Kráľovná Slovenska pokračuje v objavovaní našich chutí: Po horalkách vyskúšala aj kofolu, jej reakcia hovorí za všetko

Americká influencerka Gwen McMullen, ktorú slovenský internet preslávil ako „kráľovnú Slovenska“, si počas návštevy našej krajiny postupne odškrtáva veci, ktoré podľa mnohých jednoducho treba zažiť. Po ochutnávke horaliek sa najnovšie dostala aj ku kofole.
O jej pobyte na Slovensku informovali organizátori projektu QUEEN ARRIVES. McMullen, ktorú si Slováci obľúbili pre podobnosť s premiérom Robertom Ficom, v týchto dňoch trávi čas v Bratislave, kde ju čaká módna prehliadka, stretnutia s fanúšikmi aj ďalší program.
Na sociálnej sieti zverejnila krátke video, v ktorom prvýkrát ochutnáva kofolu. Video, ktoré nahrávala v aute, síce neobsahuje zvuk, no po ochutnaní ukazuje do kamery gesto naznačujúce spokojnosť. Jej slovenskí fanúšikovia si preto myslia, že tradičný nápoj na ňu urobil dobrý dojem.
Po horalkách prišla na rad kofola
Slovenskí fanúšikovia jej už dlhšie v komentároch odporúčali, aby počas návštevy vyskúšala typické slovenské produkty. Medzi prvými sa na zozname objavili horalky, ktoré ochutnala krátko po príchode na Slovensko. Ako jej chutili, si môžete prečítať v našom článku tu.
Tentoraz sa rozhodla siahnuť po ďalšej klasike. Kofola patrí medzi najznámejšie nápoje na Slovensku a pre mnohých je neodmysliteľnou súčasťou leta, výletov či stretnutí s priateľmi, a to najmä pre tých, ktorým nechutí pivo a ocenia inú čapovavú alternatívu. Nie div, že práve jej ochutnávka vzbudila na sociálnych sieťach pozornosť.
Zo sociálnych sietí až do Bratislavy
Príbeh Gwen McMullen sa začal na sociálnych sieťach, kde si mnohí Slováci všimli jej podobnosť s premiérom Robertom Ficom. Z pôvodne nenápadných príspevkov a vtipov sa postupne stal virálny fenomén, ktorý prerástol hranice internetu.
Samotná influencerka sa rozhodla celú situáciu prijať s nadhľadom. Namiesto odmietania internetových vtipov ich premenila na súčasť svojej online identity a začala komunikovať so slovenskými fanúšikmi. Práve vďaka tomu si získala ďalších priaznivcov aj mimo Spojených štátov. „Celé sa to začalo na obrazovke telefónu. A teraz to bude skutočné. Uvidím ľudí, ktorí ma podporovali, naživo a budem im môcť podať ruku. To sa nedá porovnať so žiadnym lajkom,“ odkázala McMullen prostredníctvom organizátorov.
Fanúšikov čaká módna šou aj stretnutie
Hlavným bodom programu bude módna prehliadka značky Lombardi Fashion House. Počas večera sa uskutoční aj premiéra novej dámskej kolekcie, na ktorej sa McMullen podieľala.
Návštevníci sa môžu tešiť aj na hudobný program, tanečné vystúpenia, stretnutie s influencerkou a oficiálnu afterparty. Organizátori zároveň avizujú, že v najbližších dňoch predstavia ďalších hostí a účinkujúcich. „Dámsku kolekciu sme s Gwen nevytvárali preto, aby niekoho napodobňovala. Má slušať žene, ktorá vie, kto je,“ uviedol módny návrhár Jozef Grondžák. Bratislavské podujatie nebude jedinou zastávkou projektu. Organizátori pripravujú aj ďalšie akcie vrátane stretnutia fanúšikov v Prahe. Súčasťou plánov je aj dokumentárny film, ktorý sa bude venovať nielen virálnej popularite Gwen McMullen, ale aj témam identity, duševného zdravia a vplyvu sociálnych sietí.
O návšteve Slovenska hovorila už vo februári
Myšlienka prísť na Slovensko pritom vôbec nie je impulzívny nápad pojašenej Američanky. Už 26. februára 2026 zverejnila Gwen McMullen video, v ktorom sa prihovorila slovenským fanúšikom. Začala po slovensky „Ahoj, Slovensko, tu ja, tvoja kráľovná Gwen McMullen“ a následne sa poďakovala za podporu, ktorej sa jej od nás dostávalo. V tom čase zároveň naznačila, že by sa s ľuďmi chcela stretnúť aj osobne. „Robím všetko pre to, aby som sa k vám dostala. A s vašou podporou si naozaj myslím, že sa mi podarí prísť za mojimi novými priateľmi do Slovenskej republiky,“ odkázala fanúšikom.
Slovákov si získala aj charitatívnym gestom
Gwen McMullen sa medzi slovenskými fanúšikmi nezviditeľnila iba vďaka virálnym videám a dávke humoru. Pozornosť vzbudila aj v momente, keď sa rozhodla pomôcť ľuďom v núdzi. Po spustení vlastnej kolekcie merchu oznámila, že celý zisk z predaja venuje na charitu.
Kolekcia sa vypredala za menej ako 24 hodín a influencerka následne prezradila, že peniaze putovali organizácii Depaul Slovensko, ktorá pomáha ľuďom bez domova. Vo videu poďakovala slovenským fanúšikom za podporu a uviedla, že práve vďaka nim mohla prispieť na dobrú vec. Charitatívne gesto si vyslúžilo množstvo pozitívnych reakcií a ešte viac posilnilo jej popularitu na Slovensku.
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