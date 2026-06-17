Pár si kúpil 200-ročný kaštieľ za 330 000 €. Sídlo o pár mesiacov zničil obrovský požiar, zúril 14 hodín

Kaštieľ, ktorý zahltili plamene

Reprofoto: YouTube.com (Le Manoir d'Egmont)

Michaela Olexová
Francúzsky kaštieľ Château Edmont zachvátili plamene, ale čo spôsobilo masívny požiar, a aký osud teraz čaká historické sídlo?

Pár sa pustil do ambiciózneho projektu a kúpil približne 200-ročné sídlo typu château s názvom Edmont. Za francúzske sídlo neďaleko Cloyes-les-Trois-Rivières, asi hodinu cesty od Paríža, dali 330-tisíc eur. Na jeho kúpu a obnovu si vzali pôžičku vo výške ďalších 100-tisíc eur.

Budova bola v čase kúpy v dezolátnom stave, bez vody, elektriny a s deravou strechou. Verili, že rozsiahlu rekonštrukciu zvládnu za desať mesiacov, aby mohli v sídle usporiadať vlastnú svadobnú hostinu.

Z ruiny chceli vybudovať penzión: Na TikToku ich sledovali milióny ľudí

Ich snom bolo vdýchnuť historickej stavbe nový život a premeniť ju na luxusný penzión. Ako informoval MailOnline, Francúz Dimitri a Švajčiar David začali po kúpe na TikToku čoskoro zverejňovať videá z obnovy.

Odstraňovali burinu, premiestňovali vstupnú bránu, budovali príjazdovú cestu a búrali priečky, aby otvorili vnútorné priestory. Videá z projektu začali pridávať na sociálne siete, kde ich sleduje už vyše 1,6 milióna ľudí.

Ich plány však zmarila náhla a zdrvujúca udalosť, ktorá zmenila budúcnosť celého projektu doslova za jednu noc.

Château Edmont pohltil oheň, požiar zúril 14 hodín

20. novembra na pozemku vypukol požiar, ktorý zúril neuveriteľných 14 hodín a časť historického sídla zničil úplne. Oheň pohltil strechu aj podkrovie, ktoré sa následne prepadli až na prvé poschodie, a budova zostala bez ochrany pred nepriaznivým zimným počasím.

Napriek katastrofe mali Dimitri a jeho partner aspoň jednu výhodu. Približne dva mesiace pred požiarom sa rozhodli nehnuteľnosť poistiť. Keď sa obrátili na poisťovňu s otázkou, či budú škody preplatené, dostali pozitívnu odpoveď. Náklady na opravu škôd sa podľa odhadov môžu vyšplhať až na 1,3 milióna eur. Úľavu stále sprevádza neistota a oni nevedia, akú sumu napokon poisťovňa preplatí.

„Prišli sme o strechu a podkrovie, všetko sa zrútilo na prvé poschodie. Malo to na nás obrovský vplyv,“ povedal 35-ročný Dimitri. „Dúfame, že sa to napokon stalo pre vyššie dobro. Že výsledkom bude nová strecha a nová príležitosť. Istí si tým však byť nemôžeme. Z jednoročnej rekonštrukcie sa práve stala trojročná.“

V tejto chvíli ich čakajú ďalšie mesiace náročných opráv, rokovaní s poisťovňou a boj o záchranu historickej budovy. Pár spočiatku očakával, že všetky práce dokončia za necelý rok. Dnes odhadujú, že sídlo nebude hotové skôr ako v roku 2028.

Majitelia boli v čase katastrofy stovky kilometrov ďaleko

V čase rekonštrukcie bývali Dimitri a David približne päť hodín jazdy od kaštieľa – vo francúzskych Alpách. V osudný deň ráno ich robotníci informovali, že historická budova bola pre výskyt húb ošetrená agresívnymi chemickými prípravkami. Len o niekoľko hodín neskôr dvojica dostala telefonát. Polícia ich informovala, že kaštieľ zachvátili plamene.

Požiar vypukol približne o 20.00 h. Keďže sa nachádzali stovky kilometrov od miesta, požiadali priateľov z okolia, aby situáciu preverili. Tí čoskoro potvrdili ich najhoršie obavy.

Kaštieľ v plameňoch
Reprofoto: YouTube.com (Le Manoir d’Egmont)

Príčina požiaru je stále predmetom vyšetrovania. Úrady preverujú aj podozrenie, že s incidentom mohol súvisieť jeden z robotníkov pracujúcich na rekonštrukcii. „Okolo 23.00 h nám zavolala mestská polícia a povedali, že kaštieľ horí. Neverili sme tomu. Mysleli sme si, že je to zlý vtip,“ spomína Dimitri.

„Požiadali sme priateľov, aby sa išli pozrieť, či je to pravda… A bola. Hasičov privolali trochu neskoro. Keď dorazili, horel už celý kaštieľ a strecha bola preč.“

Luxusné sídlo po požiari
Reprofoto: YouTube.com (Le Manoir d’Egmont)

Keď sa Dimitri a David napokon dostali na miesto, najhoršie už bolo za nimi. Požiar síce postupne slabol, no stále nebol úplne uhasený. S plameňmi bojovali hasiči až do desiatej hodiny dopoludnia nasledujúceho dňa. Zásah navyše komplikoval náročný terén – hasičské vozidlá mali problém dostať sa ku kaštieľu po kopcovitej príjazdovej ceste, čo mohlo prispieť k tomu, že sa oheň stihol rozšíriť na veľkú časť objektu.

„Dorazili sme okolo 6.00 h a uvedomili si, aký obrovský požiar to bol. Stále horelo. Bola tma a obloha bola oranžovo-modrá a plná núdzových svetiel,“ opísal Dimitri moment, keď dorazili k zničenej stavbe.

Zachráni historické sídlo poistka?

Celá situácia je podľa nich extrémne stresujúca. Pár má za sebou stretnutie s právnym expertom, ktorý pomáha určiť presnú príčinu požiaru a ďalší postup voči poisťovni a prípadným zodpovedným stranám. Zároveň dúfajú, že získajú povolenie na začatie rekonštrukcie strechy, ktorá bude musieť byť obnovená presne do pôvodnej podoby.

@egmont.manor staying resilient 💪🏼❤️‍🩹 #manor #renovation #chateau ♬ son original – Egmont Manor

„Naše poistenie zahŕňa podmienku obnovy do pôvodného stavu, takže to musíme rešpektovať a robiť všetko ručne tak, ako to bolo robené predtým,“ vysvetlili.

Napriek rozsahu škôd sa snažia vnímať podporu verejnosti: „Podporuje nás veľa ľudí. Musíme pokračovať a informovať aj ľudí. Je to dobrá motivácia a našli sme svoje poslanie a zmysel,“ uzatvára Dimitri.

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