Predaje klesajú, virálna značka zatvorila už viac ako 170 predajní. Škrty môžu pokračovať

Predajňa značky Torrid

Foto: Profimedia

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Avizované zatváranie obchodov sa v uplynulých mesiacoch pretavilo do reality. Stojí za ním viacero faktorov.

Takmer presne pred rokom sme vás prvý raz informovali o tom, že populárna značka s plus-size módou Torrid bude robiť veľké škrty. Kým pre Slovákov nemusí ísť o známy koncept, v zahraničí sa obchodník teší značnej popularite. Aj napriek tomu ho v uplynulých mesiacoch dobehla náročná situácia, ktorá ho prinútila optimalizovať sieť kamenných pobočiek.

Podľa dostupných informácií sa malo za posledných 12 mesiacov zatvoriť 171 predajní, pričom ako zistil portál The Street, škrty môžu pokračovať aj v najbližšom období.

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Škrtali sa nerentabilné prevádzky

Spoločnosť Torrid potvrdila, že v prvom štvrťroku 2026 zatvorila približne 20 pobočiek s tým, že by malo ísť o finálnu fázu veľkého škrtania. V mnohých prípadoch išlo o stratové prevádzky v nákupných centrách a spolu s minulým rokom sa tak konečné číslo zatvorených obchodov zastavilo na 171.

V súčasnosti sa plánuje zatvorenie ďalších predajní, nemáme však ešte potvrdené informácie o tom, ktoré pobočky to budú a aký bude ich počet,” uviedol pre The Street hovorca značky Torrid.

Vlani spoločnosť predpovedala ukončenie prevádzky 180 predajní, čo sa jej už takmer podarilo naplniť. „Táto práca je teraz z veľkej časti za nami. Strategicky sme upravili veľkosť nášho portfólia na také, ktoré je produktívnejšie, zosúladené a lepšie pripravené slúžiť našim zákazníkom tam, kde u nás preferujú nakupovať,“ dodala generálna riaditeľka Lisa Harperová pri prezentovaní hospodárskych výsledkov.

Torrid sa špecializuje na módu určenú pre plus-size ženy, pričom na svojom instagramovom profile má už viac ako milión sledujúcich. Zákazníčky si chvália široký sortiment, pestré vzory či strihy, ktoré v žiadnom inom obchode s takou škálou veľkostí nezoženú. Ešte vlani Torrid prevádzkoval v USA viac ako 600 kamenných obchodov.

Nový štart

Takéto osekanie maloobchodnej siete by malo uvoľniť narastajúci tlak na značku a zároveň tiež uvoľniť značnú časť finančných prostriedkov, ktoré môžu byť presmerované do vývoja internetovej platformy a e-commerce. Práve online predaj sa ukazuje ako kľúčový a Torrid by sa po optimalizácii kamenného retailového portfólia chcel zamerať aj na tento segment.

Už vlani sa v súvislosti so zatváraním pobočiek ozývali hlasy nespokojných zákazníčok, ktoré považujú ich existenciu pri nákupoch za nevyhnutnú. Na druhej strane sú analytici a odborníci, podľa ktorých je všeobecne segment plus-size oblečenia na ústupe. Značky údajne nie sú schopné dlhodobo udržať fungujúci biznis model postavený na tomto sortimente, čo sa už viackrát potvrdilo aj v minulosti.

Foto: Profimedia

Pokles v predajoch eviduje už nejaký čas aj virálna značka. To, či sa spomínané opatrenia pozitívne premietnu do podnikania v plus-size móde, ukážu až najbližšie mesiace. Dobrou správou je, že Torrid vo fungovaní pokračuje a nemusel pristúpiť k takým radikálnym krokom, aké postihli viaceré európske odevné značky. Tie čelia zvyšujúcim sa nákladom na prevádzku, menšiemu odbytu, ale aj silnej lacnej konkurencii, ktorá “starý kontinent” zaplavuje predovšetkým z Ázie.

V Európe hlási odevný priemysel problémy

Jeden z prípadov je nemecká Eterna, ktorej príbeh mal presah aj na Slovensko. Viac ako 30 predajní tejto odevnej značky by malo počas júna definitívne skončiť. Podľa dostupných správ bol takýto koniec jasný už od marca, nakoľko sa spoločnosti nepodarilo získať investora.

Aj napriek rušeniu maloobchodnej siete by mala značka s tradíciou siahajúcou do 19. storočia prežiť. Práva na ochrannú známku Eterna získala spoločnosť Olymp. To, akú rolu bude značka v portfóliu tejto firmy hrať, zatiaľ nie je známe.

Predajňa Eterna
Foto: Facebook (Eterna)

Spoločnosť Eterna písala významnú kapitolu svojho príbehu aj na Slovensku. Od roku 1997 šila svoje produkty v Bánovciach nad Bebravou, kde ešte v roku 2024 zamestnávala zhruba tri stovky pracovníkov.

Podľa pôvodného plánu sa mala fabrika postupne zatvoriť a všetci bývalí zamestnanci mali byť za svoju prácu riadne odmenení spolu s príslušným odstupným. Ako sa však neskôr ukázalo, Nemci podľa viacerých zdrojov nevyplatili dohodnuté peniaze. Tie si bývalí pracovníci prihlásili ako pohľadávky voči dlžníkovi v oficiálnom konaní.

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