti jeho absenciu na pódiách, Ed Sheeran ukazuje, že aj najväčšie hviezdy občas potrebujú zmiznúť z reflektorov, aby si pripomenuli, kde skutočne patria. Možno tak nejde o koniec jednej éry, ale skôr o tichú pauzu pred ďalšou kapitolou, ktorú si Ed Sheeran napíše vlastným tempom.

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