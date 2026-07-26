Na kúpalisku dodržiavajte 3 pravidlá. ÚVZ varuje pred lokalitami, ktoré nie sú vhodné na kúpanie

Snáď najobľúbenejším trikom mnohých Slovákov na kúpalisku či na pláži je hodiť si na osobné veci uterák a veriť, že sa zrazu stali neviditeľnými. Prefíkaní zlodeji sa však týmto nemusia nechať odradiť. Polícia radí, ako postupovať, aby ste z kúpaliska neodchádzali so smutnou hlavou.
Policajti varujú pred rizikom krádeží na kúpaliskách či jazerách. Na ľudí apelujú, aby dodržiavali viaceré preventívne zásady. Odporúčajú im, aby si k vode so sebou zobrali len nízku hotovosť, využili možnosť uschovania cenností v bezpečnostných skrinkách a odkladali si veci na miesta, na ktoré budú mať počas kúpania dohľad. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Letná turistická sezóna je v plnom prúde a kúpaliská aj jazerá sa zapĺňajú nielen kúpajúcimi návštevníkmi, ale aj zlodejmi. V tomto období narastá počet krádeží osobných vecí zabudnutých v autách a odložených na dekách. Práve cenné veci na deke bez dozoru predstavujú pre zlodejov skvelú príležitosť,“ skonštatovala.
Nespoliehajte sa na to, že batoh alebo uterák vaše cennosti ochránia
Policajti preto apelovali na ľudí, aby dodržiavali viaceré preventívne zásady. „Vyberte si miesto, na ktoré budete mať počas kúpania dohľad. Nespoliehajte sa na to, že taška, batoh alebo uterák ochráni cennosti pred zlodejom. Zoberte si so sebou iba najnutnejšie doklady a nízku hotovosť, prípadne platobnú kartu, ktorú v prípade odcudzenia ihneď zablokujte. Využite možnosť uschovania cenností v bezpečnostných skrinkách na recepcii,“ odkázali návštevníkom.
Ľuďom tiež zdôraznili, aby pri odchode z vozidla skontrolovali, či je zamknuté a či majú so sebou všetky cennosti. „Ak ste prišli na bicykli, zamknite si ho na miestach na to určených,“ podotkli.
Kam na Slovensku (ne)ísť aktuálne k vode?
Nasledujúce dni budú poriadne horúce a dobre padne schladiť sa. Mali by ste preto vedieť aj o miestach, ktorým sa radšej vyhnúť. Podľa najnovších údajov Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR povolenie na prevádzku malo k piatku 164 umelých kúpalísk a 482 bazénov na Slovensku.
Zníženú priehľadnosť vody zistili hygienici na jazere Izra i Krpáčovo Horná Lehota, vodnej nádrži Tajch Nová Baňa, vo Veľkých Uhercoch a na Zelenej vode – Kurinec. „Priehľadnosť vody nepatrí medzi zdravotne významné ukazovatele kvality vody na kúpanie, čiže horšie výsledky tohto ukazovateľa nepredstavujú ohrozenie zdravia kúpajúcich sa,“ vysvetlil úrad.
Z dôvodu zhoršenej kvality vody na kúpanie platí možné zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom pre vodné plochy Duchonka, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok a Kanianka z dôvodu zvýšených hodnôt ukazovateľa cyanobaktérie. Rovnako pre Ružín (Počkaj Beach), Delňu a Kunovskú priehradu Sobotište, kde bola zaznamenaná zhoršená kvalita vody na kúpanie, a to z dôvodu prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a pri prevahe rias, avšak bez výskytu cyanobaktérií.
Na základe ostatných laboratórnych výsledkov zaznamenali hygienici prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov pre črevné enterokoky na Ružíne (SKI) a vodnej nádrži Lipovina-Bátovce, prekročenie pre cyanobaktérie a chlorofyl zaznamenali na štrkovisku Čaňa, rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín-Stráže i plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach. Zvýšené limity v prípade črevných enterokokov preukázal odber 21. júla i vo vode z Vinianskeho jazera, z dôvodu podozrenia na krátkodobé znečistenie bola v piatok opakovane odobratá vzorka.
„V uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie – kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre všetkých kúpajúcich sa,“ zdôraznil ÚVZ.
Úrad na webe tiež zverejnil kúpaliská, ktoré nedodržali mikrobiologickú alebo biologickú kvalitu vody v 29. a 30. kalendárnom týždni. Nevyhovujúce hodnoty boli preukázané v starom plaveckom bazéne Medokýš a detskom bazéne Z na Plážovom kúpalisku Aqualand, Banská Bystrica.
Ďalej v neplaveckom – rekreačnom bazéne v prednej časti v športovo-rekreačnom areáli s bazénmi a toboganovým svetom v Patinciach, v oddychovom bazéne B1 a detskom bazéne B2 na kúpalisku Bazény – Pacho, Veľká Čausa i v plaveckom bazéne na kúpalisku Národné centrum vodného póla Nováky.
„V bazénoch, v ktorých boli zistené nedostatky v kvalite vody na kúpanie, prevádzkovatelia vykonali opatrenia na zlepšenie kvality vody na kúpanie a odoberali vzorky na overenie účinnosti vykonaných opatrení. Prevádzka bazénov sa obnovuje po predložení vyhovujúcich výsledkov,“ uviedol ÚVZ s tým, že v ostatných prípadoch bazénov umelých kúpalísk so zistenými nedostatkami išlo o nedodržanie odporúčaných limitov pre zdravotne nevýznamné fyzikálno-chemické ukazovatele kvality vody na kúpanie.
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