Veľký zvrat v spore Šutaja Eštoka s čurillovcami: Krajský súd zrušil rozsudok o ospravedlnení aj odškodnom

Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jána Čurillu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodnenie.
Na sociálnej sieti o tom informoval advokát čurillovcov Peter Kubina s tým, že spor sa tak vracia na začiatok a o žalobe sa bude pojednávať. „Žiaľ, ukázalo sa, že pravidlá a judikatúru najvyšších súdnych autorít o rozsudkoch pre zmeškanie, podľa ktorých sme celý čas postupovali, prevrátil odvolací súd doslova naruby,“ podotkol Kubina.
Kubina kritizuje rozhodnutie odvolacieho súdu
Tvrdí, že napriek tomu, že existuje viacero precedensov, v ktorých podobné rozsudky pre zmeškanie odobrili aj najvyšší či ústavný súd, odvolací súd sa nimi neriadil.
„Rozhodol, že podľa jeho názoru v sporoch o ochranu osobnosti s peňažnou náhradou nemajetkovej ujmy je rozhodnutie kontumačným rozsudkom neprípustné. Je na škodu veci, že odvolací súd tento svoj názor vôbec nekonfrontoval s pomerne početnou judikatúrou, na ktorú sme v našich podaniach poukazovali, a to napriek tomu, že jeho právne závery idú nad rámec textu i účelu platnej a účinnej zákonnej úpravy rozsudku pre zmeškanie. Toto rozhodnutie nás prekvapilo, pretože až doposiaľ v tejto veci súdy rozhodovali v súlade s uvedenou judikatúrou,“ doplnil s tým, že rozhodnutie krajského súdu rešpektujú.
Exekúcia bude zastavená
Kubina zároveň podotkol, že rozhodnutie krajského súdu prišlo v deň, keď mala prebehnúť exekúcia. Tá bude teraz podľa jeho slov zastavená a vec vrátená súdu prvej inštancie, ktorý ju prejedná na pojednávaní a nanovo vo veci rozhodne. Šutaj Eštok sa mal na základe rozsudku Mestského súdu Bratislava IV z 10. septembra 2025 policajtom okolo Jána Čurillu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi.
Šiestim policajtom mal takisto zaplatiť odškodnenie spolu 90 000 eur, trovy konania a úroky z omeškania. Minister vnútra na sociálnej sieti na pôvodný rozsudok pre zmeškanie reagoval, že si za svojimi slovami stojí. Podotkol, že pre svoju pracovnú vyťaženosť portál verejnej správy takmer nepoužíva. Súd podľa neho nezaujímali jeho argumenty. Sudcovi vyčítal aj to, že sa ho nesnažil kontaktovať inak.
Šutaj Eštok v reakcii na sociálnej sieti napísal, že spravodlivosť musí byť slepá, ale zároveň pozorne vážiaca všetky argumenty za aj proti. „Preto je dobré, keď vyhráva v poctivom súboji a nie kontumačne,” uviedol minister vnútra.
Za výroky o Čurillovi sa musel ospravedlniť aj Boris Kollár
Prípad nie je prvým sporom, v ktorom sa Ján Čurilla domáhal ochrany svojich osobnostných práv pre výroky verejne známych politikov. V minulosti sa podobný prípad týkal aj bývalého predsedu parlamentu Borisa Kollára, ktorý sa musel policajtovi verejne ospravedlniť za označenie „čurillovská mafia“.
Výroky zazneli na tlačovej konferencii v septembri 2021 a podľa súdov neoprávnene zasiahli do osobnostných práv Jána Čurillu. Kollár následne zverejnil ospravedlnenie, v ktorom uviedol, že jeho tvrdenia sa nezakladali na pravde. Zároveň zdôraznil, že rešpektuje rozhodnutia súdov a právny štát. „Lebo ak by sme toto začali spochybňovať, nebudeme mať na Slovensku demokraciu, ale len chaos či anarchiu,“ napísal vo svojom stanovisku.
Krajský súd v Bratislave v tomto prípade potvrdil skoršie rozhodnutie Mestského súdu Bratislava IV a nevyhovel Kollárovmu odvolaniu. Okrem povinnosti ospravedlniť sa musel bývalý predseda parlamentu zaplatiť Čurillovi aj náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 50 000 eur a uhradiť trovy konania, aj túto časť si však napokon splnil. Súd dospel k záveru, že výroky o „čurillovskej mafii“ boli dehonestujúce a poškodili dobrú povesť policajta, ako aj jeho kolegov z bývalej Národnej kriminálnej agentúry.
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