Získala zlatú medailu, no spoluhráčke ukradla 2 000 eur: Športovkyňa odmieta vysvetliť zvláštne gesto

Petra Sušaninová
Zimné olympijské hry 2026
Atlétka mala na niekoľko mesiacov zakázané súťažiť.

Športovkyňa z Francúzska vyvoláva v ľuďoch zmiešané reakcie. Podarilo sa jej totiž získať zlatú medailu, čo je jednoznačne dôvod na radosť. Problémom však je, že svojej kolegyni ukradla v minulosti 2 000 eur. Okradla aj svojho fyzioterapeuta.

Ukradla údaje z kariet

Ako informuje The Guardian, športovkyňa odsúdená za podvod s kreditnou kartou jednej zo svojich kolegýň z národného tímu získala pre Francúzsko zlatú olympijskú medailu v biatlone žien na 15 kilometrov. Porazila pritom aj okradnutú športovkyňu, tá skončila na 80. mieste.

29-ročná Julia Simon bola v októbri minulého roka odsúdená na pokutu 15 000 eur a trojmesačný podmienečný trest. Zistilo sa totiž, že minula viac ako 2 000 eur tak, že ukradla údaje z karty Justine Braisaz-Bouchet. Simon podobným spôsobom okradla aj svojho fyzioterapeuta, pričom jeho peniaze míňala v rokoch 2021 až 2022.

Tri roky to popierala a tvrdila, že jej niekto ukradol identitu a vydával sa za ňu. Keď však v jej mobile našli fotky kreditných kariet, nemala na výber a musela sa priznať. Tvrdila však, že si nič z toho nepamätá. Vraj akoby dostala výpadok pamäti. Dodala, že pracovala s psychológom, aby zistila, čo sa odohralo a prečo.

Zvláštne gesto

Žiaľ, hoci sa stala obeťou zločinu, ľudia si vylievali zlosť na Justine. Príbeh sa totiž prevalil v roku 2023, v čase, keď sa Simon začalo dariť. Ľudia si mysleli, že Justine sa jej zámerne snaží úspechy prekaziť. Francúzska lyžiarska federácia uvalila na Simon šesťmesačný zákaz súťaženia. Päť mesiacov z toho však bolo podmienečne odložených. To znamená, že vynechala jednu súťaž na začiatku tejto sezóny, ale olympiády sa zúčastniť mohla.

Keď Simon prekročila cieľovú čiaru, priložila si prst na pery, ale odmietla vysvetliť, prečo to urobila. „Priložila som si prst na ústa, bolo to určené jednej osobe a tá osoba vie, komu, pretože sme sa o tom rozprávali. Ale viac o tom hovoriť nebudem, je to už za nami.“

Škandály v biatlone

Po výhre sa Simon odmietla vyjadrovať k čomukoľvek okrem zlatej medaily, ktorú získala. Mnohým to však zrejme zanechalo v ústach trpkú pachuť. Škandál, ktorý spôsobila, sa totiž zaradil medzi tie najväčšie vo francúzskom športovom svete. Aby toho nebolo málo, biatlon je uprostred snahy o reformu etických noriem po tom, ako muž, ktorý 25 rokov viedol Medzinárodnú biatlonovú úniu, Anders Besseberg, v roku 2018 rezignoval.

Bol obvinený z prijímania úplatkov vrátane hodiniek, poľovníckych výletov, prenajatého BMW X5 a služieb sexuálnych pracovníčok výmenou za ochranu ruských záujmov počas dopingového škandálu. Bol odsúdený na tri roky väzenia.

