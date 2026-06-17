Turista navštívil obchod v Chorvátsku a ukázal vysoké ceny. Ľudia ho skritizovali a podelili sa o tipy

Potraviny v Chorvátsku

Ilustračná foto: interez.sk (Zuzana Veslíková) / Screen TikTok (namesis20)

Zuzana Veslíková
Chorvátsko
Máme si radšej z domu pribaliť rezne?

Tak ako po každú jednu letnú sezónu, ani táto nie je výnimkou, a na internete sa začínajú objavovať diskusie o cenách v Chorvátsku. Kým niektorí tvrdia, že obľúbená letná destinácia je drahá, podľa druhej skupiny je táto kritika nezmyselná a jednoducho, keď sa človek chystá na dovolenku, mal by sa pripraviť na to, že si možno priplatí. Virálne video na TikToku ukazuje, ako to vyzerá v miestnom obchode. No nie každý s ním súhlasí. 

Na sociálnej sieti pribudlo pred niekoľkými dňami video, ktoré sa stalo virálnym a už ho videlo cez 100-tisíc ľudí. Jeho autor, ktorý si na TikToku hovorí @namesis20, k nemu pridal len stručný popis “ceny potravín v Chorvátsku v júni 2026″ a ukázal, ako to môže vyzerať pri nákupe potravín na dovolenke.

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@namesis20 World traveler #croatia #balkan #travel #fyp #prices ♬ Dramatic Action – 5 Alarm Music

Na videu vidíme, že obľúbenú značku čokolády v extra veľkom balení si v Chorvátsku môžete zaobstarať za 6,35 eura, energetický drink, ktorý sa môže hodiť vodičom pred dlhou cestou domov na Slovensko, za 3,05 eura či konzervu tuniaka za 5,05 eura.

Nakupovať v Chorvátsku sa dá aj lacnejšie

Tieto ceny sú vysoké, no v komentároch sa ozvali ľudia, ktorí sa podelili o svoje rady, ako na lacnejšie nákupy v Chorvátsku. “Lidl a Kaufland majú v Chorvátsku tie najlepšie ceny,” uviedol jeden z nich. Niekto ďalší podotkol, že treba chodiť nakupovať do “bežných” supermarketov a nie do turistických obchodov s potravinami.

Viacerí uviedli, že sa nachádzajú v Chorvátsku a ceny sú nižšie, než ukázal autor videa. No ozvali sa aj komentujúci, ktorí potvrdili, že ceny pri Jadrane sú skutočne vysoké.

Chorvátske mesto Split
Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Stanovte si pravidlá a držte sa ich

My sme toho názoru, že cestovať sa dá aj lacno a je na každom dovolenkárovi, ako si to zariadi. Ak sa chystáte v lete do Chorvátska a máte možnosť pripravovať si vlastné jedlo, práve takto môžete ušetriť najviac. Dopredu si premyslite nápady na lacné a rýchle recepty a vyhnite sa impulzívnym nákupom v potravinách.

Ak chcete ušetriť a zároveň sa stravovať v reštauráciách, niekedy stačí skutočne odbočiť len kúsok z tých najturistickejších chodníčkov a nájdete podniky, kde sa najete chutne a do sýtosti aj za menej peňazí. To platí nielen v Chorvátsko, ale kamkoľvek po svete sa vyberiete.

Sú 4 eurá za kávu veľa?

Spomínaný tiktoker už v minulosti vyjadril svoj nespokojný názor s cenami v Chorvátsku. Minulý rok napríklad zverejnil video, v ktorom skritizoval cenu kávy na ostrove Hvar.

“Hanba ti, Chorvátsko! Hanba ti, Hvar! Sem už nikdy viac! Nikdy!” začal a rečníckou otázkou sa opýtal ľudí, či vedia, koľko zaplatil za kávu.

“Varujem turistov z celého sveta pred tým, čo môžu očakávať pri návšteve Hvaru,” pokračoval a napokon priznal, že za svoju objednávku zaplatil 4 eurá“Nikdy viac!” udrel.

Komentárová sekcia sa zaplavila reakciami od ľudí, ktorí sa ohradili a na kritiku Chorvátska sa nechytili. “Hvar je elitnou destináciou Chorvátska. Prečo ste tam teda išli?” opýtal sa niekto. “V porovnaní s inými top turistickými destináciami sveta je Chorvátsko stále veľmi cenovo dostupné. V Benátkach by vás to stálo 15 €, takže neplačte,” doplnil niekto ďalší.

Chorvátske mesto Split
Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Jedno je teda isté – milované Chorvátsko dokáže rozdeliť turistov. Čo mu ale nikto nemôže vytknúť, sú prírodné krásy a nádherné pláže, ktoré ukrýva. Ak hľadáte pri plánovaní dovolenky inšpiráciu, môžete vyraziť napríklad na neznámy ostrovček Proizd, ktorý bol zaradený medzi najkrajšie destinácia na svete, navštíviť najkrajšiu pláž Zlatni Rat alebo Rastoke – najkrajšiu obec na svete, ktorá získala prezývku “mini Plitvice”.

A ak si chcete overiť, či pláž, na ktorej budete vylihovať, je čistá a kúpanie na nej nie je rizikové, pozrite si interaktívnu mapu, ktorá vám ukáže, ako to s ňou aktuálne vyzerá.

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