Pichanie injekcií do penisu či prešívanie kombinéz: Olympiáda musí meniť pravidlá

Ilustračná foto z olympiády: SITA/AP

Petra Sušaninová
Zimné olympijské hry 2026
Olympiáda ešte len začína, no už sa objavujú prvé kontroverzie.

Každý olympijský športovec sníva o tom, že si domov odnesie medailu. Niektorí sú ochotní pre to urobiť naozaj čokoľvek. Objavili sa tvrdenia, že športovci sa nevyhýbajú ani pichaniu injekcií do rozkroku či nenápadnému prešívaniu kombinéz.

Olympiáda mení pravidlá

Ako informuje web AP, rozdiel medzi získaním zlatej olympijskej medaily v skokoch na lyžiach a diskvalifikáciou môže spočívať v kúsku látky. Len o máličko väčšia kombinéza na správnych miestach môže predĺžiť skok aj o niekoľko metrov. Je to však porušenie pravidiel. Tie boli sprísnené ešte viac po tom, ako bol nórsky tím pristihnutý pri podvádzaní na minuloročných majstrovstvách sveta.

Ukázalo sa že manipuloval s rozkrokom na kombinézach svojich dvoch najlepších skokanov. Bruno Sassi, hovorca medzinárodnej lyžiarskej federácie, to označil za nehorázny pokus o ohýbanie pravidiel. Diskvalifikácií bolo vo svete športu už mnoho, no niečo takéto je vraj nevídané. Tréner a ďalší dvaja ľudia obvinení z manipulácie s kombinézami napokon dostali zákaz podieľať sa na športových podujatiach na 18 mesiacov.

Ilustračná foto z olympiády: SITA/AP

Stačí centimeter na správnom mieste

Dvaja športovci dostali 3-mesačný zákaz, na tohtoročnej olympiáde sa teda zúčastniť môžu. Obaja tvrdia, že o úpravách nevedeli a ani sa nepodarilo dokázať, že by s manipuláciou mali niečo spoločné. Potrestaní boli za to, že si kombinézy riadne neskontrolovali a úpravy si nevšimli.

Škandál otriasol svetom zimného športu natoľko, že regulačné orgány pridali v tejto sezóne pred zimnými olympijskými hrami nové opatrenia, aby zabezpečili, že všetci súťažiaci budú hrať podľa rovnakých pravidiel. Skoky na lyžiach sú rovnako vedou ako umením.

Tímy odborníkov testujú lyže a oblečenie vo veterných tuneloch, aby maximalizovali aerodynamiku. Nehovoriac o tom, koľko času a úsilia investujú do neustáleho zlepšovania svojho výkonu športovci. Štúdie ukázali, že stačí pridať jeden centimeter látky na správnom mieste, aby sa skok predĺžil takmer o tri metre.

Ilustračná foto z olympiády: SITA/AP

Pichanie injekcií do rozkroku?

