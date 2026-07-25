Hladina jazera zásobujúceho vodou milióny ľudí sa blíži k minimu. Aby k nej čerpadlá dočiahli, treba konať

Jazero Mead v USA

Foto: Grueslayer, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Dodávateľ pitnej vody sa rozhodol tento rok ponechať v nádrži značné množstvo výmenou za milióny. Je to dobrá správa pre jazero.

Nie vždy si dokážeme uvedomiť hodnotu toho, čoho máme dostatok. Tak je to aj s pitnou vodou, ktorá je pre nás samozrejmosťou, no pre mnohých ľudí vo svete znie predstava vody tečúcej z vodovodného kohútika ako sci-fi. Problém by mohol postihnúť aj USA, preto sa miestne orgány rozhodli zasiahnuť. Jazero Mead, ktoré vzniklo na rieke Colorado neďaleko Las Vegas po vybudovaní Hooverovej priehrady, zásobuje vodou Arizonu, Nevadu, Kaliforniu a Mexiko. Jeho hladina sa však blíži k najnižšiemu bodu v histórii. 

Klimatické zmeny v spojení s rastom populácie zasiahli jazero Mead do takej miery, že jeho hladina prudko klesá. Ako informuje portál IFL Science, už od roku 1983 nedosiahlo svoju plnú kapacitu a dokonca je veľmi blízko takého nízkeho stavu hladiny vody, že by k nej čerpadlá nedočiahli.

V nádrži ponechá značné množstvo vody

Jazero Mead zásobuje vodou asi 25 miliónov ľudí, využívajú ju na pitie, poľnohospodárske účely aj na výrobu vodnej energie. Dodávateľ pitnej vody Metropolitan Water District tento týždeň prišiel s dobrou správou, podľa ktorej chce tento rok ponechať v nádrži miliardy litrov vody, vďaka čomu pomôže k zmierneniu dosahov sucha.

Jazero Mead v USA
Foto: No machine-readable author provided. Kjkolb assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Vládny úrad sa už 30 rokov zaoberá hľadaním riešení pri stabilizácii rieky Colorado v podobe investovania do diverzifikovaných zdrojov vody či snahou o ochranu prírody. Treba však dodať, že ako kompenzáciu za neodobratý obnos vody dostane kompenzáciu až 65 miliónov dolárov od Úradu pre rekultiváciu Spojených štátov.

Keďže jazero v budúcich rokoch postihnú čoraz suchšie obdobia, jednorazové opatrenia nepostačia a bude treba hľadať dlhodobé riešenia. Dobrou správou nateraz je aspoň to, že scenár, že by sa z jazera Mead stalo v dohľadnom čase mŕtve jazero, sa neočakáva.

Jazero Mead v USA
Foto: Doc Searls from Santa Barbara, USA, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Americká vláda po prvý raz vyhlásila nedostatok vody v rieke Colorado ešte v roku 2021

Ako sme vás svojho času informovali, nariadenie federálneho vodohospodárskeho úradu o znížení dodávok vody prišlo po tom, ako začala alarmujúcim tempom klesať hladina jazera Mead, ktoré je hlavným rezervoárom rieky a zároveň najväčším vodným rezervoárom v Spojených štátoch.

Jeho hladina sa stala najnižšou od jeho vytvorenia v tridsiatych rokoch minulého storočia. Keďže do konca roka 2021 mal byť rezervoár naplnený len na 34 % svojej kapacity, pristúpilo sa k opatreniam v podobe obmedzení dodávok. V prvom kole sa spomínali farmári z Arizony a na rad mala prísť aj Nevada.

Keďže pred piatimi rokmi jazero Mead zásobovalo asi 40 miliónov ľudí a v súčasnosti sa hovorí o 25 miliónoch, je zrejmé, že k obmedzeniu dodávok skutočne aj došlo.

Hooverova priehrada je jednou z najveľkolepejších stavieb USA

Jazero Mead vzniklo po vybudovaní Hooverovej priehrady, ktorej výstavba začala v roku 1931. Rieka Colorado, pretekajúca horúcimi časťami USA, bola už dlhšie bodom záujmu mnohých ľudí, ktorí v nej videli veľký potenciál. Zaujímal sa o ňu aj Thomas Alva Edison, ktorý mal ambíciu postaviť priehradu. V nasledujúcich rokoch, teda v priebehu začiatku 20. storočia, vznikali návrhy, ako upraviť tok a ako vlastne postaviť priehradu cez mohutné Colorado.

Hooverova priehrada
Hooverova priehrada, foto: User:hartleysane, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Hooverova priehrada je vysoká 220 metrov, dlhá 379 metrov a vytvára priehradné jazero dlhé 185 kilometrov a hlboké až 180 metrov. Inštalovaný výkon elektrárne po modernizácii v roku 1961 je na úrovni 2 074 MW. Odolnosť betónu je aj po takom dlhom čase a záťaži veľmi dobrá. Posudzovaná pevnosť v roku 1995 ukazovala, že betón je odolný a že dokonca „naberá na sile“. Je to aj vďaka tomu, že na výstavbu sa použilo nereaktívne kamenivo.

Vďaka Hooverovej priehrade nastal rozmach aj v približne 50 kilometrov vzdialenej dedinke s názvom Las Vegas. Ak by sa priehrada nevystavala, toto mesto by pravdepodobne nezažilo taký rozvoj a nepatrilo by k jedným k najznámejších miest v USA.

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