Kvíz: Ovládaš slovenský jazyk? Už 1. otázka potrápi aj učiteľov

Kvíz zo slovenského jazyka

Foto: Unsplash

Michaela Olexová
Myslíš si, že by si zvládol dokončiť písomku zo slovenského jazyka na jednotku? Náš kvíz ti hneď prezradí odpoveď.

Slovenský jazyk sa učíme spolu s matematikou od prvého ročníka základnej školy až do posledné týždne pred maturitou. Nečudo – oba predmety sú známe tým, že dokážu potrápiť aj tých, ktorí sa im venujú naozaj poctivo.

V našom dnešnom kvíze si môžeš otestovať, ako dobre ovládaš svoju rodnú reč. Preskúšame tvoje základné znalosti, prejdeme sa aj chodníkom náročnejších otázok a nezabudneme ani na rozdiely medzi spisovnými a nespisovnými slovami, ktoré bežne používame. Koľko bodov sa podarí získať tebe?

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