Rýchly trik pri platbe kartou vám na dovolenke ušetrí nemalé peniaze. Stačí platiť v domácej mene

Ilustračná foto: Image by freepik / Pexels

Roland Brožkovič
TASR
SITA
Pri výdavkoch 2 000 eur môže nevýhodná konverzia znamenať 50 až 100 eur navyše.

Platba kartou v zahraničí počas dovolenkovej sezóny predstavuje častú finančnú situáciu, pri ktorej sa mnohí Slováci stretávajú s dilemou – zaplatiť v eurách alebo v miestnej mene.

Spoločnosť Akcenta upozorňuje, že výber meny pri platbe má značný vplyv na výšku vyúčtovanej sumy, pričom často je výhodnejšie platiť v miestnej mene, pretože kurzy ponúkané terminálom pri platbe v eurách môžu byť menej priaznivé. Pri rodinnej dovolenke s výdavkami približne 2 000 eur tak môže nevýhodná konverzia znamenať 50 až 100 eur navyše, ktoré cestujúci zaplatia bez toho, aby si to počas jednotlivých platieb vôbec uvedomili.

Veľké rozdiely

Podpredseda predstavenstva Akcenty Patrik Biňovský poukazuje na to, že podobné princípy platia aj vo firemnom prostredí, kde drobné rozdiely v menových kurzoch môžu znamenať ročné náklady v desiatkach tisíc eur. Firmy, ktoré pravidelne platia zahraničné faktúry, by preto mali venovať zvýšenú pozornosť správnemu výberu kurzu a načasovaniu platieb, pretože kurz tvorí dôležitú časť celkových nákladov a ovplyvňuje ich maržu.

Platba kartou
Ilustračná foto: Pexels

Pri platbe kartou je odporúčané preferovať platbu v miestnej mene a nechať konverziu na banku alebo kartovú spoločnosť, starostlivo čítať podmienky pri výbere z bankomatu, ktorý môže účtovať poplatky alebo ponúkať nevýhodný kurz, pred cestou si overiť podmienky a poplatky svojej banky pre platby a výbery mimo eurozóny a nebáť sa platiť kartou ako bezpečným a praktickým spôsobom.

Akcenta zdôrazňuje, že výmenný kurz nie je len číslo na obrazovke, ale reálny náklad, ktorý ovplyvňuje financie nielen počas dovolenky, ale aj v podnikaní. Záujmom spoločnosti je poukázať na to, aby sa pri realizácii zahraničných platieb využívali najvýhodnejšie dostupné možnosti.

Patrik Biňovský uzatvára, že rovnako ako pri dovolenkových výdavkoch, kde nevýhodná konverzia môže znamenať desiatky eur navyše, tak aj pri podnikaní rozhoduje správny výber kurzu o tisícoch až desaťtisícoch eur ročne. Mechanizmus je pritom rovnaký, mení sa len počet núl na faktúre.

Dôležité je aj poistenie

Veľmi dôležité pri ceste do zahraničia je aj poistenie, na ktoré množstvo ľudí zabúda, alebo tomu nedáva veľkú prioritu. Na letnú dovolenku sa pritom podľa prieskumov chystá viac ako polovica Slovákov. Takmer každý desiaty z nich si však vôbec neplánuje uzatvoriť cestovné poistenie a ďalšia skupina s týmto rozhodnutím váha. Aj tí, ktorí sa rozhodnú poistiť, často nechávajú toto dôležité rozhodnutie až na absolútny záver príprav, upozornila poisťovňa Wüstenrot.

Záber na ľudí na dovolenke
Ilustračná foto: Pexels

Štatistiky z vlaňajšej letnej sezóny ukázali, že takmer 53 % klientov si uzatvorilo poistenie len deň pred odchodom alebo priamo v deň vycestovania. „Cestovné poistenie býva v praxi často až tou úplne poslednou položkou na zozname úloh pred odchodom. Zriadiť si ho s miernym časovým predstihom sa naozaj oplatí. Ak poistenie neriešime v časovej tiesni, máme dostatok času skontrolovať si reálny rozsah krytia a v pokoji zvážiť pripoistenia podľa toho, čo plánujeme na dovolenke reálne robiť,“ vysvetlil riaditeľ úseku vývoja produktov poisťovne Patrik Klimko.

Za pozitívne označil, že pri výbere poistenia sa cestujúci nepozerajú len na najnižšiu cenu, ale zohľadňujú aj rozsah poistného krytia. Uvedomujú si totiž, že zdravotné komplikácie nie sú jediným rizikom, s ktorým sa môžu počas dovolenky stretnúť. Takmer 65 % klientov si tak v minulom roku vybralo komplexnejšie krytie, ktoré okrem štandardných liečebných nákladov a asistenčnej služby zahŕňa aj poistenie batožiny a dokladov, poistenie pre prípad úrazu či poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inej osobe.

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