FPU stále blokuje viac ako milión eur: Niektoré kultúrne projekty peniaze stále nedostali, dôvodom má byť Oľha

Predseda dozornej rady Fondu na podporu umenia (FPU) Matúš Oľha počas tlačovej konferencie

Foto: TASR/Jakub Kotian

Nina Malovcová
Kríza v kultúre
Zástupcovia podporených projektov tvrdia, že vzniknutá situácia im spôsobuje vážne komplikácie.

Viaceré kultúrne organizácie upozorňujú na pretrvávajúce problémy s vyplácaním podpory z Fondu na podporu umenia (FPU). Tvrdia, že napriek schváleným projektom a dokončeným administratívnym procesom stále nedostali financie, ktoré potrebujú na fungovanie svojich aktivít.

Na situáciu v tlačovej správe upozornila skupina viac ako 20 organizácií z rôznych oblastí kultúry. Vo výzve zverejnenej 17. júna uvádzajú, že 18 organizácií stále nemá podpísané dodatky k viacročným zmluvám a nedostalo finančné prostriedky na projekty, ktorým bola na rok 2026 schválená podpora presahujúca 1 milión eur.

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Podľa ich vyjadrení už dodatky podpísal riaditeľ FPU František Kornaj, no na dokončenie procesu chýba podpis predsedu rady fondu Matúša Oľhu.

Organizácie hovoria o narastajúcich škodách

Zástupcovia podporených projektov tvrdia, že vzniknutá situácia im spôsobuje vážne komplikácie. Upozorňujú, že splnili všetky podmienky potrebné na získanie podpory a napriek tomu zostávajú bez financií.

„Je neakceptovateľné, aby organizácie, ktoré splnili všetky podmienky podpory a majú dodatky podpísané riaditeľom fondu, zostávali naďalej bez financií. Každým ďalším dňom nám vznikajú ďalšie škody,“ uvádzajú organizácie vo výzve.

Podľa nich nie je jasné, prečo sú niektoré zmluvy stále blokované. Pýtajú sa, či ide o rozhodnutie podložené konkrétnymi zisteniami alebo o osobný postoj predsedu rady voči vybraným prijímateľom podpory.

Audit podľa nich neodhalil pochybenia

Organizácie argumentujú aj výsledkami auditu viacročných zmlúv, ktorý si dal vypracovať samotný fond. Audit podľa nich neidentifikoval žiadne pochybenia, ktoré by odôvodňovali zastavenie pokračovania konkrétnych projektov alebo selektívne blokovanie podpory.

Signatári zároveň pripomínajú, že Matúš Oľha bol predkladateľom uznesenia z marca 2026, ktoré podľa nich spustilo niekoľkomesačnú krízu okolo viacročných projektov. Dodávajú, že fond ani predseda rady dosiaľ verejne nevysvetlili, aký zákonný alebo vecný dôvod bráni podpisu dodatkov pri organizáciách, ktoré už splnili podmienky podpory.

Výzva smeruje ministerke kultúry

Kultúrne organizácie sa preto obrátili aj na ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú. Žiadajú ju, aby bezodkladne zasiahla a zabezpečila fungovanie systému podpory tak, ako bol schválený.

Ministerka kultúry Martina ŠImkovičová
Foto: SITA/Úrad vlády SR

Medzi podpísanými organizáciami sú napríklad Nová Cvernovka, festival Viva Musica!, Biela noc, Tabačka Kulturfabrik, BRaK, Post Bellum SK či Nadácia Milana Šimečku. Ide o projekty z oblasti hudby, divadla, literatúry, súčasného umenia aj kultúrnovzdelávacích aktivít.

Podľa zverejnených údajov má dodatky k viacročným zmluvám zverejnené 16 organizácií, ďalších 18 však na ich zverejnenie a následné financovanie stále čaká.

Kritika FPU sa v posledných mesiacoch stupňuje

Aktuálna výzva nadväzuje na upozornenia kultúrnych organizácií z polovice mája. Tie vtedy informovali, že Fond na podporu umenia začal pripravovať dodatky k viacročným zmluvám, čím podľa nich potvrdil, že podpísané viacročné zmluvy boli od začiatku platné a po splnení podmienok z nich vyplýval nárok na pokračovanie podpory. Zároveň však upozorňovali, že dodatky neboli zaslané všetkým prijímateľom a viaceré organizácie zostávali v neistote.

Organizácie v tom čase kritizovali aj to, že neboli zverejnené konkrétne výsledky auditov, na základe ktorých boli viacročné projekty celé mesiace spochybňované. Časť z nich následne podala podnet na Generálnu prokuratúru SR, keďže sa domnievali, že marcové uznesenie Rady FPU bolo prijaté bez zákonnej právomoci.

Matúš Oľha a Martina Šimkovičová počas tlačovej besedy
Reprofoto: Ministerstvo kultúry SR

Fond na podporu umenia čelil kritike aj v ďalšej oblasti. Platforma Otvorená kultúra! v máji upozornila na výrazný pokles podpory folklórnych festivalov a podujatí tradičnej ľudovej kultúry. Podľa jej údajov klesla suma určená na tieto podujatia z viac ako 1,1 milióna eur na približne 600-tisíc eur. Niektoré festivaly prišli o väčšinu podpory, ďalšie nezískali financie vôbec.

Kritici vtedy spochybnili rozhodovanie Rady FPU aj deklarácie ministerstva kultúry o podpore tradičnej kultúry. Najnovšia výzva viac ako 20 kultúrnych organizácií tak zapadá do série sporov, ktoré v posledných mesiacoch sprevádzajú fungovanie Fondu na podporu umenia a spôsob rozdeľovania verejných financií v kultúre.

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