Oliver Andrásy prezradil výšku dôchodku. Bez vlastného systému by vraj živoril

Nie každý známy človek sa po rokoch práce spolieha iba na štátny dôchodok. Oliver Andrásy otvorene priznal, že keby si včas nevytvoril vlastnú finančnú rezervu, dnes by sa mu veruže nežilo ľahko.
Moderátor Oliver Andrásy, ktorý v minulosti tvoril moderátorskú dvojicu s Elenou Vacvalovou v relácii Aj múdry schybí, priznal pre Nový Čas, že jeho štátny dôchodok by mu na pohodlný život nestačil. Pokojnejšie obdobie života si dnes vie užívať najmä preto, že sa naň pripravoval vopred. O svoju budúcnosť sa musel postarať sám, preto počas aktívnych rokov nemíňal všetko, čo zarobil. Časť peňazí si odkladal a investoval do nehnuteľností. Dnes hovorí, že práve toto rozhodnutie mu umožňuje žiť dôstojne bez toho, aby musel každý mesiac počítať, či mu penzia vystačí.
Bez vlastnej rezervy by sa mu žilo ťažko
Oliver Andrásy patrí medzi osobnosti, ktoré sa na obrazovkách objavovali dlhé roky. Priznal však, že výška jeho dôchodku nie je sumou, z ktorej by si vedel predstaviť pohodlné fungovanie. Ide o realitu, ktorú po odchode do penzie zažíva množstvo ľudí.
„Na dôchodku som rád, ale len vďaka tomu, že som si vytvoril vlastný dôchodkový systém. Keby som sa mal spoliehať len na štát, tak by som živoril,“ povedal. Moderátor tým naznačil, že dôchodok od štátu nevníma ako istotu, ktorá by človeku automaticky zabezpečila pokojný život.
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Podľa jeho slov by sa bez vlastného zabezpečenia dostal do situácie, ktorú by nechcel zažiť. Už počas aktívnych rokov preto myslel na to, čo bude neskôr. „Doteraz som mal 450 eur. Teraz mi dôchodok zvýšili a mám necelých 500 eur,“ uviedol.
Živí ho niečo úplne iné
Andrásy sa nesnaží tváriť, že mu štátny dôchodok pokrýva všetky náklady. Berie ho skôr ako menšiu časť príjmu, nie ako základ, na ktorom by stál jeho život. O peniazoch hovorí pokojne, no je zrejmé, že bez vlastnej prípravy by sa mu dnes fungovalo oveľa ťažšie.
„Dôchodok je pre mňa ani nie vreckové, ale, chvalabohu, som sa zabezpečil tak, že žijem s peniazmi, ktoré vôbec nesúvisia s dôchodkom. Ja si myslím, že Slováci boli tak dlhodobo vychovávaní, že zakrývaj sa takou perinou, akú máš,“ prezradil Andrásy.
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Oliver to berie jednoducho – míňať by sme mali len toľko, koľko si môžeme dovoliť. Nejde o to, aby si človek všetko odopieral, ale aby myslel aj na budúcnosť. Staršia generácia bola v tomto opatrnejšia a viac zvyknutá najskôr si na veci zarobiť, nie ich splácať ešte dlho potom.
Úver na dovolenku odmieta a považuje ho za nezodpovednosť
Pri financiách má Oliver Andrásy jasný názor aj na požičiavanie peňazí. Najmä úvery na bežnú spotrebu alebo dovolenky vníma veľmi kriticky. Podľa neho by si človek nemal dopriať zážitok, ktorý si v skutočnosti nemôže dovoliť. „Zobrať si úver na dovolenku je podľa mňa obrovská nezodpovednosť,“ vyhlásil.
Jeho názor na úvery do toho celkom zapadá. Počas života snažil nemíňať peniaze len preto, aby si doprial niečo hneď. Radšej si vybral opatrnejšiu cestu, ktorá možno nepôsobila tak lákavo, no dnes mu prináša väčší pokoj.
Investovanie sa mu vyplatilo
Najväčšou oporou sa preňho stali nehnuteľnosti. Kým niektorí investovali zarobené peniaze do áut, zábavy alebo drahých koníčkov, Andrásy ich postupne vkladal do bytov v Bratislave. Dnes sa ukazuje, že toto rozhodnutie bolo preňho zásadné.
„Vždy keď som niečo zarobil, tak som to neminul na autá či rôzne zábavy, ale veľkú časť som si odložil a investoval som do nehnuteľností v Bratislave. Vďaka tomu, že som bol lakomý, dnes môžem relatívne dôstojne žiť bez toho, aby som si musel nohy-ruky lámať a rozmýšľať, čo zajtra. Mám tri byty, ktoré prenajímam, a tie ma momentálne živia,“ vyjadril sa moderátor.
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