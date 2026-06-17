Lídri G7 sľúbili Ukrajine nové zbrane: Na Rusko treba zatlačiť, Zelenského budú podporovať až do konca

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na samite G7

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
Lídri štátov a vlád krajín G7 v stredu potvrdili svoju neochvejnú podporu Ukrajine pri obrane jej slobody, zvrchovanosti a územnej celistvosti a zhodli sa na zintenzívnení tlaku na vojnovú ekonomiku Ruska.

Lídri krajín skupiny G7 sa stretli na samite vo Francúzsku a schválili mnohé dôležité dohody. Prítomný bol aj americký prezident Donald Trump, ktorý oslávil počas víkendu 80. narodeniny. Rovnako pricestoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Prvou pozitívnou správou zo samitu bolo, že lídri krajín skupiny G7 sa dohodli na zvýšení tlaku na Rusko prostredníctvom uvalenia ďalších sankcií zameraných na ropný a plynárenský sektor. S odvolaním sa na francúzsky diplomatický zdroj o tom informovala agentúra AFP.

„Lídri sa dnes rozhodli zvýšiť tlak na Rusko prostredníctvom sankcií v oblasti plynu a ropy,“ uviedol zdroj po rokovaní na samite G7 vo francúzskom kúpeľnom meste Évian-les-Bains. Podrobnosti o pripravovaných opatreniach neboli zatiaľ zverejnené.

Britský premiér Keir Starmer
Foto: SITA/AP

Britský premiér Keir Starmer pred rokovaním lídrov G7 o vojne na Ukrajine vyhlásil, že Spojené kráľovstvo bude spolu so spojencami naďalej zvyšovať tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina a na okruh jeho spolupracovníkov, „až kým sa ruská vojnová mašinéria nezastaví a na náš kontinent sa nevráti mier“.

Podľa britského premiéra by krajiny G7 mali postupovať ešte dôraznejšie, aby zabezpečili, že Ukrajina dosiahne „spravodlivý a trvalý mier, ktorý si zaslúži“.

Lídri G7 sľúbili Ukrajine nové zbrane

Lídri štátov a vlád v stredu potvrdili svoju neochvejnú podporu Ukrajine pri obrane jej slobody, zvrchovanosti a územnej celistvosti a zhodli sa na zintenzívnení tlaku na vojnovú ekonomiku Ruska. V spoločnom vyhlásení sa zaviazali aj k zvýšeniu dodávok zbraní vrátane systémov protivzdušnej obrany, informovala agentúra Reuters, píše TASR.

Lídri krajín G7, ktorí sa zišli na samite vo francúzskom kúpeľnom meste Évian-les-Bains, v spoločnom vyhlásení schválenom v utorok večer potvrdili solidaritu s ukrajinským ľudom, ktorý „trpí útokmi na svoju kritickú infraštruktúru a kultúrne dedičstvo“, vyzdvihli úspechy Ukrajiny na bojiskách a zaviazali sa podporiť ju prostredníctvom dodávok zbraní protivzdušnej obrany a ďalších systémov, ako aj protiraketových striel a zbraní s dlhým doletom.

Najvyšší predstavitelia G7 sú zároveň „pripravení zvážiť udelenie licencií na vojenskú výrobu pre Ukrajinu, pre ktorú dodávky amerických systémov protivzdušnej obrany Patriot zostávajú životne dôležité”.

V texte vyhlásenia sa zdôrazňuje aj dôležitosť energetickej odolnosti krajiny. Lídri prisľúbili Kyjevu podporu, ktorá mu pomôže prekonať budúcu zimu. Štáty G7 sa tiež zaviazali zvýšiť tlak na ruskú vojnovú ekonomiku a sprísniť sankcie voči Moskve vrátane opatrení zameraných na ropný a plynárenský sektor.

Podporili aj Trumpovu dohodu s Iránom

Lídri zároveň vyjadrili podporu dohode amerického prezidenta Donalda Trumpa o znovuotvorení Hormuzského prielivu. Podľa nich je „teraz správny čas na prijatie ďalších opatrení“ vzhľadom na očakávané zmiernenie napätia na svetových energetických trhoch.

Záber na Volodymyra Zeleneského a Donalda Trumpa poćas rokovania
Foto: X – ZelenskyyUa

Trump v utorok avizoval, že Washington bude čoskoro môcť opätovne zaviesť sankcie na ruský vývoz energonosičov, ktorý bol dočasne pozastavený. Zdôvodnil to očakávaním, že nová rámcová dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom umožní obnovenie lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv, čím sa zmierni globálna energetická kríza.

Spravodajský portál Euronews pripomenul, že Európa zostáva hlavným podporovateľom Ukrajiny. Podľa nedávnych odhadov jej od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 poskytla vojenskú a finančnú pomoc v hodnote približne 200 miliárd eur. Od júna má navyše začať plynúť ďalšia pôžička vo výške 90 miliárd eur. Spojené štáty poskytli Kyjevu pomoc v celkovom objeme približne 115 miliárd eur.

Európska únia od začiatku vojny schválila už 21 balíkov sankcií proti Rusku. Najnovší z nich je okrem iného zameraný na export ruskej ropy a na tzv. tieňovú flotilu používanú na obchádzanie sankcií.

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