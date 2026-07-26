Kvíz: Ovládaš slovenský jazyk? Už 1. otázka potrápi aj učiteľov

Slovenský jazyk sa učíme spolu s matematikou od prvého ročníka základnej školy až do posledné týždne pred maturitou. Nečudo – oba predmety sú známe tým, že dokážu potrápiť aj tých, ktorí sa im venujú naozaj poctivo.
V našom dnešnom kvíze si môžeš otestovať, ako dobre ovládaš svoju rodnú reč. Preskúšame tvoje základné znalosti, prejdeme sa aj chodníkom náročnejších otázok a nezabudneme ani na rozdiely medzi spisovnými a nespisovnými slovami, ktoré bežne používame. Koľko bodov sa podarí získať tebe?
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