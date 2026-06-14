Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete

Pod poľským prímorím si mnoho Slovákov vybaví najmä Trojmesto – súmestie miest Gdansk, Gdyňa a Sopot. Pobrežie Baltského mora u nášho suseda je však oveľa pestrejšie. Nachádza sa tu napríklad pre nás menej známy región zvaný Kašubsko (Kaszuby), ktorý sa pýši lesmi a jazernými oblasťami.
Jedným z jeho najväčších lákadiel je Slowinský národný park (Słowiński Park Narodovy). Nenechajte sa zmiasť jeho názvom, so Slovinskom nemá nič spoločné a odkazuje na dnes už vymretú skupinu Kašubov zvanú Słowińci, ktorí boli po vojne odsunutí a germanizovaní. Slowinský národný park ukrýva pohyblivé duny, ktoré sú prezývané poľskou Saharou. Vybrali sme sa ich spoznať.
Naša cesta autom viedla z gdanského letiska cez prímorské dedinky Puck a Łeba. Čím viac sme sa približovali k Slowinskému národnému parku, cesta bola lemovaná čoraz hustejšími lesmi.
Štatút národného parku získal v roku 1967 a jeho najnavštevovanejšou časťou sú pohyblivé duny. Nachádzajú sa na Łebskej kose, ktorá oddeľuje Baltské more a jazero Łebsko a ide o najväčší pás pohyblivých dún v Európe. Siahajú do výšky 30 až 40 metrov a ich piesok sa neustále premiestňuje. Tak sa môže stať, že ak toto miesto navštívite dvakrát, bude vyzerať inak, než ste si pamätali.
Najaktívnejšie z dún sa dokážu pohnúť ročne až o 10 metrov. Presúvanie piesku však nie je dobrou správou, pretože je výsledkom odlesňovania a vypaľovania lesa, ktoré uviedli vlny do pohybu.
Unikátny európsky klenot je dostupný pre každého. Po vstupe do národného parku môžete napríklad nasadnúť na takzvaný Melex – elektrické vozidlo, ktoré vás dopraví priamo k dunám. Je ideálnou možnosťou napríklad pre rodiny s malými deťmi alebo starších ľudí. Inak prechádzka k nim zaberie asi hodinu a pol a môžete sa počas nej kochať krásami miestnych kúzelných lesov, čo nepochybne stojí za to. Ďalšou možnosťou je sadnúť si na bicykel. My sme si zvolili Melex a počas niekoľkominútovej jazdy sme si užívali nádherné výhľady lesnou cestou.
Piesočné duny boli väčšie, než sme si predstavovali
Piesočné vlny nás už z diaľky prekvapili svojou rozlohou. Zážitok z prechádzky po piesku dotváralo veterné počasie a to, že sme boli na dunách takmer sami.
Niektorí sa hneď na začiatku vyzuli z topánok a ako sa ukázalo, urobili dobre. Tí z nás, ktorí sa po “Sahare” prechádzali v teniskách, to nakoniec oľutovali – piesok sme si vytriasali z obuvi ešte niekoľko dní. Napriek tomu to stálo za to, aj keď nabudúce sa určite vyzujeme.
V národnom parku sa môžete poprechádzať po dvoch pohyblivých dunách nazývaných Czolpinska a Lącka. Keď sme sa dostali na ich vrchol, naskytol sa nám z jednej strany pohľad na Baltické more a z druhej na jazero Łebsko. Svetlá farba piesku vytvárala nádherný kontrast s modrou oblohou a Baltikom. Zaujímavosťou je, že kým na niektorých miestach tvoril duny len čistý piesok, na ďalších spomedzi neho vykúkali rastliny. Nie je to náhoda a práve tieto časti dún sa považujú za staršie.
Z dún sme zišli aj priamo k moru a ocitli sme sa na pláži, ktorú sme mali len sami pre seba. Ako sme sa dozvedeli, počas najteplejších mesiacov, ktorými sú júl a august, sa tu návštevníci zvyknú aj kúpať, preto ak sa sem vyberiete v júli a auguste, nezabudnite si so sebou vziať plavky. Tí odvážnejší, ktorým nevadí chladnejšia voda, to môžu vyskúšať aj v inom období.
Keď sa vyberiete na sever Poľska, Slowinský národný park vám odporúčame všetkými desiatimi. Nezabudnite si ale tento výlet dobre naplánovať.
Národný park nie je otvorený nonstop. Prvých návštevníkov víta ráno o 7.30 a zatvára o 15.30 h. Dospelí zaplatia za vstup do parku 10 poľských zlotých, čo je v prepočte približne 2,40 eura a výška zľavneného vstupného je 5 poľských zlotých, teda 1,20 eura.
Okrem pohyblivých dún môžete v Slowinskom národnom parku obdivovať aj jeho ďalšie zaujímavé miesta. Celkovo ponúka cez 170 kilometrov turistických chodníkov, nájdete tu cyklotrasy a môžete tu dokonca vyskúšať kanoistiku. Je výnimočný aj svojou močaristou pôdou, v ktorej rastie viac ako 500 rôznych druhov rastlín či faunou, pričom zaznamenaných je tu napríklad cez 250 druhov vtákov. Takže tu môžete stráviť pokojne aj celý deň a nudiť sa nebudete.
Nedotknutá krása prírody, zhodujú sa návštevníci
Slowinský národný park neočaril len nás. Na googli mu svieti vysoké hodnotenie 4,8 hviezdičky z 5, ktoré vychádza z viac než 14-tisíc recenzií. Napríklad jeden z návštevníkov, ktorý park navštívil už viackrát, vo svojej recenzii odporučil spoznávať ho nielen od Łeby, ako sme to urobili aj my, ale tiež od Rowy, kde je podľa neho menej ľudí a pôsobí pokojnejšie. “Krása prírody je však rovnako úchvatná – surová, nedotknutá a nezabudnuteľná,” podelil sa o dojmy zo svojho zážitku, a nebol jediný.
Viacerí tvrdia, že práve návšteva Slowinského národného parku je podľa nich na vrchole zážitkov z pobrežia Baltského mora.
Národný park môžete spojiť aj s návštevou ďalších zaujímavých miest v okolí
My sme sa vybrali aj na maják v Rozewie, ktorý má ikonickú červeno-bielu farbu. Vyjsť na vrchol nám trvalo len pár minút, pričom časť schodiska vedie nielen jeho vnútornou časťou, ale aj vonkajšou, vďaka čomu sa nám naskytli pekné výhľady na okolie.
Má výšku 32,7 metra a svetelný signál, ktorý vysiela, je vidieť zo vzdialenosti 26 námorných míľ. Vo vnútri sa nachádza stála expozícia Múzea morských majákov.
Zastavili sme sa aj v meste Puck, poprechádzali sa po jeho námestí, a taktiež po maríne, z ktorej dovidieť na obľúbený poľský polostrov Hel, ktorý sa v lete medzi turistami teší veľkej popularite. Ak patríte medzi turistov, ktorí sa chcú vyhnúť davom, vyberte si pri plánovaní dovolenky menej známe miesta, akými sú práve Puck či Łeba a ich návštevu uprednostnite pred spomínaným Helom a Trojmestami. Aj keď ruku na srdce – tie skutočne stojí za to navštíviť.
Dostanete sa sem letecky alebo aj autom
Ideálnym východiskovým bodom pre región Kašubsko je Gdansk, kam sa zo Slovenska dostanete najrýchlejšie letecky. Z Bratislavy si sem môžete zaletieť priamo nízkonákladovou leteckou spoločnosťou Ryanair. Ceny leteniek aktuálne štartujú na 16 eurách a let trvá 1 hodinu a 25 minút. Ďalšou alternatívou sú napríklad lety z Košíc alebo z Viedne národným leteckým dopravcom LOT, s prestupom vo Varšave.
Vyraziť k Baltskému moru môžete aj autom. Z Bratislavy vám cesta do Pucku zaberie niečo cez 9 hodín jazdy, do Łeby trvá o 30 minút dlhšie. Vedie cez Česko a približne v polovici si môžete urobiť prestávku v poľskom meste Lodž, ktoré je skutočným skrytým klenotom. História sa tu miesi s modernými nápadmi, ochutnáte tu výborné gastro a prídete si tu na svoje, zvlášť keď patríte medzi milovníkov kinematografie.
Poľsko nám počas návštevy prímoria opäť raz potvrdilo, že ukrýva množstvo zaujímavých miest, ktoré neraz dokážu príjemne prekvapiť. A keďže ho máme hneď za hranicou, znamená to, že za novými zážitkami nemusíme cestovať vôbec ďaleko.
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