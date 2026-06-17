Tragická nehoda na strednom Slovensku: Auto sa čelne zrazilo s kamiónom, vodič neprežil

Polícia vyšetruje okolnosti mimoriadne tragickej dopravnej nehody, pri ktorej prišiel o život 66-ročný muž. Ku kolízii došlo dnes ráno, kedy sa pred obcou Podzámčok v okrese Zvolen zrazilo osobné auto s kamiónom. O podrobnostiach informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková, uvádza TASR.
Policajti na sociálnej sieti informovali, že išlo o čelnú zrážku s fatálnym koncom. Vodič utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol. “Cesta 1/66 v smere od Ostrej Lúky na Dobrú Nivu je momentálne neprejazdná, žiadame vodičov, aby boli v tomto úseku trpezliví. Presná príčina nehody ako aj jej bližšie okolnosti sú v štádiu šetrenia,” doplnila polícia.
„Presná príčina nehody, ako aj jej bližšie okolnosti sú v štádiu šetrenia,“ objasnila na záver hovorkyňa.
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