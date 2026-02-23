Toto Slovensko nezažilo 24 rokov: Z olympiády ideme úplne „nasucho“, jedna krajina nedala ostatným šancu

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Zimné olympijské hry 2026
Slovensko zostalo prvýkrát od ZOH 2002 v Salt Lake City bez pódiového umiestnenia.

Prezidentka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová oficiálne ukončila XXV. zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Usporiadateľskú štafetu na nedeľnom záverečnom ceremoniáli prevzali Francúzske Alpy, kde sa bude najväčší zimný športový sviatok konať v roku 2030.

Milánske hry priniesli po „pandemických“ zimných v Pekingu návrat divákov do hľadísk. Vysoký záujem bol aj na strane slovenských televíznych divákov, ktorí sledovali olympijský program najmä v stredu pri postupe hokejistov do semifinále a prvom štarte Petry Vlhovej v slalome alpských lyžiarok od pádu v januári 2024.

Najbližšie boli hokejisti

Slovenskú vlajku priniesli na veronský amfiteáter skialpinisti Jakub Šiarnik a Rebeka Cullyová. Pre ich krajinu boli uplynulé ZOH prvé bez cenného kovu od roku 2002, najbližšie k medaile bola hokejová reprezentácia, ktorá prehrala zápas o bronz s Fínskom 1:6.

Foto: SITA/AP

Coventryová a šéf organizačného výboru ZOH 2026 Giovanni Malago poďakovali všetkým, ktorí sa podieľali na uskutočnení tohtoročných hier na čele so samotnými športovcami.

„Každý jeden zo športovcov bol neuveriteľný, plný vášne. Na snehu aj na ľade ste zo seba vydali všetko. Počas posledných dvoch týždňov ste išli naplno v každom okamihu. O tom je olympijský duch – súťažiť a navzájom sa povzbudzovať bez ohľadu na výsledok. Ukázali ste olympijské hodnoty, na ktoré sa niekedy zabúda. Ďakujeme, olympijské hry ste urobili naozaj magickými. Chcem sa poďakovať aj hostiteľom, talianskemu ľudu, arény boli plné a atmosféra elektrizujúca. Oslavoval iste svojich šampiónov, ale fandili ste aj športovcom zo všetkých krajín. Ukázali ste, že vášeň a rešpekt môžu existovať vedľa seba. Ďakujem Taliansku za tieto olympijské hry,“ uviedla v slávnostnom príhovore Coventryová

Hanba alebo krutá realita?

Čo sa medailí týka, podobne ako v Pekingu v roku 2022, tak aj na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo sa stalo najúspešnejšou krajinou Nórsko. Severská krajina prekonala svoj vlastný rekord spred štyroch rokov, v Taliansku získala 18 zlatých kovov a celkovo 41 medailí (18-12-11). Slovensko zostalo prvýkrát od ZOH 2002 v Salt Lake City bez pódiového umiestnenia.

Najbližšie k zisku medaily boli zo slovenského pohľadu hokejisti, v súboji o tretie miesto však prehrali s Fínskom 1:6. Individuálne najlepším umiestnením bola 11. pozícia Marianny Jagerčíkovej v skialpinizme. Na druhej pozícii sa umiestnilo USA (12-12-9) s 33 medailami, tretie bolo Holandsko (10-7-3) s 20 cennými kovmi. Domáce Taliansko sa umiestnilo na štvrtej pozícii s celkovo 30 medailami (10-6-14).

Foto: TASR – Martin Baumann

Najúspešnejším športovcom ZOH 2026 sa stal nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo, zo šiestich štartov si vybojoval šesť zlatých medailí. Postupne vyhral skiatlon, individuálny šprint klasicky, preteky na 10 km voľne, bol členom zlatej štafety, tímového šprintu a premožiteľa nenašiel ani v pretekoch na 50 km klasicky s hromadným štartom. Prekonal tak rekord v počte prvenstiev na jednej zimnej olympiáde a zároveň aj vlastný zápis v počte zlatých medailí zo ZOH.

Celkovo má vo svojej zbierke 11 zlatých medailí a po jednom striebre a bronze. V historickej tabuľke všetkých olympionikov je s jedenástimi zlatými na druhej priečke, pred ním je už len „neprekonateľný“ americký plavec Michael Phelps s 23 zlatými a celkovo 28 medailami.

Zo žien skončila na pomyselnom vrchole francúzska biatlonistka Julia Simonová s troma zlatými a jednou striebornou medailou. Najcennejší kov si vybojovala vo vytrvalostných pretekoch na 15 km, v mix štafete na 4×6 km a v ženskej štafete na 4×6 km. Striebro jej zavesili na krok v pretekoch s hromadným štartom na 12,5 km.

10 najúspešnejších krajín v počte medailí (zlato, striebro, bronz):

  1. Nórsko (18, 12, 11)
  2. USA (12, 12, 9)
  3. Holandsko (10, 7, 3)
  4. Taliansko (10, 6, 14)
  5. Nemecko (8, 10, 8)
  6. Francúzsko (8, 9, 6)
  7. Švédsko (8, 6, 4)
  8. Švajčiarsko (6, 9, 8)
  9. Rakúsko (5, 8, 5)
  10.  Japonsko (5, 7, 12)
