Ak sa chystáte za prácou do zahraničia, nenechajte sa oklamať: Poradkyňa prezradila, ako nenaletieť

Ak vyrážate za prácou do zahraničia, zrejme dúfate, že sa domov vrátite o niečo bohatší, než ste z domu odchádzali. Sen sa však môže zmeniť na nočnú moru. A ani agentúra nemusí byť zárukou bezpečnosti. Poradkyňa z organizácie EURES nám prezradila, čo urobiť, aby bola práca v zahraničí bezpečnou voľbou a aké sú možnosti človeka, ak agentúra nesplnila to, čo sľúbila, resp. za čo si človek zaplatil.
Ani práca cez agentúru nie je zárukou
Nejeden Slovák aj v súčasnosti hľadá prácu v zahraničí. Ako sme vás upozornili v predchádzajúcom článku, pátranie na sociálnych sieťach môže znieť jednoducho, no na mieste je opatrnosť. Je dôležité neovereným ľuďom, ktorí núkajú zamestnanie napríklad cez facebook, neposielať citlivé osobné údaje, ako svoj odfotený pas, občiansky preukaz alebo informácie z platobnej karty či online bankovníctva.
Spoľahnúť sa na agentúru môže znieť bezpečnejšie, no ani tá nie je zárukou toho, že všetko pôjde hladko a bez problémov. Na sociálnych sieťach sme natrafili napríklad na príspevky o tom, ako agentúra sľúbila záujemcovi o prácu v mieste jej výkonu aj samostatné bývanie. Po príchode sa však ukázalo, že už tam býva niekto iný, alebo vôbec nespĺňalo sľúbené podmienky.
Iná bola aj samotná práca, niektorí ľudia popisujú skúsenosť, ako museli v príšerných podmienkach pracovať hoc aj 14 hodín denne. Za predčasný odchod z práce a porušenie zmluvných podmienok si však agentúra účtovala nemalé sumy. Pochopiteľne, hoci má nejeden Slovák negatívnu skúsenosť, bez pochýb sú aj agentúry pripravené kedykoľvek pomôcť a sprostredkovať prácu, ktorá splní očakávania.
Odložte si všetku dokumentáciu
Organizácia EURES (European Employment Services), ktorá je koordinovaná Európskym orgánom práce, pomáha podporovať spravodlivú pracovnú mobilitu. Pomáha ľuďom, ktorí hľadajú prácu v rámci Európy spojiť sa so zamestnávateľmi. Vyškolenej poradkyne Renáty Mésárošovej, MBA, sme sa pýtali, na čo by si mali dať pozor ľudia v prípade, ak sa pri hľadaní práce chystajú obrátiť na agentúru a čo robiť, ak nesplní sľúbené podmienky.
„Ak bolo ubytovanie alebo iné podmienky dohodnuté písomne a po príchode do zahraničia neboli zabezpečené, odporúčame uchovať si všetku dokumentáciu vrátane pracovnej zmluvy, emailovej komunikácie, správ a inzerátu. V prvom rade by mal zamestnanec písomne vyzvať sprostredkovateľa alebo zamestnávateľa na nápravu situácie,“ dozvedáme sa.
„Následne sa môže obrátiť na príslušný inšpektorát práce, odborovú organizáciu alebo poradenské centrá pre mobilných pracovníkov v krajine výkonu práce. Pomoc a základné informácie o právach zamestnancov v jednotlivých krajinách poskytujú aj EURES poradcovia,“ prezradila pre interez Renáta Mésárošová, MBA.
Vopred si preverte dôveryhodnosť agentúry
Dodáva, že agentúry, ktoré za úhradu sprostredkúvajú prácu v zahraničí, môžu byť užitočné. Je však potrebné preveriť si ich dôveryhodnosť a oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti. Musia na to mať príslušné živnostenské oprávnenie a mali by transparentne uvádzať svoje identifikačné údaje.
„Dôležité je vedieť, že agentúra sprostredkovania práce za úhradu nesmie od fyzickej osoby požadovať úhradu za sprostredkovanie zamestnania. Ak sprostredkovateľ žiada od uchádzača poplatok za vybavenie pracovného miesta, registráciu do databázy, uzatvorenie zmluvy alebo za samotné sprostredkovanie práce, ide o významný varovný signál,“ zdôrazňuje poradkyňa.
„Opatrnosť je namieste aj v prípade agentúr, ktoré odmietajú poskytnúť písomné informácie o pracovných podmienkach, nemajú jasne identifikovateľné sídlo alebo komunikujú výlučne prostredníctvom sociálnych sietí,“ vysvetlila.
Ak to znie príliš dobre, zbystrite pozornosť
„Najlepšou prevenciou je dôkladná príprava ešte pred vycestovaním. Uchádzač by mal poznať názov a adresu zamestnávateľa, mať k dispozícii pracovnú zmluvu, vedieť, kde bude bývať, aká bude výška mzdy, pracovný čas a podmienky zdravotného a sociálneho zabezpečenia,“ prízvukuje Renáta Mésárošová, MBA.
Odporúča tiež využiť možnosť bezplatnej konzultácie s EURES poradcom na úrade práce: „Poradca môže pomôcť s orientáciou v podmienkach zamestnania v konkrétnej krajine, upozorniť na možné riziká a poskytnúť informácie o právach a povinnostiach pracovníkov v zahraničí.“
„Vo všeobecnosti platí, že ak pracovná ponuka pôsobí príliš výhodne, vyžaduje zaslanie citlivých osobných údajov alebo finančných prostriedkov vopred, je potrebné zvýšiť opatrnosť a všetky informácie si dôkladne overiť ešte pred odchodom do zahraničia,“ upozorňuje na záver ľudí, ktorí uvažujú nad prácou v zahraničí.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku