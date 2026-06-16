Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie

Becca Christiansenová z amerického štátu Utah sa rozhodla zapojiť do zdanlivo nenápadnej výzvy. Matka štyroch detí vtedy netušila, že jej pokus zaujme tisícky ľudí a vyvolá vlnu reakcií po celom svete. „Môj manžel nedávno prišiel o prácu a naša finančná situácia nie je práve ideálna. Tento malý príjem, kým je medzi zamestnaniami, nám pomáha udržať krok s výdavkami,“ hovorí učiteľka, ktorá nedávno prešla z výučby tínedžerov do triedy s deťmi vo veku tri až päť rokov.
Jedného dňa vzala Becca do ruky telefón, založila si tajný účet a natočila video, v ktorom oznámila: „Deň prvý tajného splácania dlhu vo výške 58-tisíc dolárov, kým si to manžel nevšimne.“ Výška rodinného dlhu bola v tento deň presne 58 947 dolárov (približne 50 787 eur).
Každý deň priloží k bežnej splátke drobnú sumu, ktorú vypočíta na základe počtu interakcií na svojom profile. “Každé srdiečko, komentár či uloženie má v tejto chvíli hodnotu desatiny centu a každý nový sledovateľ osminu centu,” priblížila v rozhovore.
Keď pridala prvé video, netušila, čo od neho čakať. Pozornosť ľudí však takmer okamžite nabrala obrovský rozmer. Rozhovor pre interez vznikal 2. júna, Becca mala v tom čase 300-tisíc sledovateľov a s nadšením nám oznamovala ďalší míľnik: „Včera sa mi podarilo prekročiť hranicu 26-tisíc dolárov splateného dlhu. Je to neuveriteľné.”
Tento míľnik oznámila, keď uplynuli necelé tri mesiace – na 78. deň výzvy –, a ani zďaleka nekončí.
Prečo si sa rozhodla splácať dlh rýchlejšie práve pomocou mikroplatieb?
Bolo to tak trochu z každého rožka troška, ale najviac sa mi páčila myšlienka, že mikroplatby môžu fungovať ako denný návyk.
Existuje obrovské množstvo tvorcov, ktorí to takto praktizujú. Denne prihodia k splátke pár dolárov a ide o návyk, ktorý dokáže výrazne pomôcť. Môže sa to zdať ako zanedbateľná suma, no práve pravidelnosť sa výrazne odrazí na tom, ako dlho niečo splácate. Okrem toho, pri žiadnej z pôžičiek nemám poplatok za dodatočné splátky, takže môžem denne prispievať aj menšie sumy. Takéto poplatky riešiť nemusím.
To bol teda prvotný nápad pre túto výzvu. A potom to už len rástlo.
Na Instagrame si spomínala, že nápad tajiť výzvu pred manželom začal vlastne ako žart. Ale ako si sa dostala k tomu, že takúto verejnú výzvu skutočne podnikneš?
Medzi prvým žartom a prvým videom uplynul pomerne krátky čas. Ako si už naznačila, všetko začalo tým, že som pred manželom zavtipkovala, že ak by som potajomky splatila dlh, ani si to nevšimne. Doma totiž správu financií zvyčajne riešim ja. Je to u nás prirodzené. Z nás dvoch som bola vždy ja tou finančne zorientovanou.
Medzi týmto žartom a reálnou iniciatívou uplynul asi jeden deň.
Nepamätám si, či to bola neskorá noc alebo skoré ráno – to sú časy, ktoré mám vyhradené na tvorbu obsahu – ale viem, že som si sadla do kuchyne, nahrala krátke video, skontrolovala, či mám všetkých zablokovaných, a zverejnila ho… A zvyšok je história.
Mohla by si nám teda ukázať aj praktickú ukážku toho, ako vyzerá každý tvoj deň v rámci tejto výzvy?
Ako som už spomínala, som pracujúca matka a všetky tieto platby na základe interakcií idú z môjho vlastného platu.
V článku sa po odomknutí dozvieš
- 3 dôvody, prečo dlh vznikol;
- ako presne funguje táto výzva;
- ako sa jej podarilo splatiť 26-tisíc dolárov za 80 dní;
- ako splácať viacero dlhov naraz;
- tipy pre tých, ktorí nevedia, ako získať peniaze na dodatočné splátky;
- či by niečo urobila inak;
- a ešte oveľa viac.
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