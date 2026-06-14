Kvíz: Poznáš naše dejiny? Zákerné otázky zvládne len 1 z 5 Slovákov

V dnešnom kvíze na teba čakajú dve hlavné kategórie. Prvou sú moderné dejiny od formovania Československa až po zmeny, ktoré nastali po vstupe Slovenska do Európskej únie.
Posledné štyri otázky sme venovali starším dejinám Slovenska. Nájdeš medzi nimi témy z obdobia prvých štátnych útvarov, no nevynechali sme ani proces, v rámci ktorého sa slovenčina stala kodifikovaným jazykom. Koľko bodov sa ti podarí získať?
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