Fantastické finále hokejového turnaja má víťaza. Olympiádu ovládli Američania, rozhodli o tom v predĺžení

Aktuálna správa
Jakub Baláž
TASR
Zimné olympijské hry 2026
V predĺžení rozhodol o triumfe USA Jack Hughes.

Hokejisti USA vybojovali zlaté medaily na ZOH v Miláne. V nedeľňajšom finálovom zápase zvíťazili nad Kanadou 2:1 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 62. minúte Jack Hughes.

Pre Američanov je to tretie zlato z olympijského turnaja, na ktorom predtým triumfovali v rokoch 1960 a 1980. Triumf v Miláne dosiahli na deň presne po 46 rokoch od „zázraku na ľade“ na ZOH 1980 v Lake Placid. Zároveň tým nadviazali na titul z uplynulých MS 2025.

Viac z témy Zimné olympijské hry 2026:
1.
Slafkovský v elitnej spoločnosti. Dostal sa do najlepšej šestky turnaja, po jeho boku sú len finalisti
2.
Štvrtí, ale hrdí: Országh oceňuje mladý slovenský tím, ktorý na ZOH 2026 prekonal očakávania
3.
Sen o medaile sa rozplynul, obhajoba bronzu nevyšla. Takto duel Slovenska s Fínskom zhodnotili zahraničné médiá
Zobraziť všetky články (57)

Slovenskí hokejisti obsadili 4. miesto. V semifinále prehrali s USA 2:6, v súboji o 3. miesto podľahli Fínsku 1:6. Do finálového zápasu napokon nezasiahol kanadský útočník Sidney Crosby, ktorý sa zranil vo štvrťfinálovom dueli s Českom. Kapitánske „céčko“ prevzal rovnako ako v semifinále proti Fínsku Connor McDavid.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tajná služba USA zastrelila muža: Bol ozbrojený, pohyboval sa pri sídle Donalda Trumpa

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac