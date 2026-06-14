Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa

Parlament opäť neotvoril schôdze k odvolávaniu ďalších ministrov – ministra školstva Tomáša Druckera, ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča ani podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Opozícia hovorí o blokovaní kontrolnej funkcie parlamentu, koalícia zas tvrdí, že opozícia nemá dostatočnú podporu ani vo vlastných radoch. Alojz Hlina hovorí o porušení ústavných práv poslancov a o znefunkčnení kontrolných mechanizmov parlamentu.
V rozhovore s Karolínou Piliarovou diskutovali o kritike výročnej správy SIS, sporoch o fungovaní bezpečnostných zložiek a o otázkach, či sú kontrolné mechanizmy štátu dnes dostatočne silné. Hlina v rozhovore spomína aj to, ako ho v minulosti bezpečnostné zložky ako politického oponenta rozpracovávali. Tvrdí, že dnes má podozrenie z niečoho podobného. Myslí si, že sa naňho niečo snažia našiť. Ak na neho nič kompromitujúce nenájdu, obáva sa, že si to vymyslia.
Moderátorka sa Hlinu pýtala aj na balík prorastových opatrení z dielne ministerstva hospodárstva, ktorý má pomôcť ekonomike a podnikateľom. Podnikatelia sú sklamaní a odborníci tvrdia, že nazvať tento balík opatrení prorastovým je, jemne povedané, odvážne. Podľa Hlinu nikomu nepomôže a nemožno ho nazvať ani antibyrokratickým. Mimoriadne kritizuje opatrenie číslo 23., ktoré hovorí o prehodnotení spoločenskej hodnoty drevín. Toto opatrenie má výrazne uľahčiť výrub stromov v mestách a obciach.
Nahlásiť chybu v článku