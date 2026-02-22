Slafkovský v elitnej spoločnosti. Dostal sa do najlepšej šestky turnaja, po jeho boku sú len finalisti

Najužitočnejším hráčom sa stal kanadský útočník Connor McDavid.

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky ZOH v Miláne. Okrem neho v nej figurujú iba zástupcovia finalistov USA a Kanady.

Slafkovský nadviazal na ZOH 2022 v Pekingu, na ktorých takisto figuroval v ideálnej šestke. V Miláne bol najproduktívnejší hráč slovenského tímu, keď nazbieral 8 kanadských bodov za 4 góly a 4 asistencie. V kanadskom bodovaní turnaja sa umiestnil na štvrtej priečke.

Najproduktívnejším hráčom sa stal McDavid, ktorý nazbieral v 6 zápasoch 13 bodov za 2 góly a 11 asistencií. Okrem najprestížnejšieho individuálneho ocenenia získal aj cenu pre najlepšieho útočníka turnaja a spoločne so Slafkovským a Macklinom Celebrinim sa dostal do najlepšej šestky. McDavid zároveň vytvoril nový rekord v počte bodov získaných na olympijskom hokejovom turnaji s hráčmi NHL.

Najlepším brankárom sa stal Američan Connor Hellebuyck, ktorý figuruje aj v najlepšej šestke. Jeho spoluhráč Quinn Hughes sa stal najlepším obrancom. V najlepšej šestke tvoril obrannú dvojicu s Kanaďanom Caleom Makarom.

