Fantastické finále hokejového turnaja má víťaza. Olympiádu ovládli Američania, rozhodli o tom v predĺžení

Hokejisti USA vybojovali zlaté medaily na ZOH v Miláne. V nedeľňajšom finálovom zápase zvíťazili nad Kanadou 2:1 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 62. minúte Jack Hughes.
Pre Američanov je to tretie zlato z olympijského turnaja, na ktorom predtým triumfovali v rokoch 1960 a 1980. Triumf v Miláne dosiahli na deň presne po 46 rokoch od „zázraku na ľade“ na ZOH 1980 v Lake Placid. Zároveň tým nadviazali na titul z uplynulých MS 2025.
Slovenskí hokejisti obsadili 4. miesto. V semifinále prehrali s USA 2:6, v súboji o 3. miesto podľahli Fínsku 1:6. Do finálového zápasu napokon nezasiahol kanadský útočník Sidney Crosby, ktorý sa zranil vo štvrťfinálovom dueli s Českom. Kapitánske „céčko“ prevzal rovnako ako v semifinále proti Fínsku Connor McDavid.
