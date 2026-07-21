Predajne sú zatvorené, vypnutý je aj e-shop. Zo Slovenska sa potichu vytratila známa značka

Tradícia rakúskej firmy Palmers siaha až do roku 1914 a u našich západných susedov si dokázala vybudovať silný a kvalitný koncept predajní hlavne so spodnou bielizňou. Jej predajne prenikli aj na slovenský trh a usadili sa v tých najlepších bratislavských nákupných centrách. Ako sa zdá, to je už dnes minulosťou.
O problémoch značky Palmers sa pritom hovorilo už začiatkom roka 2025, keď jej materská spoločnosť čelila v Rakúsku insolvencii. Výrobca vtedy požiadal o reštrukturalizáciu a zároveň začal proces hľadania potenciálneho investora, ktorý by mu v náročných časoch pomohol. Celkové záväzky sa vtedy pohybovali v desiatkach miliónov eur.
V tom čase mala značka Palmers na Slovensku otvorené iba dve predajne – v bratislavských nákupných centrách Aupark a Central. Pobočka bola istý čas aj v shoppingu Nivy, no bola zatvorená. Ako sa nám teraz podarilo zistiť, uvedené prevádzky už nefungujú.
Zatvorené predajne a vypnutý e-shop
Z našej návštevy uvedených nákupných centier je zrejmé, že predajne so známym logom sú mimo prevádzky. V OC Central už Palmers nefiguruje vôbec, v Auparku sa síce obchodný priestor stále nachádza, no je v ňom zhasnuté, dvere sú zatvorené a na výklade je nalepený oznam o tom, že pobočka je z technických príčin zatvorená.
Pri pohľade na oficiálne webové stránky oboch nákupných centier sme zmienku o Palmers nenašli. To znamená, že shoppingy ju zo svojho prevádzkového listu vyradili. Konkrétne príčiny ani termín ukončenia spolupráce však kompetentní neupresnili.
Viac informácií sa zákazníci nedozvedia ani na webovej stránke predajcu. Aj na nej totiž svieti oznam o tom, že e-shop je dočasne nedostupný a návštevníkov odkazuje na kamenné predajne v OC Central a Auparku. My sme Palmers kontaktovali na sociálnych sieťach, do vydania článku nám odpoveď neprišla. Posledná aktivita na Facebooku či Instagrame však aj tu pochádza z februára 2025.
Firma v konkurze
To, že nejde len o dočasný výpadok, by mal dokazovať stav eseročky Green services. Ako vo februári 2025 uviedli Hospodárske noviny, práve táto firma mala byť slovenským prevádzkovateľom rakúskej značky.
Podľa zverejnených hospodárskych výsledkov firme od roku 2023 výrazne klesali tržby a opakovane nedokázala generovať zisk. Vlani pri tržbách 287-tisíc eur prerobila 57-tisíc eur, rok predtým pri tržbách 378-tisíc eur skončila v strate 123-tisíc eur. Ako pre HN vlani priblížila konateľka spoločnosti, značka narazila na neočakávané niekoľkomesačné zatvorenie jednej z prevádzok, ktoré spôsobilo značný výpadok.
Navyše, uvedená spoločnosť je od júna tohto roka v konkurze, do ktorého sa minulý mesiac poslala sama. To sa štandardne deje vo viacerých prípadoch – firma môže mať viac ako jedného veriteľa, nedokáže plniť svoje finančné záväzky, prípadne hodnota jej záväzkov prevyšuje hodnotu majetku.
Rakúska sieť pokračuje
To, či bude slovenská vetva Palmers pokračovať, do veľkej miery záviselo od rakúskej materskej firmy. Tá musela vplyvom finančných problémov začiatkom minulého roka pristúpiť k drastickej reštrukturalizácii. Tá, pochopiteľne, zahŕňala hlavne zatváranie nerentabilných pobočiek a s tým súvisiacu redukciu zamestnaneckých stavov.
Podľa zahraničných zdrojov výrobca kvalitnej spodnej bielizne prepustil viac ako 150 ľudí a postupne došlo aj k ukončovaniu mnohých zahraničných franšízových zmlúv. Môžeme sa len domnievať, že na tieto udalosti doplatila aj slovenská vetva. V máji 2025 veritelia schválili ozdravný plán spoločnosti a následne pred vlaňajším letom značku Palmers prebral pod svoje krídla dánsky investor Change of Scandinavia.
Investor údajne poskytol potrebné finančné prostriedky na vyplatenie prvej 5 % splátky veriteľom a zaviazal sa financovať aj ďalšie tri splátky naplánované v priebehu dvoch rokov. V súčasnosti je teda rakúska firma zastabilizovaná a pokračuje v prevádzke mnohých predajní.
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