Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná

Patrí k ľuďom, ktorým pandémia a zatvorené prevádzky znemožnili pokračovať v dovtedajšej práci. A tak začal hľadať spôsob, ako zarábať aj z domu.
Spočiatku ho lákala práca s drevom. Vstupné náklady však boli príliš vysoké, a preto túto myšlienku odložil. V tom čase navštevoval kamaráta, ktorý vyrábal nože a pri svojej práci občas používal aj kožu. Raz si od neho požičal kúsok materiálu a začal skúšať, ako s ním pracovať… A zvyšok je história.
Dnes má za sebou roky praxe. Vyrobil už desiatky opaskov pre poľovníkov, peňaženky pre otcov, brašne pre motorkárov, obojky pre psov aj kabelky pre ženy. „Ide o dámy, ktorým viac než na mene značky záleží na tom, aby bol výrobok kvalitný a vydržal im celý život,“ hovorí v úvode rozhovoru.
So svojou prácou sa chváli aj na svojom profile na Instagrame. No a o tom, čo všetko toto krásne remeslo predstavuje, ako vznikajú výrobky na mieru a prečo môže kvalitný kožený doplnok slúžiť desaťročia, povie viac aj vám.
Aký typ klientov vás vyhľadáva a aké sú najčastejšie zákazky? Aká silná je konkurencia?
V období korony už boli kožiari, ktorí fungovali dlho a my noví sme prišli ako huby po daždi. S remeslom začalo množstvo nových ľudí – niektorí vypadli, iní sa uchytili a skvelo fungujú doteraz.
Ja dúfam, že už môžem povedať, že som sa zaradil medzi nich a vyrovnám sa chlapom, ktorí tu boli pred koronou a venovali sa hlavne ľudovým výrobkom.
Samotný trh je pre mňa spojený najmä s custom vecami. Keď mi napíše žena, že chce kabelku s drakom, urobím kabelku s drakom. Napísať mi však môžu aj poľovníci, ktorí chcú niečo presne na mieru a využiteľné v teréne.
Poľovníci u mňa nakupujú najviac, ale, samozrejme, riešim aj elegantné veci. Vracajú sa ku mne zákazníci, ktorí si zakladajú na kvalite – klasický opasok z poctivej starej kože, kde rozhoduje hrúbka kože a nie papier, ktorý sa dnes nachádza v drvivej väčšine opaskov. Chcú niečo, čo ak vyskúšajú, potom už nemenia.
Aké chyby robia zákazníci pri kúpe kožených produktov najčastejšie?
Niekedy sa stáva, že zákazník je zvyknutý kupovať si opasok s obvodom 110 centimetrov a predpokladá, že mu bude sedieť. Ja, keďže robím všetko na mieru, vždy pošlem návod, ako sa správne odmerať. Zákazník mi na to často napíše, že predsa vie aj bez toho, že jeho obvod je 110 cm.
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Tak mu teda vyrobím opasok podľa zadania – 110 centimetrov – a následne zistíme, že jeho skutočný obvod pásu je napríklad len 95 centimetrov.
V takýchto prípadoch zákazníci často prehliadnu veľkostné tabuľky a aj napriek polopatistickým inštrukciám je opasok nakoniec dlhý. Je to škoda pre zákazníka.
V akých cenách sa výrobky pohybujú?
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- v akých cenách sa výrobky pohybujú;
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