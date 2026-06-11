Billa prichádza pred letom s veľkou zmenou, pocítia ju mnohí zákazníci. Dotkne sa desiatok predajní

S príchodom leta a s rastúcimi teplotami sa menia aj nákupné návyky Slovákov. Obchodný reťazec Billa preto od polovice júna pristúpi k úprave otváracích hodín vo viacerých predajniach naprieč Slovenskom.
Cieľom je prispôsobiť sa potrebám zákazníkov počas dovolenkovej sezóny, ale zároveň zohľadniť aj komfort zamestnancov. Zmeny vstúpia do platnosti od 15. júna 2026 a dotknú sa celkovo 60 vybraných predajní. Informoval o tom reťazec v tlačovej správe.
Najmä v turistických mestách
„Chceme, aby si zákazníci a zákazníčky vedeli nakúpiť v čase, ktorý im počas leta najviac vyhovuje. Niektoré predajne budú preto otvorené dlhšie, najmä tam, kde ľudia prichádzajú nakupovať aj vo večerných hodinách,“ uvádza Marek Kravjar, hovorca Billa Slovensko.
Rozšírené otváracie hodiny môžu oceniť najmä obyvatelia a návštevníci miest, ktoré počas leta zaznamenávajú zvýšený turistický ruch. Príkladom je Štúrovo, kde počas prázdnin trávi množstvo ľudí čas na kúpalisku či pri vodných atrakciách.
Večerné nákupy po dni strávenom pri vode tak budú pohodlnejšie. Podobná situácia je aj v ďalších obľúbených letných destináciách, ako sú Piešťany, Banská Štiavnica či Liptovský Mikuláš. Práve do týchto miest každoročne prichádzajú tisíce turistov za oddychom, turistikou či návštevou rodiny, čo sa odráža aj na vyššej návštevnosti obchodov.
Úpravy majú pomôcť aj zamestnancom
Nie všetky zmeny však budú znamenať predĺženie prevádzky. V niektorých predajniach sa otváracie hodiny upravia opačným smerom. Reťazec chce v určitých lokalitách nastaviť prevádzku tak, aby zákazníci mali dostatočný priestor na nákupy počas hlavnej časti dňa, no zároveň aby zamestnanci získali viac času na oddych.
Týkať sa to bude napríklad vybraných prevádzok, kde dôjde ku skráteniu nedeľných otváracích hodín. „Tam, kde je to možné, nastavujeme otváracie hodiny tak, aby mali zamestnanci a zamestnankyne viac času na oddych a rodinu,“ doplnil Kravjar.
Billa zákazníkom a zákazníčkam odporúča, aby si konkrétne otváracie hodiny jednotlivých prevádzok overili vopred, najlepšie na webovej stránke reťazca alebo na stránkach obchodných centier.
Reťazec nezažíva najlepšie časy
Zmeny prichádzajú v čase, keď obchodné reťazce čelia rastúcim nákladom a slabšej spotrebe domácností. Billa Slovensko síce v roku 2025 zvýšila tržby na 923 miliónov eur, no napriek tomu skončila v strate takmer 8 miliónov eur. Informovali sme o tom v samostatnom článku.
K hospodárskym výsledkom sa pre interez vyjadril aj samotný reťazec. „V roku 2025 sme zaznamenali najvýraznejší dosah naakumulovaných konsolidačných opatrení štátu za posledné roky. A to tak na zákazníctvo, ako aj na firmy. Došlo k výraznej zmene zákazníckeho správania a spotreby. Zákazníci a zákazníčky celkovo nakupujú menej a uváženejšie, s dôrazom na nákup tovarov v akcii a v rámci výberu produktov hľadajú lacnejšie alternatívy,” uviedol Marek Kravjar, hovorca spoločnosti Billa Slovensko.
Podľa spoločnosti sa pod výsledok podpísali najmä konsolidačné opatrenia štátu, zavedenie transakčnej dane, vyššie ceny energií, rast mýta, nákladov na zamestnancov či zvýšené straty spôsobené drobnou kriminalitou.
„Náklady rastú rýchlejšie, ako sa predpokladalo. Okrem mimoriadnych dosahov, akými bolo napríklad zavedenie transakčnej dane alebo zvýšenie mýta, sú naďalej vysoké ceny energií a náklady na odpady,” uviedol ďalej Kravjar.
Reťazec zároveň upozorňuje, že zákazníci v súčasnosti nakupujú opatrnejšie, viac vyhľadávajú akciový tovar a častejšie siahajú po lacnejších alternatívach. Reťazec prehodnocuje aj investičné plány, pričom objem investícií má v najbližších rokoch klesnúť.
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