Experti varujú pred javom „super“ El Niňo. Môže spôsobiť peklo na Zemi, hrozí masová migrácia

Suchá pôda v Afrike

Foto: Unsplash

Zuzana Veslíková
TASR
Situácia sa v afrických štátoch môže v jeho dôsledku ešte zhoršiť.

Meteorológovia sa obávajú nástupu javu, ktorý pomenovali super“ El Niňo. Mohol by ešte zhoršiť situáciu na africkom kontinente a ovplyvniť ekonomický rast aj zhoršiť humanitárnu situáciu. 

Hroziaci „super“ El Niňo by mohol spôsobiť zasiahnutým africkým krajinám škody až za 20 miliárd USD (17,58 miliardy eur) a spustiť masovú migráciu. Povedal to pre agentúru Reuters expert Africkej rozvojovej banky (AfDB).

El Niňo sa môže zmeniť na jeden z najsilnejších v histórii meraní. A to nie je dobrá správa

Meteorológovia varujú, že klimatický fenomén El Niňo, ktorý v Afrike spôsobuje prudké zmeny počasia, ako sú rozsiahle suchá či, naopak, mohutné búrky a záplavy, sa môže v prípade pokračujúceho otepľovania Tichého oceánu zmeniť na jeden z najsilnejších v histórii meraní.

Suchá pôda v Afrike
Foto: Unsplash

Okrem ohrozenia dodávok potravín a pitnej vody môže mimoriadne silný El Niňo spôsobiť v dotknutých afrických krajinách problémy aj bankovému sektoru a verejným financiám. Prírodnými katastrofami poškodená infraštruktúra totiž chudobnejším ekonomikám skomplikuje splácanie úverov.

„Tento fenomén môže ťažko zasiahnutým krajinám zredukovať hrubý domáci produkt (HDP) v priemere o jeden až dva percentuálne body. To predstavuje od desiatich miliárd do 20 miliárd USD,“ povedal v rozhovore pre Reuters Anthony Nyong, riaditeľ AfDB pre klimatickú zmenu.

Posledný odhad predpovedal Afrike ekonomický rast, no všetko môže byť inak

Zatiaľ posledný odhad AfDB z mája tohto roka predpovedal Afrike v tomto roku ekonomický rast o 4,2 % a v roku 2027 mierne zrýchlenie na 4,4 %. Podmienkou na dosiahnutie predpokladaného rastu však je, že konflikt na Blízkom východe sa postupne upokojí.

Tento odhad ale nepočítal s neskôr predpovedaným nástupom fenoménu El Niňo mimoriadneho rozsahu, ktorý meteorológovia označili ako „super“ El Niňo. Navyše, africké štáty sa dostávajú do klimaticko-finančnej pasce, keď v dôsledku škôd spôsobených zmenou klímy im klesá objem financií a musia obmedzovať výdavky na zdravotníctvo, vzdelanie a infraštruktúru.

Podľa AfDB farmárom v Afrike hrozia výpadky v príjmoch na úrovni zhruba 330 miliónov USD. Rozsiahle škody očakáva banka v dôsledku rastúcej teploty morí a silných búrok aj v oblasti rybolovu.

Hrozí masová migrácia

Problém ešte prehĺbi zhoršenie humanitárnej situácie, povedal Nyong. „Ak nastúpi takýto (extrémny) El Niňo, dôjde k masovej migrácii,“ uviedol.

Poukázal najmä na očakávané výrazné zvýšenie ceny kukurice, ktorá je základnou potravinou vo viacerých krajinách, kde sa predpokladá nástup „super“ El Niňa. Podľa Nyonga by sa cena kukurice mohla zvýšiť na dvojnásobok súčasnej hodnoty.

AfDB uviedla, že najväčším problémom budú čeliť Sudán, Južný Sudán, Kongo, Somálsko, Mali, Burundi a Nigéria.

Nigéria v Afrike
Foto: Unsplash

Vedci varujú krajiny, aby sa pripravili na extrémy

Ako sme vás informovali, vedci vydali varovanie pre rok 2027, ktorý môže priniesť rekordné teploty. Predpovede naznačujú, že pripravované El Niño by mohlo patriť medzi najsilnejšie v histórii. To by mohlo prispieť k ďalšiemu rastu globálnych teplôt a posunúť ich na nové rekordné úrovne už budúci rok.

Podľa NOAA existuje 63-percentná pravdepodobnosť veľmi silného El Niňa v období november – január, čím by sa zaradil medzi najvýraznejšie od roku 1950. „El Niňo je tu a môže byť jedným z tých, ktoré sa zapíšu do dejín,“ uviedla meteorologička NOAA Haley Thiemová.

Vedci upozorňujú, že tentoraz môže byť vplyv El Niňa zosilnený prebiehajúcim otepľovaním planéty spôsobeným spaľovaním fosílnych palív.

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