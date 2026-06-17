Nové zistenia po tragédii v Chorvátsku: V čase zrážky údajne nekormidloval ani jeden z kapitánov

Tragická zrážka plachetnice s katamaránom pri chorvátskom pobreží, pri ktorej zahynuli štyria českí turisti, naberá nový rozmer. Podľa miestnych médií sa v čase nehody na kormidle ani jedného z plavidiel nemali nachádzať ich kapitáni. Chorvátske úrady tieto informácie zatiaľ oficiálne nepotvrdili a okolnosti jednej z najtragickejších námorných nehôd tejto sezóny na Jadrane naďalej vyšetrujú.
Ako referuje web TN.cz, podľa chorvátskych médií v čase kolízie nestál pri kormidle plachetnice jej kapitán, ale jeden z pasažierov, ktorý pri nehode prišiel o život.
Kapitáni sa údajne nenachádzali pri kormidle
Portál Dalmacija Danas uviedol, že 14-metrová francúzska plachetnica mala všetky potrebné dokumenty a kapitán spĺňal predpísané podmienky. V rozhodujúcej chvíli však loď údajne riadil člen posádky z radov pasažierov. Otázniky sa objavili aj okolo druhého plavidla. Na mostíku katamaránu Krilo Eclipse sa podľa rovnakého zdroja v čase nehody nenachádzal kapitán. Loď údajne obsluhovali iba prvý dôstojník a kormidelník. Tieto informácie zatiaľ vyšetrovatelia oficiálne nepotvrdili.
Nehoda zasiahla aj českú obec Bolatice na Opavsku, odkiaľ pochádzali traja zo štyroch zosnulých. Miestna samospráva na sociálnych sieťach uviedla, že obyvatelia spočiatku odmietali tragickým správam uveriť. „Všetci, ktorí sme sa v nedeľu popoludní dozvedeli smutnú správu, sme jej najprv neverili alebo sme jej nechceli veriť. Žiaľ, potvrdila sa,“ uviedla obec.
Starosta Bolatíc Herbert Pavera pre televíziu Nova povedal, že obete osobne poznal. „Boli to naši známi. Stretávali sme sa na rôznych podujatiach,“ uviedol. Podľa jeho slov jeden zo zosnulých v minulosti prekonal leukémiu. „Je mi veľmi ľúto ich rodín, detí a vnúčat, ktoré už nikdy neuvidia svojich rodičov ani starých rodičov,“ dodal.
Našli už všetky telá
Po tragickej námornej nehode, ku ktorej došlo v nedeľu dopoludnia neďaleko chorvátskeho Splitu, našli záchranári v pondelok aj telo poslednej nezvestnej osoby. Nešťastie si tak vyžiadalo životy až štyroch českých občanov.
Podľa portálu NET.hr chorvátske úrady v pondelok potvrdili, že pátranie po poslednej nezvestnej osobe sa skončilo. Telo objavili potápači vo vnútri potopenej plachetnice, ktorá sa v nedeľu zrazila s katamaránom.
Telo našli vo vraku plachetnice
Kapitán Prístavného úradu v Splite Željko Kuštera pre portál Dalmacija Danas uviedol, že telo sa podarilo lokalizovať počas pondelkových prác pod hladinou. „Lokalizovali sme telo nezvestnej osoby. Potápači ho videli v plachetnici a dnes by sa malo začať jeho vyzdvihovanie spolu s prípravami na vytiahnutie plavidla,“ povedal Kuštera, ktorý bol medzi prvými zasahujúcimi na mieste tragédie.
Podľa jeho slov musia záchranné zložky postupovať podľa presne stanovených pravidiel. Najskôr je potrebné vyzdvihnúť telo obete a až následne pripraviť samotnú plachetnicu na vytiahnutie z mora.
Kuštera zdôraznil, že celý proces musí prebiehať profesionálne a bezpečne. „Všetci, ktorí pracujú na mori, vedia, že tieto operácie sa musia vykonávať profesionálnym spôsobom, aby nebol nikto ohrozený. Vyšetrovanie stále pokračuje a my poskytujeme podporu štátnemu zastupiteľstvu, ktoré prípad prevzalo,“ dodal.
Na katamaráne cestovalo viac ako sto ľudí
Katamarán Krilo Eclipse prevážal v čase nehody 118 cestujúcich a sedem členov posádky. Napriek prudkej zrážke sa podľa dostupných informácií nikto z nich nezranil. Chorvátske ministerstvo mora, dopravy a infraštruktúry uviedlo, že oznámenie o nehode prijali o 11.34 h. Krátko nato boli zalarmované záchranné zložky aj Národné centrum pre koordináciu námornej záchrany v Rijeke.
Krilo Eclipse patrí medzi najväčšie osobné plavidlá svojho druhu v Chorvátsku. Loď meria 56 metrov, dokáže prepraviť až 440 cestujúcich a patrí medzi najrýchlejšie katamarány, ktoré premávajú pozdĺž jadranského pobrežia.
České úrady vyjadrili sústrasť rodinám
Na miesto tragédie dorazili aj zástupcovia českých úradov, ktorí komunikujú s chorvátskymi záchrannými zložkami a pomáhajú pri riešení následkov nehody. Konzul Vít Čörgő uviedol, že správa o úmrtí českých občanov zasiahla celú diplomatickú misiu. „Dnes nás zasiahla mimoriadne smutná správa o úmrtí najmenej troch českých občanov po zrážke jachty s katamaránom v Chorvátsku,“ povedal.
„Naše myšlienky sú aj s ďalšími zranenými, ktorí zostávajú v starostlivosti lekárov. Pozostalým a blízkym obetí vyjadrujeme úprimnú sústrasť,“ dodal. Príčina zrážky zatiaľ nie je známa. Chorvátske úrady začali vyšetrovanie, ktoré má objasniť, čo presne viedlo k jednej z najtragickejších námorných nehôd tejto sezóny na Jadrane.
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