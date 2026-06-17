To, či Lena v Dunaji prežije, mal prezradiť jeden detail. Diváci vo veľkom diskutujú o osude postavy

Lena v Dunaji

Reprofoto: VOYO/TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Delia sa o teórie aj zákulisné informácie.

Dunaj, k vašim službám uzavrel už 14. sériu a diváci majú pred sebou leto, počas ktorého môžu rozoberať ich teórie o osudoch postáv. Hoci totiž niektoré dejové linky ukončené boli, oveľa viac so sebou prinieslo otázky, ktoré neboli zodpovedané. Na to sú diváci pritom už veľmi dobre zvyknutí, keďže to zažívajú už tretie leto po sebe.

Emócie lomcovali divákmi od prvej sekundy až po tú poslednú. Kučerovci totiž doplatili na ich aktivity v odboji a hoci ich Lucia varovala, vedia, že nemajú veľa času nazvyš. Klára pritom vzala jej varovanie najvážnejšie a rozhodla sa opustiť krajinu aj bez Lukáša Kudličku, keďže vedela, že bezpečie jej syna bolo dôležitejšie.

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Prekvapivé zvraty v závere

Finálna epizóda pritom priniesla hneď viacero šokov, tak, ako sa patrilo. Nielenže sa totiž Anton Holubec ocitol v transporte, na opustenú Terezu v kučerovskej vile čakalo obrovské prekvapenie – po všetkých otázkach na jeho postavu a dúfanie sa divákov konečne splnilo prianie a domov sa dostavil Leopold Kučera.

Maštalír v Dunaji
Foto: TV Markíza

Len ťažko sa im však teší z jeho návratu, keď majú obavy o jednu z ich najobľúbenejších postáv. Aj Lena totiž doplatila na svoje tajné misie a bola zatknutá v mene ríše. Z kabaretu pritom odišla dobrovoľne a so vztýčenou hlavou, tak, ako sa od jej postavy dalo čakať, no sebavedomie ju rýchlo opustilo, keď uvidela v ohrození svojho milovaného. Nakoniec to však nebol René, komu sa stala osudnou poprava, ale guľka zasiahla priamo Lenu.

Scenár, ktorý už veľmi dobre poznajú

Je to tak už tretia séria, ktorá skončila postrelením, pričom ďalší osud postavy nie je známy. Najprv si to diváci zažili pri Petrovi, pričom v závere epizódy videli, ako padol k zemi tesne po tom, ako v náručí držal práve narodeného Filipka, a hoci všetci dúfali, že mu doktor ešte dokáže pomôcť, nestalo sa tak. V novej sérii na divákov čakal pohreb a z Kláry sa stala vdova.

Smrť v Dunaji
Reprofoto: VOYO/TV Markíza

Druhou postavou, ktorej potenciálna smrť vyvolala počas leta diskusie, bol Walter Klaus. Toho postrelil Lukáš Kudlička namiesto Kláry, a takisto v poslednej scéne v danej sérii dramaticky padol k zemi. Ako sa však ukázalo, zlá burina nevyhynie, ako sa hovorí, a guľku prežil.

Má šancu prežiť?

Teraz sa ponúka otázka, ako to bude s Lenou. Či bude nasledovať príklad svojho švagra a z najhoršieho sa dostane, alebo ju postihne rovnaký osud ako zvyšné kladné postavy, ktoré za odvahu a snahu o spravodlivosť zaplatili životom. Zdá sa pritom, že väčšina divákov sa prikláňa k jednej možnosti.

“Keď ste včera pozerali, tak guľka, ktorú schytala Lena, keď sa postavila Klausovi do cesty, zasiahla jej srdce. Tak neverím, že v novej sérii vstane zázračne z mŕtvych,” upozornila pozorná diváčka v komentároch. Už len tento detail by tak mal napovedať, že jej zranenie bolo smrteľné.

“V TT natáčali pohreb. Predpokladám, že zomrie v seriáli,” prezradila iná diváčka, poskytujúc ďalšiu kľúčovú informáciu. Na otázku, či Lena zomrie, mala podobnú odpoveď aj ďalšia fanúšička seriálu. Napísala: “Myslím, že áno. Veď boli na nete fotky z natáčania – Helga a Mira v čiernom že pohreb. Myslím, že už je jasné, koho pohreb.”

Nebolo by to však prvýkrát, kedy nakoniec veci skončili inak, ako sa na prvý pohľad zdali. Na definitívnu odpoveď si tak diváci budú musieť niekoľko mesiacov počkať.

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