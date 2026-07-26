Sovietsky pilot uzavrel stávku, že pristane s lietadlom „naslepo“: Zomrelo 70 ľudí, vláda chcela detaily utajiť

Stačilo jediné hlúpe rozhodnutie, aby zbytočne prišli o život desiatky ľudí. Kapitán Alexander Kliujev sa stavil, že dokáže pristáť s lietadlom bez toho, aby videl von. Spôsobil tým obrovskú tragédiu.
Mal to byť obyčajný let
Ako píše web All That Is Interesting, 20. októbra 1986 kapitán sovietskeho lietadla spoločnosti Aeroflot zatiahol záves pred čelným sklom a pokúsil sa pristáť len na základe toho, čo mu ukazovali prístroje. Naučiť sa lietať takpovediac naslepo je neoddeliteľnou súčasťou výcviku v letectve. V niektorých situáciách je pristátie bez vizuálnych orientačných bodov nevyhnutnosťou.
Tento let na trase z Jekaterinburgu do mesta Grozny však bol iný. Vôbec nebolo potrebné, aby sa kapitán Alexander Kliujev spoliehal len na prístroje. Na palube bolo 87 pasažierov a 7 členov posádky. Lietadlo Tupolev Tu-134A bolo plne funkčné a bez hlásených porúch. Pilotom lietadla bol Alexander Kliujev, druhým pilotom bol Gennadij Žirnov.
Spočiatku šlo všetko podľa plánu, no pred pristátím na letisku nabrali veci temný spád. Lietadlo Tu-134 malo závesy, ktorými bolo možné zakryť okná kokpitu. Približne o 15:48, len dve minúty pred pristátím, Kliujev nariadil letovému inžinierovi, aby ich zatiahol.
21.- Alexander Kliuyev fue condenado a 15 años de prisión. pic.twitter.com/p4OBqYN0fh
— Pato Aviador (@PatoAviador) June 8, 2022
Prežilo len 24 ľudí
Kliujev sa tak pri pristátí mohol spoliehať len na to, čo videl na prístrojoch. Prizeralo sa viacero členov posádky, no ani jeden z nich sa nepokúsil zasiahnuť. Keď Kliujev dorazil k pristávacej dráhe, nesprávne odhadol výšku, v akej sa lietadlo práve nachádzalo, a rýchlosť klesania. Lietadlo tak letelo príliš rýchlo, keď narazilo do zeme.
Lietadlo sa dostalo za koniec pristávacej dráhy, prevrátilo sa a zachvátili ho plamene. Z 94 ľudí na palube prežilo tragédiu len 24 osôb. Medzi preživšími bol aj kapitán Kliujev. Samotný náraz prežil aj Žirnov. No počas toho, ako pomáhal ľuďom dostať sa z horiacich trosiek, sa nadýchal splodín. Zomrel na zástavu srdca v sanitke cestou do nemocnice.
Vláda sa pokúsila detaily utajiť
Vyšetrovanie ukázalo, že Kliujev nemal dôvod letieť naslepo. Viacero médií v tom čase informovalo, že išlo o hlúpu stávku. Potvrdili to aj záznamy z letu a Kliujevovo priznanie, hoci ten neskôr svoju výpoveď zmenil. Tvrdil, že k havárii došlo v dôsledku úniku paliva a poruchy motora.
Bez ohľadu na to, čo bolo presnou príčinou katastrofy, bol Kliujev obvinený z porušenia predpisov v oblasti dopravy a leteckej bezpečnosti. Následne ho Najvyšší súd Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky odsúdil na 15 rokov väzenia. Za mrežami si však napokon odsedel len šesť rokov. Sovietska vláda sa pokúsila utajiť podrobnosti havárie, no nepodarilo sa. Celý príbeh vyšiel najavo až potom, ako hasič, ktorý bol na mieste nehody, zverejnil fotografie, ktoré sa mu podarilo nafotiť.
Nejde o prvý prípad
Žiaľ, nejde o jediný prípad, kedy zlé rozhodnutie pilota pripravilo o život nevinné obete. S jednou z leteckých tragédií, ktorá sa zapísala do dejín, sa spája meno Andreas Lubitz. Lubitz mal trpieť čoraz prudšími výkyvmi nálad. Trápilo ho, že sa mu už niekoľko rokov kazí zrak, videl čoraz viac rozmazane, obával sa, že kvôli tomu príde o svoju licenciu. Andreas navštevoval aj odborníkov, podľa ktorých trpel syndrómom vyhorenia, nespavosťou a ďalšími problémami. Aj keď ale bolo jasné, že duševne je na tom veľmi zle, lekárov viazala mlčanlivosť, nemohli Lubitzových zamestnávateľov informovať.
24. marca 2015 došlo k tragédii, ktorá zasiahla celé Nemecko a prakticky aj celý svet. Let 4U 9525 leteckej spoločnosti Germanwings odlietal z Barcelony a mal namierené do Düsseldorfu. Na palube bolo 149 cestujúcich, let mal trvať zhruba dve hodiny. Lietadlo rýchlosťou 700 kilometrov za hodinu narazilo do francúzskych Álp. Vyšetrovanie ukázalo, že celkom určite nešlo o nehodu, Andreas Lubitz konal zámerne. Pripravil o život seba, svojich kolegov a 149 pasažierov.
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