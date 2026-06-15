Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete

Rozárium

Foto: interez.sk

Petra Sušaninová
Len kúsok od Košíc nájdete rozprávkové miesto.

Zvonku pôsobí toto jedinečné miesto nenápadne. Jedna z odbočiek v Nižnej Myšli vás však zavedie do Rozária u Bohušov. Ukrýva desiatky rôznych odrôd ruží, niektoré z nich ste možno ešte nikdy nevideli. My sme sa tam boli pozrieť.

Navštívili sme rozprávkové rozárium

Každý rok s nadšením a nedočkavosťou očakávam príchod jari. Tento rok som však bola ešte nedočkavejšia. Chcela som totiž na vlastné oči vidieť rozkvitnuté ruže v Rozáriu u Bohušov v Nižnej Myšli vzdialenej len zhruba 20 až 25 minút jazdy autom z Košíc. Ide o jediné rozárium na východnom Slovensku a z rozhovoru s majiteľom sme sa dozvedeli, že ho možno označiť aj za slovenský unikát.

S láskou sa oň už 8 rokov starajú manželia Anka a Pavel Bohušovci. Na Facebooku majitelia počas prvého júnového týždňa napokon ohlásili, že ak chcete ruže vidieť v plnom kvete, je ideálny čas na návštevu. „Tento víkend sa naše ružičky predvedú v plnej kráse,“ hlásili na sociálnej sieti, neváhali sme preto a vybrali sa na návštevu.

Rozárium
Foto: interez.sk

Na nejednom mieste na Slovensku človek natrafí na problém spočívajúci v nedostatku informačných a smerových tabúľ. To ale celkom iste neplatí v prípade rozária. Tabule vyznačujúce smer, kde kráľovstvo ruží nájdete, sme videli cestou z Košíc na viacerých miestach.

Vstup je bezplatný

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  • aké zaujímavé kúsky v rozáriu nájdete;
  • čo nám o šľachtiteľstve a ružiach prezradil majiteľ rozária;
  • čo nás v rozáriu zaujalo a čo sa nám páčilo;
  • čo všetko tu môžete vidieť a zažiť.

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