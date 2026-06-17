Monika Szabó prehovorila o najťažších mesiacoch. Ukázala zábery, ktoré majú hovoriť za všetko

Monika Szabó

Foto: Instagram (mon.szabo), Reprofoto: Instagram (mon.szabo)

Frederika Lyžičiar
Niektorí ľudia vraj neverili a spochybňovali jej zdravotný stav.

Zdravie sa často zdá ako samozrejmosť, až kým človek nezažije chvíľu, keď ho vlastné telo prestane poslúchať. Herečka Monika Szabó sa po mesiacoch vrátila k obdobiu, ktoré ju ochromilo a zmenilo jej pohľad na bežné dni.

Herečka Monika Szabó, ktorú si diváci môžu pamätať zo seriálov Dunaj, k vašim službám či Sľub, kde stále vystupuje ako svojská Kamila známa aj svojou babetou, sa rozhodla ukázať veľmi osobnú časť svojho života, ktorá sa musela pre jej nepriaznivý zdravotný stav zmeniť.

Na sociálnej sieti Instagram zverejnila video so zábermi z nemocnice aj z obdobia, keď sa po vážnych zdravotných problémoch učila znovu fungovať vo vlastnom tele. Po mesiacoch sa tak vrátila k skúsenosti, o ktorej sa v minulosti veľa hovorilo a ktorá u niektorých ľudí vyvolala aj pochybnosti.

Monika Szabó ako Kamila v seriáli Sľub
Foto: TV Markíza

Po 4 mesiacoch ukázala realitu

Monika Szabó zverejnila video z obdobia, ktoré pre ňu patrilo k najťažším v živote. Ukázala v ňom skutočné zábery z dní, keď sa snažila pochopiť, čo sa s ňou deje a prečo ju vlastné telo zrazu prestalo poslúchať. „Toto video vzniklo počas jedného z najťažších období môjho života,“ napísala herečka.

Zábery pochádzajú z nemocnice aj z mesiacov, počas ktorých sa pomaly vracala k bežnému fungovaniu. Sama priznala, že niektoré dni boli lepšie, iné horšie. Boli chvíle, keď nevedela zdvihnúť ruky, vyčerpávalo ju rozprávanie a bála sa, čo bude ďalej.

 

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Príspevok, ktorý zdieľa Monika Szabó (@mon.szabo)

Vo videu sa zároveň vrátila aj k reakciám ľudí, ktoré prišli po tom, ako sa so svojou skúsenosťou prvýkrát podelila. „Pred niekoľkými mesiacmi som zdieľala príbeh, o ktorom sa odvtedy povedalo a napísalo všeličo. Niektorí mi verili. Niektorí pochybovali. A našli sa aj takí, ktorí boli presvedčení, že som si to celé vymyslela, zveličila alebo využila na získanie pozornosti,“ uviedla.

Nevedela, čo sa deje s telom

Vo videu jasne naznačila, že nechce presviedčať slovami, ale ukázať realitu takú, aká bola. Ukázala obdobie, keď sama nerozumela tomu, prečo jej telo zrazu nefunguje tak ako predtým. „Pravda je však veľmi jednoduchá. Toto video nie je príbeh. Nie je to názor. Nie je to domnienka,“ odkázala.

Následne opísala, čo prežívala v čase, keď boli jej zdravotné problémy najvýraznejšie. „Je to záznam obdobia môjho života, počas ktorého som nevedela, čo sa deje s mojím telom. Obdobia, keď som nevedela normálne zdvihnúť ruky, rozprávať, prehĺtať ani dýchať tak, ako som bola zvyknutá,“ priznala.

 

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Príspevok, ktorý zdieľa Monika Szabó (@mon.szabo)

Podľa nej video nemalo nikoho obviňovať. Chcela iba ukázať, čím si prešla. „Nikdy som nechcela nikoho strašiť. Nikdy som nechcela útočiť na medicínu ani na konkrétnych ľudí. Chcela som len hovoriť pravdu o tom, čo sa mi stalo,“ dodala.

Dnes je v poriadku

Po mesiacoch od najťažších chvíľ je na tom herečka výrazne lepšie. Návrat k bežnému fungovaniu však pre ňu nie je iba uzavretou kapitolou, ale aj pripomienkou toho, aká krehká môže byť istota vlastného tela.

„Dnes som v poriadku. Našťastie to bolo len obdobie… A aj keď dnes už viem zdvihnúť ruky nad hlavu, pracovať, športovať a žiť svoj život naplno, na ten pocit bezmocnosti nikdy nezabudnem,“ priznala.

 

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Príspevok, ktorý zdieľa Monika Szabó (@mon.szabo)

Návrat k bežnému fungovaniu pre ňu nie je iba uzavretou kapitolou. Po náročných mesiacoch chce ukázať aj to, čo prichádza po strachu, neistote a období, keď človek stratí dôveru vo vlastné telo.  „Toto video som sa rozhodla zverejniť preto, lebo uzdravenie si zaslúži rovnaký priestor ako choroba,“ vysvetlila.

Zdravie berie inak

Monika Szabó dnes hovorí o zdraví s oveľa väčšou pokorou. Posledné mesiace jej pripomenuli, ako rýchlo sa môže zmeniť aj úplne obyčajný deň. „Počas uplynulých mesiacov som si uvedomila jednu vec. Zdravie nie je samozrejmosť. Ani pohyb. Ani dych. Ani obyčajný deň,“ napísala.

Po náročnom období si chce dopriať čas, ktorý bude patriť iba jej. „A preto som sa rozhodla, že si po tomto období doprajem čas len pre seba. O pár dní odchádzam na Srí Lanku, kde sa chcem venovať regenerácii, oddychu a načerpaniu nových síl – fyzicky aj psychicky,“ prezradila.

Neberie to ako útek pred prežitou skúsenosťou. Skôr ako priestor znovu sa naladiť na vlastné telo a na pocit, ktorý po ťažkých mesiacoch vníma úplne inak. „Nie preto, že by som niečo chcela zabudnúť. Ale preto, že si po tom všetkom chcem znovu naplno pripomenúť, aké vzácne je cítiť sa dobre vo vlastnom tele,“ dodala.

 

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Problémy prišli po zákroku

Monika Szabó o svojej nepríjemnej skúsenosti prehovorila už pred časom. Zdravotné ťažkosti sa u nej objavili po zákroku, ktorý v minulosti absolvovala viackrát bez komplikácií. Išlo o aplikáciu botoxu do podpazušia pre hyperhidrózu, teda nadmerné potenie.

„Pred pár týždňami som išla na zákrok, ktorý som už v minulosti absolvovala viackrát – botox do podpazušia kvôli hyperhidróze (nadmernému poteniu),“ uviedla toho času Szabó.

Krátko po zákroku sa však začali objavovať príznaky, ktoré ju vystrašili. Spomínala dvojité videnie, svalovú slabosť, problémy s rečou aj dýchaním. Nasledovala hospitalizácia, vyšetrenia a obdobie veľkej neistoty.

Zlom prišiel v nemocnici

Až počas hospitalizácie si herečka spomenula na detail, ktorý mohol s jej stavom súvisieť. Dovtedy lekárom o zákroku nepovedala, pretože jej najskôr nenapadlo, že by mohol hrať úlohu. „Až na šiesty deň v nemocnici som si spomenula na zákrok, o ktorom som lekárom nepovedala, a ktorý by mohol mať predsa spojitosť s mojím stavom,“ priznala.

 

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Príspevok, ktorý zdieľa Monika Szabó (@mon.szabo)

Po ďalších vyšetreniach sa podľa jej slov potvrdil systémový efekt botulotoxínu, teda iatrogénny botulizmus. „Nakoniec sa potvrdil systémový efekt botulotoxínu – iatrogénny botulizmus,“ prezradila Szabó.

Nechcela strašiť

Herečka už vtedy hovorila, že jej cieľom nebolo nikoho odrádzať od podobných zákrokov ani útočiť na medicínu. Chcela skôr upozorniť, že aj zriedkavé komplikácie môžu nastať a varovné signály netreba brať na ľahkú váhu.

„Botox je vo väčšine prípadov bezpečný zákrok a mnohým ľuďom pomáha. Tento príspevok teda nie je o strašení ani obviňovaní. Je o informovanosti,“ vysvetlila. Okrem toho pripomenula, že po aplikácii netreba ignorovať príznaky ako svalová slabosť, dvojité videnie či problémy s prehĺtaním. V takom prípade je dôležité vyhľadať lekársku pomoc.

 

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Príspevok, ktorý zdieľa Monika Szabó (@mon.szabo)

Riešila sa aj psychika

Počas hospitalizácie lekári preverovali viacero možností. Keďže pracovali s informáciami, ktoré v tom čase mali, jednou z verzií bol aj psychický pôvod ťažkostí.

„Tým, že lekári, ktorí pracovali s informáciami, ktoré mali, keď sa riešilo to, že asi hlava, tak mi zavolali psychologičku. A ona mi povedala, že to mohlo byť spôsobené tým, že som prežila vlastnú smrť spolu s Magdou,“ vysvetlila Monika.

Celé obdobie tak pre ňu nebolo náročné iba fyzicky. Musela zvládať aj neistotu, strach a otázky, na ktoré dlho nepoznala odpoveď.

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