Seniori či Rómovia majú nádej na bývanie s regulovaným nájomným. Úrad vlády vyhlásil výzvu na nájomné byty

Úrad vlády informoval o vyčlenení 35,3 milióna eur pre obce na nájomné bývanie, ktoré má byť určené mladým rodinám, seniorom aj Rómom.
Výška regulovaného nájomného má brať ohľad na rodiny s nižším príjmom
Úrad vlády (ÚV) SR vyhlásil výzvu na nájomné byty pre mladé rodiny, seniorov a Rómov. Vyčlenených je na ňu 35,3 milióna eur. Informoval o tom na sociálnej sieti.
„Hlavným cieľom výzvy je systematický rozvoj bytovej infraštruktúry formou výstavby, nadstavby či kompletnej rekonštrukcie budov. Samosprávy sú zmluvne viazané zachovať sociálno-nájomný charakter týchto nehnuteľností minimálne po dobu 20 rokov. Nájomné zmluvy budú transparentné a výška regulovaného nájomného bude nastavená citlivo k možnostiam rodín s nižším príjmom,“ ozrejmil.
Časť z nich je určená pre rómske obyvateľstvo, zvyšná kapacita pre potreby ostatných obyvateľov
ÚV SR upozornil, že nastavenie výzvy striktne rešpektuje demografické zloženie území a spája komunity na princípe inklúzie.
„Nové nájomné bývanie nie je určené výhradne pre rómske obyvateľstvo. Podmienky výzvy určujú presný percentuálny podiel bytov pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) nasledovne: V obciach s podielom MRK do 50 percent musí byť pre túto komunitu vyčlenených minimálne 30 percent bytov, v obciach s podielom MRK nad 50 percent je tento podiel stanovený na minimálne 50 percent bytov. Zvyšná kapacita bytov slúži pre potreby ostatných obyvateľov obce,“ priblížil.
15 % kapacity musí byť vyčlenených pre zdravotne znevýhodnených
Samosprávy tak podľa neho môžu pri stanovovaní podmienok pridelenia priamo zohľadniť lokálne priority a podporiť špecifické cieľové skupiny z majoritného obyvateľstva, ako sú mladé rodiny či seniori.
„Výzva zároveň myslí na zdravotne znevýhodnených, pre ktorých musí byť povinne vyčlenených 15 percent z celkovej kapacity. Samosprávy majú zároveň povinnosť z vybraného nájomného povinne tvoriť fond prevádzky, údržby a opráv, a to ročne vo výške minimálne 0,5 percenta z celkových obstarávacích nákladov bytu. Tým sa zabezpečí nezávislý zdroj financií na dlhodobú správu budov bez zaťažovania rozpočtu obce,“ dodal.
Liptovský Mikuláš plánuje postaviť približne 100 nájomných bytov. Nebudú to sociálne byty, prizvukuje predseda komisie územného rozvoja a výstavby
Správy spojené s nájomným bývaním prichádzajú aj z Liptova. Mesto Liptovský Mikuláš plánuje s investorom postaviť na mestskom pozemku v lokalite Pod Stráňami približne 100 nájomných bytov. O spoluprácu so samosprávou má záujem investičný partner Hestia (Fund) SICAV. Ako informovali z radnice, mesto spolu s investorom založí spoločný podnik, ktorého vznik bude v septembri schvaľovať mestské zastupiteľstvo. Mesto vloží do projektu pozemok a investor zafinancuje výstavbu bytových domov.
Projekt má pomôcť najmä mladým rodinám a zamestnancom v kľúčových profesiách. Byty majú byť zariadené v komerčnom štandarde – s podlahovým vykurovaním, kuchynskou linkou, zariadenou kúpeľňou, vstavanými spotrebičmi či šatníkmi.
„Nejde o bývanie pre nízkopríjmové skupiny, ale o kvalitné nájomné byty s regulovaným nájomným, ktoré je nižšie od komerčných nájmov,“ spresnil primátor mesta Ján Blcháč.
Doplnil, že ak trhové nájomné za byt predstavuje približne 650 eur mesačne bez energií, v systéme štátom podporovaného nájomného bývania môže nájomca pri využití príspevku od zamestnávateľa platiť len približne 220 eur mesačne plus energie.
„Nebudú to sociálne, ale nájomné byty. Rozdiel je v tom, že nájomné byty majú svoju časovú garanciu, po akú dobu musia tie nájomné byty fungovať v systéme nájomných bytov, čo je až 40 rokov. Čiže tomu bude prispôsobený aj štandard tých bytov, ktoré budú postavené veľmi kvalitne,“ vysvetlil predseda komisie územného rozvoja a výstavby v Mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši Martin Lichardus.
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