Nela Pocisková má za sebou zážitok, ktorý jej vyrazil dych. Plakala i smiala sa, úplne ju to dostalo

Nela Pocisková

Foto: Instagram.com/pociskova.nela, TASR - Jaroslav Novák

Jana Petrejová
Ostala v nemom úžase.

Sú večery, ktoré sa skončia posledným potleskom. A potom sú také, ktoré v človeku zostanú ešte dlho potom, čo zhasnú svetlá a stíchne hudba. Jeden z nich zažila aj Nela Pocisková. Na sociálnej sieti zverejnila sériu záberov z koncertu, ktorý v nej zanechal hlbokú stopu.

Jej slová prezrádzajú, že nešlo len o hudobné vystúpenie, ale o silný emocionálny zážitok, na ktorý sa nezabúda.

Prekonal jej očakávania

Niektoré umelecké zážitky sa slovami opisujú len veľmi ťažko. Presne takýto pocit si odniesla obľúbená slovenská herečka a speváčka Nela Pocisková z koncertu českej speváckej hviezdy Ewy Farnej. Na svojom Instagrame sa podelila o silné emócie a priznala, že išlo o jeden z najvýnimočnejších hudobných večerov jej života.

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Multitalentovaná umelkyňa zverejnila sériu fotografií a videí priamo z koncertu, na ktorý sa tešila dlhšiu dobu. O to viac ju výsledný zážitok zasiahol. “Niektoré zážitky sú neprenosné, na tento koncert som sa tešila rok a oprávnene,“ napísala úprimne k svojim záberom. Podľa jej slov išlo zjavne o veľkolepé vystúpenie, ktoré lomcovalo jej emóciami. Aspoň ona to tak vnímala.

“Toto bol jeden z najsilnejších a najlepších koncertov môjho života, celé som to prerevala alebo sa zadúšala smiechom, svetová úroveň, cez pódium, ledky, svetlá, zvuk, videozáznamy, dramaturgiu, nápad, príbeh, spev, výkon, tanec, kapelu, orchester, technické prevedenie, to je tak veľa práce, že si to málokto dokáže predstaviť,” pokračovala.

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Ocenila speváčku a jej tím

Osobitné slová uznania venovala práve Ewe Farnej a jej tímu. Keďže aj Nela Pocisková je speváčka a má za sebou rôzne vystúpenia, veľmi dobre vie, čo všetko sa za tým všetkým skrýva. Publikum vidí len konečný výsledok, pozlátko okolo toho a samotný spev spolu so šou.

“Som nesmierne hrdá, čo si dokázala @ewa_farna93 a celý tvoj tím, nikdy na tento večer nezabudnem. Dokonalé. Miestami som myslela na tvoju mamu a predstavovala som si, ako sa asi tak musí cítiť,” doplnila na záver.

Fanúšikovia jej dali za pravdu

Ako Nela spomenula, mala v mysli, aké pocity musí prežívať rodič pri pohľade na úspech svojho dieťaťa. Reakcia Nely Pociskovej je dôkazom, že hudba má stále silu spájať ľudí, vyvolávať silné emócie a vytvárať spomienky, na ktoré sa nezabúda. Koncert Ewy Farnej totiž nezanechal hlboký dojem len na nej a jej kamarátke, s ktorou si užila jedinečnú udalosť, ale aj na niektorých návštevníkoch.

Nela Pocisková
Foto: SITA

Vyjadrili sa tiež ostatní, ktorí boli na koncerte a potvrdili Neline slová. “Bola som a neskutočná bomba. Mám chuť si kúpiť lístky na utorok,” uviedla jedna žena. “Súhlasím, boli sme aj my,” pridala sa ďalšia. Ostatní fanúšikovia pri pohľade na snímky a videá dali Nele tiež za pravdu, hoci tam osobne neboli. No atmosféru bolo vycítiť aj zo záberov.

Priznala premárnenú šancu

Keďže sa Nela Pocisková posledné obdobie venuje vo veľkom svojej vášni, ktorou je spev, a nedávno vydala svoj nový album s názvom Nedokonalá, nejednému napadla otázka, či niečo podobné nezorganizuje pre svojich priaznivcov aj ona. Zdá sa však, že podľa jej reakcie na jednu otázku to ostáva u nej ako niečo nedosiahnuteľné.

“Takúto šou by si aj ty dala, to by bol sen a nezabudnuteľný zážitok zas pre nás,” myslí si jedna komentujúca. “Ja som na SK viac herečka, zisťujem, ale áno, toto bol môj sen. Škoda, že som viac nešla po ňom,” odpovedala Nela, pričom z jej slov vyznieva, ako keby premeškala príležitosť. Na druhej strane, je pravda, že fanúšikovia ju vnímajú viac ako herečku a v tejto polohe im sedí viac než v tej speváckej.

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