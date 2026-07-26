Polícia zastrelila 21-ročného muža podozrivého z útoku na Pride v Nemecku. Došlo k prestrelke

Útok na berlínsky Pride

Útok na berlínsky Pride, foto: SITA/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Roland Brožkovič
Zomrela pri ňom jedna žena a najnovšie správy hlásia 29 zranených.

Na Pride v Berlíne došlo v sobotu večer k hrozivému útoku, ktorý je vyšetrovaný ako islamistický teroristický čin. Friedrich Merz prisľúbil dolapenie páchateľa alebo páchateľov a vyzval ľudí, aby sa týmto činom nenechali zastrašiť. Podozrivý Abdul B. je podľa aktuálnych správ mŕtvy. 

Nemecký denník Bild informuje o zostrelení podozrivého Abdula B. v berlínskej štvrti Spandau. Počas zásahu jednotky SWAT došlo k prestrelke. 

Merz vyzval ľudí, aby sa nenechali zastrašiť

Nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval v nedeľu po útoku na berlínsky pochod Pride členov LGBT+ komunity i všetkých obyvateľov krajiny, aby sa nenechali takýmito činmi zastrašiť.

„Takéto činy majú jediný cieľ: chcú rozdeliť našu spoločnosť, chcú nám zobrať to najdôležitejšie, čo máme, a to našu otvorenosť a našu slobodu,“ povedal Merz krátko pred smútočnou bohoslužbou v Berlíne. „Nenechajte sa, nenechajme sa zastrašiť,“ vyhlásil.

Útok na berlínsky Pride
Útok na berlínsky Pride, foto: SITA/AP

Zomrela jedna žena a 29 ľudí utrpelo zranenia

Pri útoku v Berlíne v sobotu neskoro večer zomrela jedna žena a 29 ľudí utrpelo zranenia. Podľa polície sa žiaden z nich už nenachádza v ohrození života.

Útočník neďaleko hlavného pochodu Pride vrazil autom do ľudí a následne okoloidúcich napádal mačetou. Z miesta činu ušiel a polícia vyhlásila pátranie po 21-ročnom podozrivom Abdulovi B. Vyšetrovatelia vychádzajú z predpokladu, že išlo o islamistický teroristický čin.

Abdul B. bol v minulosti odsúdený na podmienečný trest jedného roka a desiatich mesiacov, proti čomu sa odvolala prokuratúra, uviedol nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt. Muž bol podľa neho občanom Nemecka, kde sa narodil, s libanonskými koreňmi.

Auto vrazilo do davu ľudí a následne do stromu

K incidentu došlo v sobotu večer na okraji jedného z najväčších pochodov Pride v Európe. Krátko pred 22.00 h vrazilo biele auto do davu ľudí v berlínskom parku Tiergarten v centre mesta a následne narazilo do stromu.

Podľa polície potom „jedna alebo viac“ osôb vystúpilo z vozidla a ušlo z miesta činu. Berlínsky pochod Pride, jeden z najväčších v Európe, po útoku predčasne ukončili.

Útok na Pride v Nemecku
Foto: SITA/AP

Útok na berlínsky Pride vyšetrujú ako islamistický teroristický čin

Nemeckí vyšetrovatelia predpokladajú, že útok na pochod Pride v Berlíne zo sobotňajšieho večera bol islamistickým teroristickým činom. Uviedol to minister vnútra Alexander Dobrindt s tým, že tomu nasvedčujú všetky dôkazy. Podozrivý bol podľa neho zjavne zradikalizovaný a patril k islamistickej scéne.

Útočník po vrazení autom do ľudí neďaleko hlavnej trasy pochodu napádal okoloidúcich aj mačetou, spresnil Dobrindt.

Útok na berlínsky Pride
Útok na berlínsky Pride, foto: SITA/AP

Podozrivý vlani cestoval na Blízky východ a neúspešne sa pokúsil pripojiť k džihádistickej skupine Islamský štát

Podozrivý bol v minulosti odsúdený na podmienečný trest jedného roka a desiatich mesiacov, proti čomu sa odvolala prokuratúra, dodal minister s tým, že muž je nemeckým občanom. Narodil sa v Nemecku v roku 2005 a má libanonský pôvod, jeho matka získala nemecké občianstvo v roku 2002.

Nemecká polícia už predtým uviedla, že existujú náznaky, že hlavný podozrivý – 21-ročný Abdul B. – konal na základe islamistickej ideológie. Podľa nemeckých médií vlani cestoval na Blízky východ, kde sa neúspešne pokúsil pripojiť k džihádistickej skupine Islamský štát (IS). Následne ho tento rok v máji v Nemecku odsúdili za „prípravu závažného činu podvratného násilia“.

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