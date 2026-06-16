Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu

Celým menom Ernesto Rafael Guevara de la Serna, nazývaný tiež skrátene Che Guevara, je asi najznámejším revolucionárom ľudských dejín. Slávnu tvár Che Guevaru pozná určite každý, a často ho vídať na mnohých predmetoch, tričkách či podprsenkách, a dokonca na Slovensku sa nájde aj politik, ktorý si jeho podobizeň vystavil v pracovni namiesto portrétu prezidentky. Kto ale v skutočnosti bol muž známy ako Che Guevara? Je hrdinom, alebo naopak človekom, ktorého ruky sú zašpinené krvou nevinných ľudí?
Takmer idylické detstvo
Ernesto Guevara de la Serna sa narodil 14. júna 1928 v Argentíne, teda pred 98 rokmi. Pochádzal z rodiny španielsko-írskych emigrantov, jeho otec bol architektom. Ako dvojročnému mu diagnostikovali astmu, preto ani nechodil do školy. Rodinné prostredie Che Guevaru považujú mnohí za ideálne. Milujúca rodina a matka, ktorá učila svojho syna doma.
Che Guevaru v mladosti zaujali knihy, čítal Freuda, Nerudu a neskôr aj Marxa a Engelsa. V roku 1947 začal študovať na lekárskej fakulte a v roku 1951 precestoval veľkú časť Južnej Ameriky. Práve počas tejto cesty sa u neho začali formovať protiamerické postoje, píše portál Marxists. Ako lekár nakoniec vstúpil aj do jednotiek Fidela Castra a stal sa z neho hádam najslávnejší revolucionár sveta.
Útok na Kubu
V roku 1954 bol Che Guevara nútený presťahovať sa do Mexika, kde sa po prvý raz stretol s Fidelom Castrom. Ich spoločné názory na svet a americký imperializmus viedli k tomu, že sa Che Guevara pridal ku Castrovým plánom zvrhnúť vtedajšieho kubánskeho diktátora Fulgencia Batistu, uvádza portál NPR.
Castrove jednotky vyplávali na Kubu v novembri 1956. V januári zaútočili na vojenskú prehliadku a podarilo sa im tak získať prvé víťazstvo v odboji. Niekedy v tom čase dostal Guevara prezývku Che, čo znamená niečo v zmysle zvolania “hej” alebo “človeče”. Che sa stal veliteľom 4. kolóny, ktorá z hôr smerovala do centrálnych častí Kuby. Spomedzi veliteľov bol Che považovaný za najagresívnejšieho a tiež najúspešnejšieho. 1. januára 1959 jeho jednotky dobyli mesto Santa Clara a smerovali na Havanu. Batista ušiel, 2. januára dorazil Che Guevera do Havany a kubánska armáda bez prezidenta kapitulovala, uvádza sa v knihe o Che Guevarovi. Revolúcia sa podarila. Castro a Guevara zvrhli dovtedajší režim a nastolili nový.
Osloboditeľ či vrah?
Che Guevara sa stal najúspešnejším veliteľom Castrových vojsk a stal sa symbolom revolúcie a oslobodzovania Kuby od diktátora Batistu. Stal sa prezidentom Národnej kubánskej banky a neskôr aj ministrom priemyslu.
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