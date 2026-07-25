Muž ukázal najchladnejšie mesto v Afrike: Teplota tu klesla aj na -23,9 °C, nikdy ste o ňom nepočuli

Ak narazíte na náhodný zoznam najchladnejších miest v Afrike, mesto Ifrane v pohorí Stredný Atlas v ňom väčšinou nájdete na prvom mieste.
Práve tu 11. februára 1935 zaznamenali najnižšiu teplotu v histórii kontinentu, mrazivých -23,9 °C. Počas zimy teploty pravidelne klesajú pod bod mrazu a miestni obyvatelia sa bežne dočkajú aj snehu. Alpský charakter však mestu dáva oveľa viac než len samotné počasie. Pri pohľade na budovy v štýle alpskej architektúry sa len ťažko verí tomu, že nie ste kdesi uprostred pevninskej Európy.
Do tejto výnimočnej lokality, ktorá leží v nadmorskej výške viac než 1 600 metrov, nedávno zavítal aj tvorca obsahu Collins Nkem. Nigérijčan, ktorý na svojom kanáli dokumentuje najmä cestovanie po afrických krajinách, tvrdí, že Ifrane si vyslúžilo prezývku „malé Švajčiarsko v Afrike“.
Mesto Ifrane je „veľmi, veľmi, veľmi chladné miesto“
Africký unikát nabral štatút mesta v roku 1928, samotná lokalita však bola osídlená už oveľa skôr. Jeho dnešná podoba vyrástla v krajine s výnimočnou geografickou polohou – z jednej strany ju obmýva Atlantický oceán, z druhej ju lemuje Saharská púšť a na jednom mieste ju od Európy delí iba približne 14 kilometrov.
Podľa Collinsa v Maroku len ťažko narazíte na dve úplne rovnaké miesta. Na kultúrnej križovatke sa tu stretávajú berberské tradície, arabský vplyv a európske dedičstvo. „Je tu ohromujúco bohatá kultúra. Nájdete tu Arabov, kresťanov, Židov aj Berberov,“ opisuje jeden z miestnych obyvateľov vo videu.
Trefnosť prezývky pre samotné mesto Ifrane (malé Švajčiarsko) potvrdzuje aj Collinsov vodič. Podľa neho mesto ponúka vysokú úroveň bezpečnosti a žijú tu príjemní ľudia. Zároveň však upozornil na jeho nezvyčajne chladné podnebie. Collinsa pred cestou opakovane varoval, že smeruje na „veľmi, veľmi, veľmi chladné miesto“, a ešte pred odchodom sa opakovane uisťoval, či si tvorca zbalil dostatok teplého oblečenia.
Denná teplota? -3 až 4 stupne Celzia
Do Ifrane sa dá vyraziť napríklad z marockého mesta Fez, pričom cesta autom trvá približne hodinu a pol.
Collins smeruje do mesta v čase, keď aj samotný Fez zaznamenáva iba 12 stupňov Celzia. To naznačuje, že v Ifrane ho bude čakať zasnežená krajina v celej svojej kráse.
Predpoveď počasia v Ifrane tvorcovi skutočne ukazuje denné teploty od -3 do 4 stupňov Celzia.
Počas cesty si spravia jednu zastávku a Collins vystupuje z auta. Ukazuje na prvú, nerovnomerne rozloženú snehovú pokrývku, ktorá na pohľad pripomína slovenské ulice na prelome februára a marca. Zároveň dodáva, že ide o „najmenšie možné množstvo snehu“, aké môže v tejto lokalite vidieť.
„Väčšina turistov nevie, že Ifrane vôbec existuje.“
Collins opisuje, že hoci pochádza zo severnej Afriky a po živote strávenom na kontinente mal pocit, že pozná už všetky jej podoby, narazil na miesto, ktoré je úplne výnimočné.
„Toto prostredie by som rozhodne neopísal ako typické africké,“ žartuje tvorca obsahu. Vysvetľuje, že za európsky charakter architektúry v Ifrane sú zodpovední najmä Francúzi, ktorí začali mesto rozvíjať počas svojej koloniálnej správy v prvej polovici 20. storočia. Ich cieľom bolo vybudovať tu horské letovisko, kde by mohli počas horúcich marockých mesiacov uniknúť pred vysokými teplotami.
Domy, ktoré tu vznikali, mali pripomínať európsku krajinu. Pribudli budovy so šikmými strechami pokrytými červenou škridlou, výrazne inšpirované alpskou architektúrou.
„Napriek tomu, že Maroko je od roku 1956 nezávislou krajinou, Ifrane si zachovalo svoju jedinečnú identitu,“ dopĺňa Collins a potvrdzuje, že doposiaľ nikde inde v Afrike nevidel toľko snehu.
Neskôr vo videu spomína, že Ifrane rozhodne nepatrí medzi najnavštevovanejšie miesta v Maroku. Turisti mieria najmä do známych destinácií, akými sú Marakeš, Casablanca, Saharská púšť či historické mediny.
„Väčšina turistov jednoducho nevie, že Ifrane vôbec existuje,“ vysvetľuje Collins. Video uzatvára slovami, že Ifrane sa po návšteve zaradilo medzi jeho obľúbené miesta. Ukázalo mu totiž, koľko rozmanitosti sa na africkom kontinente stále ukrýva. „Ak do Afriky zavítate aj vy, možno stojí za to vybrať sa menej tradičnými cestami. Objavíte stránku kontinentu, o ktorej ste ani netušili, že existuje.“
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