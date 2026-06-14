Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur

Aj tento týždeň bol pre našich redaktorov výzvou, kedy sa čitateľom snažili priniesť zaujímavý obsah, ktorý určite stojí za pozornosť. Prečítajte si napríklad rozhovor s autobusárom Filippom, alebo s Barčou a Marekom, ktorí cestujú okolo sveta v dodávke, či so Zuzanou a Jurajom, ktorých svadba v zahraničí vyšla 6600 eur.
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Ako vyzeral život Berlusconiho?
Bol najdlhšie slúžiacim povojnovým premiérom Talianska. V politickej kariére vystriedal viaceré významné pozície a v biznise patril medzi najdravších a najlepších obchodníkov s miliardovým majetkom. Verejné pôsobenie Silvia Berlusconiho však poznačilo aj viacero škandálov a kontroverzií, medzi ktorými nechýbali problémy so zákonom či nevhodné vyjadrenia.
V pondelok 12. júna 2023 obletela svet správa o úmrtí Silvia Berlusconiho. Vzhľadom na jeho kariéru v politike a biznise sa dá pokojne tvrdiť, že išlo o najvplyvnejšieho muža povojnovej talianskej histórie. Z politického hľadiska bol trojnásobným premiérom a dočasným ministrom viacerých rezortov od zdravotníctva cez financie až po zahraničné veci. Berlusconiho moc však ani zďaleka nekončila len v politickom spektre. V rámci biznisu založil mediálny gigant Mediaset a cez 30 rokov pôsobil na najvyšších pozíciách vo futbalovom klube AC Miláno. Študovaný právnik však začínal svoju kariéru ako hudobník na výletnej lodi.
Narodil sa v roku 1936 v Miláne, do rodiny bankára a chyžnej, pričom počas štúdia práva si začal zarábať ako spevák na výletnej lodi. Po absolvovaní vysokej školy, ktorú dokončil s vynikajúcim prospechom, založil svoju prvú firmu, s ktorou prišli už aj prvé kontroverzie.
Stavebná spoločnosť Edilnord sa postarala o výstavbu veľkej obytnej časti severného Milána, pričom Berlusconi sa mal k rôznym povoleniam aj k dotáciám dostať cez niekoľko utajených dohôd a zmlúv s viacerými politickými stranami.
Viac si môžete prečítať v článku: Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Koža z krokodíla stojí aj 800 €, v obchodoch často zavádzajú
Marek, ktorý vyrába veci z prírodnej kože, má za sebou roky praxe. Vyrobil už desiatky opaskov pre poľovníkov, peňaženky pre otcov, brašne pre motorkárov, obojky pre psov aj kabelky pre ženy.
„Ide o dámy, ktorým viac než na mene značky záleží na tom, aby bol výrobok kvalitný a vydržal im celý život,“ hovorí v úvode rozhovoru.
Prezradil, že v bežnom obchode sa s kvalitnou prírodnou kožou veľmi nestretáva. Bežné je naraziť na čalúnnicku alebo automotívovú kožu, akú nájdeme napríklad v autách. Ide už o spracovanú, chemicky upravovanú kožu. A tá sa po čase môže začať lúpať podobne, ako ste to možno zažili pri kabelke.
„Bežný spotrebiteľ o tom nemá ani šajnu,” dodáva Marek a pridáva aj tip, ako môžeme výrobok z takéhoto materiálu rozoznať. Upozorňuje, že predajcovia to však veľmi dobre kamuflujú a niekedy je to naozaj na nerozoznanie.
Viac sa dozviete v rozhovore: Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Filippo je šofér autobusu
Pre mnohých Slovákov je cestovanie autobusom do práce a z práce každodennou realitou. Vieme sa poriadne rozčúliť, ak autobus mešká, ak stojí v zápche, ak je príliš plný ľudí a prekáža nám milión iných vecí. Zamysleli ste sa však niekedy nad rôznymi situáciami z pohľadu šoféra autobusu?
Filippo je mladý šofér autobusu, ktorý sa o svoje skúsenosti delí na sociálnych sieťach. Možno ho poznáte ako Autobusára z TikToku. Vysvetľuje rôzne situácie a ukazuje ich z uhla pohľadu, nad ktorým sa cestujúci zo svojich sedadiel neraz nezamýšľajú.
Ak sa o práci šoféra autobusu chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš rozhovor tu: Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Muž tvrdí, že objavil “bič” na podvodníkov
Možno ste sa s tým stretli už aj vy. Kupujete alebo predávate tovar cez sociálne siete, no tovaru ani peňazí sa nikdy nedočkáte. Človeka to dokáže poriadne nahnevať a znechutiť, bez ohľadu na to, o akú čiastku ide.
Muž nám prezradil, aký bič na podvodníkov objavil. Banky ale dvíhajú varovný prst a radia, ako správne postupovať v prípade, ak ste sa stali obeťou podvodu.
Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš článok tu: Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke
Od Nemecka po USA – 13 európskych krajín, 18 mexických a šesť amerických štátov. Mladý slovenský pár sa na dvoch kolesách vybral na cestu okolo sveta. Žijú v dodávke na 10 m², kde majú podľa vlastných slov všetko, čo k životu potrebujú. Aktuálne sa nachádzajú v Kanade, kde ich cesta nekončí, ale, naopak, len začína.
Barča a Marek túžili precestovať svet a zažiť pritom niečo jedinečné. Dali výpoveď práci, nasadli do dodávky a cestujú už deväť mesiacov. Z Nemecka prešli až za veľkú mláku, navštívili 16 krajín a niekoľko amerických štátov.
O svoje dobrodružné a netradičné cestovanie sa delia aj na sociálnych sieťach pod prezývkou VibeVan. O svojich zážitkoch nám však porozprávali aj v našom rozhovore.
Čo vás priviedlo k tomu žiť a cestovať po svete v dodávke?
Keď sme sa spoznali, Marek mal jasný plán – vyraziť na cestu okolo sveta na motorke. Dokonca mal už aj premyslený termín odchodu. Do života som mu však vstúpila ja a plány celkom zmenila. Už v začiatkoch vzťahu sme pochopili, že na cestu chceme vyraziť spolu, ale potrebovali sme nájsť iný spôsob prepravy a obytná dodávka nám prišla ako super nápad. Obaja sme mali chuť spoznávať svet a zažívať dobrodružstvo.
Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Zuzana a Juraj mali sobáš na pláži
Zuzana Jankajová s manželom Jurajom odišli do zahraničia už pred 8 rokmi, vyskúšali si žiť na viacerých miestach po svete a nemali to vždy jednoduché. Nápad to bol spontánny, kúpili si jednosmerné letenky a pri sebe mali len 800 eur v hotovosti. Prekonali aj náročné chvíle a dnes si vo dvojici užívajú slobodný život v tomto africkom raji. Dokonca sa tu vzali.
“Svadbu sme mali len pre nás dvoch, svedkov nám robil hotelový rezort a po obrade si s nami prišiel pripiť aj jeden hotelový hosť. Chceli sme, aby súčasťou nášho výnimočného dňa bola aj naša rodina, a tak som pripravila svadobné pozvánky spolu s pozvánkou na Zoom, aby sa mohli aspoň takto zúčastniť aj zo Slovenska. Bolo to veľmi dojemné a krásne, aj mamka plakala,” opísala Zuzana.
Prezradila nám, čo všetko predchádzalo ich rozprávkovej svadbe na pláži, ale aj ako sa manželom žije na Mauríciu a aké sú ich bežné finančné výdavky. Zároveň vysvetlila, prečo je dôležité zvážiť odchod do zahraničia aj realisticky, keďže sama vie, akým problémom môže človek čeliť, keď sa ocitne ďaleko od domova.
Čomu sa Zuzana pracovne venuje, alebo aké problémy riešila počas plánovania svadby, nám prezradila v rozhovore: Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
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