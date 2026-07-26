5 turistických trás v poľských Tatrách s nádhernými výhľadmi. Spoznajte naše veľhory z opačnej strany

Ak milujete čas strávený v prírode, leto je ideálnym obdobím vyraziť do Tatier. Naše veľhory si delíme s poľskými susedmi, u ktorých tiež nájdeme zaujímavé turistické trasy. Vybrali sme 5 túr v poľských Tatrách, na ktoré sa oplatí vydať.
Giewont
Vrch Giewont má nadmorskú výšku 1 894 metrov, takže je nižší než napríklad obľúbený Kriváň alebo Jahňací štít v slovenských Tatrách, no ide o veľmi peknú turistiku. Jedna z najpopulárnejších trás začína v Zakopanom, konkrétne v jeho časti Kuźnice, a na vrchole na vás čaká železný kríž, ktorý síce môže byť pre turistov lákadlom, no v prípade búrky sa snažte od neho držať čo najďalej.
Počas zdolávania dlhej, 6-kilometrovej trasy na vrchol, s prevýšením 890 metrov, sa pripravte na prudké stúpanie a záverečný úsek istený reťazami. Odmenou za vertikálne metre v nohách vám budú okrem iného aj výhľad na Vysoké Tatry.
Morské oko (Morskie oko)
Ďalšou populárnou turistickou trasou v poľských Tatrách je túra k Morskému oku, ktoré patrí k najväčším tatranským plesám. Ak nevyhľadávate vysokohorskú turistiku, ale skôr prechádzku v prostredí obklopenom horami, vydajte sa po cestičke z Palenice Białczańskej, kde môžete zaparkovať auto a vyraziť. Ak si chcete byť istí, že si uchmatnete miesto, vyrazte skoro ráno, pretože ide o obľúbený východiskový bod.
Trasu dlhú necelých 9 kilometrov s prevýšením 418 metrov zvládnete zdolať za asi 3 hodiny, pričom časť z nej vedie po asfaltovej ceste. Morské oko sa nachádza vo výške 1395,4 m n. m. a naskytnú sa vám z neho výhľady na okolité tatranské štíty.
Rysy z poľskej strany
Najvyšším vrchom v Poľsku, na ktorý vedie značený turistický chodník, sú Rysy, na ktoré sa môžete vydať aj zo slovenskej strany. Poľský turistický vrchol dosahuje 2499 m n. m. a slovenský je o niečo vyšší, má 2503 m n. m.
Prvé kilometre cesty kopírujú trasu na Morské oko, odkiaľ pokračujete ďalej. Celkovo smerom na Rysy prekonáte vzdialenosť 12,6 kilometra za asi 6 hodín. Ide o náročnú túru s prevýšením 1506 metrov, ktorá vedia aj po exponovanom skalnatom teréne.
Kasprov vrch (Kasprowy wierch)
Kasprov vrch sa nachádza v nadmorskej výške 1987 m a dostanete sa sem aj lanovkou. Ak uprednostňujete turistiku, vyberte sa do Zakopaného, východiskovým bodom sú opäť Kuźnice, a pripravte sa na celodenné kráčanie.
Trasa na vrchol dlhá 6,5 kilometra vám zaberie približne 3 a pol hodiny, počas ktorých na vás čaká prevýšenie 984 metrov. Ak hľadáte strednú cestu medzi trasou na Morské oko a Rysy, vydajte sa práve po trase na Kaprov vrch.
Gubałówka
A máme tip aj pre milovníkov hôr, ktorí vyhľadávajú ľahšiu prechádzku. Zaujímavé miesto, kam môžete vyraziť, sa nachádza priamo nad mestom Zakopané, ktoré je mnohými návštevníkmi vyhľadávané aj v zime. A práve vtedy dostáva Gubałówka špeciálne čaro – na jej vrchole si môžete dať horúce varené víno a kochať sa nádherným osvetlením. V lete tu zas na vás čakajú výhľady z iného súdka a dobre vám v horúčavách padne chladený nápoj, ktorý si tu dáte.
Na Gubałówku vedie pozemná lanovka, no môžete sa vybrať aj po vlastných. Prechádzka s výškovým profilom 307 metrov vám zaberie asi 1 hodinu a 15 minút a vystúpite do výšky 1121 metrov. V tejto oblasti sa môžete dokonca aj ubytovať. Čaká tu na vás pokojnejšia atmosféra než nájdete v Zakopanom, navyše s nádhernými tatranskými výhľadmi.
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