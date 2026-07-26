Začne sa to už dnes a bude ešte horšie: Na Slovensko sa opäť vracajú horúčavy, čaká nás „pekelný“ týždeň

Po chladnejších dňoch sa na Slovensko vracajú horúčavy a ľudia sa tak môžu opäť „tešiť“ na teploty atakujúce 40 stupňov Celzia. Horúčavy však prídu postupne a nasledujúcich pár di ešte bude celkom znesiteľných.
Poďme na to však postupne. Dnes bude na Slovensku jasno až polojasno, postupne na západnom a strednom Slovensku miestami zväčšená oblačnosť. Popoludní sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo búrky. Bude teplo. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.
Najvyššia denná teplota dosiahne 28 až 33 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji, na Spiši a na krajnom severovýchode väčšinou okolo 26 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 17 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, postupne južný vietor rýchlosťou 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h). Spadne do 3 mm, pri búrke okolo 10 mm zrážok.
V niektorých lokalitách na juhu a západe Slovenska má byť dokonca v nedeľu popoludní horúco, no oproti teplotám na konci júna pôjde len o „slabú kávu“. Teplota môže dosiahnuť nad 33 stupňov Celzia. Meteorológovia pre viaceré okresy vydali na nedeľu v čase od 13.00 h do 18.00 h výstrahu prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Výstraha sa týka okresov Bratislava, Senec, Veľký Krtíš, Dunajská Streda a Galanta. Platí tiež pre okresy Komárno, Levice, Šaľa a Nové Zámky. „Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ upozornili meteorológovia.
Možno budú padať štyridsiatky
Podľa aktuálnych predpovedných materiálov je dosť pravdepodobné, že v druhej polovici budúceho týždňa (od 30. 7., na severe a východe od 31. 7.) sa začne na Slovensku ďalšia vlna horúčav.
Meteorológovia uviedli, že výšková tlaková níž (respektíve brázda nízkeho tlaku) sa nad Ukrajinou a Rumunskom počas piatka vyplní. „V priebehu soboty (25. 7.) a nedele (26. 7.) sa v prízemnom tlakovom poli dostaneme postupne do teplého juhozápadného prúdenia medzi tlakovou výšou so stredom nad východným Stredomorím a tlakovou nížou so stredom nad Nórskym morom,“ priblížili zo SHMÚ.
Následne v pondelok (27. 7.) prejde cez oblasť Slovenska na východ studený front a za ním bude len prechodne prúdiť relatívne chladnejší vzduch.
V druhej polovici budúceho týždňa začne postupne od juhozápadu až západu v oblasti relatívne vyššieho tlaku prúdiť veľmi teplý vzduch. „Nad Breznom sa vo výške 1500 až 1600 metrov nad morom na prelome júla a augusta oteplí až na úroveň 20 až 22 stupňov Celzia a takáto teplota by tu mala byť minimálne do 5. augusta,“ uviedli meteorológovia. Ako doplnili, bude to znamenať nástup novej a pravdepodobne aj intenzívnej vlny horúčav na území Slovenska.
„Od 31. júla do 5. augusta by mala podľa ENS predpovede modelu ECMW dosahovať najvyššia denná teplota na našom území 29 až 35 stupňov Celzia, na juhu miestami (predovšetkým na juhozápade) 35 až 38 stupňov Celzia,“ konkretizoval SHMÚ. Veľmi teplé budú aj noci, na prelome mesiacov bude nočná teplota klesať zväčša len na 24 až 16 stupňov Celzia.
Portál iMeteo zároveň informuje, že prvého a druhého augusta sa budú teploty približovať k hranici 40 stupňov Celzia. Na Slovensko sa teda opäť vrátia extrémne teploty, aké sme tu mali na prelome júna a júla.
Horúčavy nepodceňujte
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.
„Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba obmedziť i fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov.
Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.
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