Pellegrini vymenoval veľvyslancov: Kmec pôjde do Talianska, Radačovský na Cyprus

V posledných týždňoch sa mená ako Peter Kmec a Miroslav Radačovský spomínajú často, a to v súvislosti s tým, že majú byť vymenovaní za veľvyslancov Slovenska v Taliansku a na Cypre. Opozícia požiadala prezidenta, aby nepodpísal a neodovzdal poverovacie listiny, ktoré predstavujú posledný krok pred nástupom kandidátov do diplomatických funkcií.
Podľa opozičných predstaviteľov ide o nominácie, ktoré môžu poškodiť dôveryhodnosť Slovenska v zahraničí. Ako sme vás informovali v článku, zástupcovia strán tvrdia, že ani jeden z kandidátov nespĺňa predpoklady na reprezentovanie krajiny v dôležitých diplomatických pozíciách. Vyzvali preto hlavu štátu, aby svoje rozhodnutie ešte prehodnotila.
Kmec kritiku odmietol. Upozornil, že jeho nomináciu schválila vláda, prijímajúci štát udelil súhlas s jeho pôsobením a absolvoval všetky zákonom predpísané procesy vrátane bezpečnostného preverenia. „Moju nomináciu schválila vláda SR, prijímajúci štát udelil súhlas s mojím pôsobením a absolvoval som všetky zákonom predpísané procesy vrátane bezpečnostného preverenia. Bezpečnostná previerka mi bola vydaná po riadnom posúdení všetkých relevantných skutočností príslušnými orgánmi štátu. To sú fakty,“ vyhlásil Kmec.
Radačovský tiež odmietol výhrady. Deklaroval, že ovláda situáciu na Cypre a vie, aké úlohy bude plniť.
Následne vznikla neštandardná situácia, ktorú sa nám snažil vysvetliť aj Prezidentský palác. Ešte na vypočutí nezaradeného poslanca Miroslava Radačovského pred zahraničným výborom, kde chcel mimochodom opozičného poslanca vyhodiť z okna a tvrdil, že vie po grécky, čo neskôr sám vyvrátil, prišiel k Radačovskému pracovník rezortu zahraničia a povedal mu, že poverovacie listiny od prezidenta dostane 11. júna.
Šumy o 11. júni
Hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď Macíková však pre interez potvrdila, že žiadny oficiálny ceremoniál sa v ten deň konať ani nemal. Prezidentská kancelária zároveň upozornila, že termíny podobných podujatí oznamuje výlučne oficiálnou cestou a za zrušený preto nemožno označiť termín, ktorý nikdy nebol verejne potvrdený. “Kancelária prezidenta nebude komentovať proces výberu veľvyslancov až do jeho ukončenia,” dodala Medveď Macíková. Vo vzduchu tak visela otázka, či vymenovaní budú, alebo nebudú.
Keď sme chceli zistiť, kedy teda bude oficiálny ceremoniál, nedostali sme odpoveď. To sa však zmenilo hneď včera, keď bolo oficiálne potvrdené a prezident Peter Pellegrini avizoval, že v stredu 17. 6. ráno bude v Prezidentskom paláci vymenovávať viacerých veľvyslancov. Uviedol to v reakcii na novinársku otázku na utorkovej tlačovej konferencii.
„Do môjho odchodu na ďalšie pokračovanie vojenského výcviku a vzhľadom na ďalšie zahraničné služobné cesty na samit v Ankare, do Azerbajdžanu v júli, naposledy v tomto predletnom období, budem vymenovávať veľvyslancov zajtra. Priamo v paláci, oficiálne, tak ako každého jedného,“ povedal prezident.
Eurovýbor s nomináciami Kmeca a Radačovského súhlasil. Zahraničný výbor odobril len nomináciu Radačovského. Opozícia obe nominácie kritizovala. Označila ich za politické obchody.
K vymenovaniu napokon došlo
Na ceremoniáli prezident svoje stanovisko komentoval prostredníctvom oficiálneho príhovoru. Petra Kmeca aj Miroslava Radačovského napokon za veľvyslancov Slovenska vymenoval. Kmec teda poputuje do Talianska, konkrétne do Ríma, Radačovský pôjde na Cyprus, ktorý je známy mimoriadne dobrými vzťahmi, pričom kľúčové sú najmä stretnutia medzi tureckou a cyperskou stranou.
Prezident tiež vymenoval Ľubomíra Reháka, Jozefa Hudeca a Rastislava Križana. Ľubomír Rehák bude Slovensko zastupovať v Kazachstane a Kirgizsku so sídlom v Astane, Jozef Hudec v Egyptskej arabskej republike, Sudáne, Ománe, Líbyi a Čade so sídlom v Káhire a Rastislav Križan v Etiópskej federatívnej demokratickej republike a v Džibutskej republike so sídlom v Addis Abebe.
V príhovore prezident zablahoželal veľvyslancom k funkcii. Kandidáti vraj prešli náročným procesom. Veľvyslancom pripomenul, že na seba preberajú obrovskú zodpovednosť za reprezentovanie vlasti aj presadzovanie národných záujmov. “Prestávate byť súkromnými osobami či politikmi a stávate sa veľvyslancami, na ktorých sa pozorne hľadí aj tu na Slovensku,” povedal prezident.
Spomenul aj médiá
„Je to zodpovednosť za reprezentáciu našej vlasti aj za presadzovanie našich národnoštátnych záujmov,“ podčiarkla hlava štátu. Zdôraznila, že ich prácu nebude nikto hodnotiť podľa toho, kto čo napíše alebo aký komentár či status zverejní, ale iba na základe rozhodnutia o posudzovaní výkonu ich práce zo strany ministerstva zahraničných vecí a vlády. Tí podľa Pellegriniho slov majú jediní oprávnenie posúdiť, či výkon ich práce spĺňa alebo nespĺňa predpoklady a nároky, ktoré sú na nich kladené.
Prezident verí, že svoj záväzok si veľvyslanci splnia. „Všetky vaše postoje, všetky vaše kroky aj aktivity budú odteraz zároveň krokmi, postojmi a aktivitami Slovenskej republiky. Verím, že vám aj toto vedomie pomôže reprezentovať svoju krajinu nielen na vysokej profesionálnej úrovni, ale aj so všetkou cťou a zdravým vlastenectvom. Prajem vám v týchto náročných misiách veľa úspechov,“ dodal prezident.
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