STVR má pre fanúšikov skvelú správu: Hokejisti a Vlhová pôjdu naraz, takto to nakoniec vyriešili

Slovenských úspechov na tohtoročnej zimnej olympiáde nie je veľa a vyzerá to, že jedinými skutočnými nádejami na medailu sú naši hokejisti a lyžiarka Petra Vlhová. O to viac Slovákov zabolela správa o tom, že štvrťfinále hokejového turnaja a ženský slalom sa budú odohrávať v rovnakom čase a STVR môže vysielať len jeden zo spomínaných športov. Ako sa však ukázalo, telerozhlas prišiel s riešením.
Programový konflikt nastáva v stredu. O 12:10 začína štvrťfinálový hokejový zápas olympijského turnaja a druhé kolo slalomu žien je naplánované na 13:30. O 14:45 navyše začína aj biatlonová štafeta, kde má Slovensko taktiež svoje želiezko v ohni.
Problém vyriešili
„Naša licencia je taká, že aj v online prostredí nám dovoľuje vysielať to isté, čo v televíznom vysielaní. My sme prirodzene o tejto možnosti vedeli, mali sme tento dátum vo svojich hlavách, pretože tento konflikt bol jednoducho možný,“ vysvetľoval moderátor STVR Pavol Gašpar na videu na sociálnej sieti.
STVR preto podľa jeho slov okamžite kontaktovala držiteľa licencie so žiadosťou o výnimku a tú sa nakoniec podarilo vyrokovať. „V televíznom vysielaní bude určite štvrťfinálový zápas slovenských hokejistov, ale naši diváci neprídu ani o druhé kolo slalomu, ktoré budeme vysielať na našom webe stvr.sk, v separátnom streame,“ povedal Gašpar. Ak by sa navyše hokej predĺžil, otvoria aj ďalší stream pre biatlon.
V televízii sa teda bude vysielať len hokej a ľudia, ktorí si budú chcieť pozrieť Petru Vlhovú, budú musieť navštíviť web STVR. Podľa Gašpara ide o výnimočnú situáciu, no aj napriek tomu budú mať nakoniec diváci možnosť výberu.
