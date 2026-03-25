Z Bratislavy lacno na Mykonos aj na Francúzsku riviéru: Wizz Air nám dávkuje ďalšie nové linky

Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air sa po desiatich rokoch svojho pôsobenia na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave (BTS) stala jedným z dvoch hlavných dopravcov. Po otvorení svojej základne na letisku vlani v novembri aktuálne odtiaľ prevádzkuje 25 pravidelných liniek a ďalších šesť plánuje pridať postupne v závere marca, v máji a júni.
„Počas svojho 10-ročného pôsobenia na Letisku Bratislava sa pre nás stal Wizz Air dôležitým partnerom, ktorý aktuálne zabezpečuje enormný prevádzkový rast letiska,“ informoval v stredu generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota.
Podľa Novotu to umožnilo práve otvorenie základne spoločnosti na bratislavskom letisku so štyrmi bázovanými lietadlami Airbus A321neo s kapacitou 239 miest. Tie presunul zo svojej už bývalej základne na viedenskom letisku. „Nové linky a vyššie frekvencie letov, vrátane spojenia do Košíc, prispejú k rekordnému rastu počtu cestujúcich na bratislavskom letisku,“ uviedol šéf letiska. Spolupráca s Wizz Air podľa neho významne posilňuje dostupnosť leteckej dopravy zo Slovenska.
Obchodný zástupca Wizz Air pre strednú a východnú Európu a Blízky východ András Szabó označil 10 rokov v Bratislave pre dopravcu za významný míľnik. „Potvrdzuje náš dlhodobý záujem o slovenský trh aj dôveru cestujúcich. Rozširovanie siete liniek a zvyšovanie frekvencií je dôkazom nášho záväzku zlepšovať dostupnosť leteckého spojenia a podporovať ekonomický rozvoj regiónu,“ podotkol. Wizz Air očakáva, že v tomto roku prepraví na linkách z a do Bratislavy 2,5 milióna cestujúcich. Ich celkový počet by mal dosiahnuť približne 4 milióny.
Nové letecké spojenia zvyšujú dostupnosť Slovenska pre zahraničných návštevníkov a zároveň prinášajú viac možností cestovania pre našich občanov, povedala Michaela Petríková, riaditeľka kancelárie štátnej tajomníčky Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) pre cestovný ruch Jany Štilichovej. „Dobrá dopravná dostupnosť je kľúčová pre rozvoj turizmu, regiónov aj pre lepšie postavenie Slovenska na turistickej mape Európy,“ uviedla.
Generálny riaditeľ národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel Matej Fekete povedal, že je vidieť aj na číslach návštevnosti, aké dôležité je mať priame letecké spojenia v rámci celej Európy. „Slovensko sa dostáva medzi destinácie, ktoré sú dostupné, a to je veľmi dôležité,“ uviedol s tým, že Wizz Air sa stal hnacím motorom tejto zmeny a Bratislava je spojená letecky ako nikdy predtým.
„V Slovakia Travel budeme veľmi pozorne vyhodnocovať jednotlivé linky a budeme sa snažiť v spolupráci s letiskom nastavovať marketingový mix tak, aby sme podporili poznateľnosť našej krajiny v jednotlivých destináciách,“ dodal Fekete.
Ďalšie nové linky
Wizz Air v marci pridal z Bratislavy zatiaľ šesť liniek do Tirany, Berlína, Ríma na hlavné letisko Fiumicino, Dortmundu, Prištiny a Ochridu. V závere tohto mesiaca začne lietať aj do Tuzly, Varšavy na hlavné letisko F. Chopina, Nice, v máji do Podgorice a v júni na ostrov Mykonos. Otvorenie linky do Tel Avivu pre vojnový konflikt na Blízkom východe odložil predbežne na 9. apríla.
Lety na vnútroštátnej linke Bratislava – Košice, ktorá funguje od 21. novembra 2025, dopravca rozšíril od 21. marca z deväť na trinásť frekvencií týždenne. Lieta na nej dvakrát denne, s výnimkou stredy. V rámci letného letového poriadku, ktorý sa začne 29. marca, Wizz Air navyše zvýši frekvenciu na šiestich existujúcich linkách.
