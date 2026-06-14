Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa

Alojz Hlina v relácii 1 na 1

Alojz Hlina, foto: interez

Karolína Piliarová
1 na 1
Hosťom relácie interez 1 na 1 bol tentoraz opozičný poslanec za SaS Alojz Hlina.

Parlament opäť neotvoril schôdze k odvolávaniu ďalších ministrov – ministra školstva Tomáša Druckera, ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča ani podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Opozícia hovorí o blokovaní kontrolnej funkcie parlamentu, koalícia zas tvrdí, že opozícia nemá dostatočnú podporu ani vo vlastných radoch. Alojz Hlina hovorí o porušení ústavných práv poslancov a o znefunkčnení kontrolných mechanizmov parlamentu.

V rozhovore s Karolínou Piliarovou diskutovali o kritike výročnej správy SIS, sporoch o fungovaní bezpečnostných zložiek a o otázkach, či sú kontrolné mechanizmy štátu dnes dostatočne silné. Hlina v rozhovore spomína aj to, ako ho v minulosti bezpečnostné zložky ako politického oponenta rozpracovávali. Tvrdí, že dnes má podozrenie z niečoho podobného. Myslí si, že sa naňho niečo snažia našiť. Ak na neho nič kompromitujúce nenájdu, obáva sa, že si to vymyslia.

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Moderátorka sa Hlinu pýtala aj na balík prorastových opatrení z dielne ministerstva hospodárstva, ktorý má pomôcť ekonomike a podnikateľom. Podnikatelia sú sklamaní a odborníci tvrdia, že nazvať tento balík opatrení prorastovým je, jemne povedané, odvážne. Podľa Hlinu nikomu nepomôže a nemožno ho nazvať ani antibyrokratickým. Mimoriadne kritizuje opatrenie číslo 23., ktoré hovorí o prehodnotení spoločenskej hodnoty drevín. Toto opatrenie má výrazne uľahčiť výrub stromov v mestách a obciach.

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