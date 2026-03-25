Z Bratislavy lacno na Mykonos aj na Francúzsku riviéru: Wizz Air nám dávkuje ďalšie nové linky

Zuzana Veslíková
TASR
Od spustenia prvej linky tohto dopravcu z letiska v slovenskej metropole v marci 2016 do Skopje vzrástol, respektíve ešte vzrastie, počet liniek Wizz Air na 31.

Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air sa po desiatich rokoch svojho pôsobenia na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave (BTS) stala jedným z dvoch hlavných dopravcov. Po otvorení svojej základne na letisku vlani v novembri aktuálne odtiaľ prevádzkuje 25 pravidelných liniek a ďalších šesť plánuje pridať postupne v závere marca, v máji a júni.

„Počas svojho 10-ročného pôsobenia na Letisku Bratislava sa pre nás stal Wizz Air dôležitým partnerom, ktorý aktuálne zabezpečuje enormný prevádzkový rast letiska,“ informoval v stredu generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota.

Podľa Novotu to umožnilo práve otvorenie základne spoločnosti na bratislavskom letisku so štyrmi bázovanými lietadlami Airbus A321neo s kapacitou 239 miest. Tie presunul zo svojej už bývalej základne na viedenskom letisku. „Nové linky a vyššie frekvencie letov, vrátane spojenia do Košíc, prispejú k rekordnému rastu počtu cestujúcich na bratislavskom letisku,“ uviedol šéf letiska. Spolupráca s Wizz Air podľa neho významne posilňuje dostupnosť leteckej dopravy zo Slovenska.

Obchodný zástupca Wizz Air pre strednú a východnú Európu a Blízky východ András Szabó označil 10 rokov v Bratislave pre dopravcu za významný míľnik. „Potvrdzuje náš dlhodobý záujem o slovenský trh aj dôveru cestujúcich. Rozširovanie siete liniek a zvyšovanie frekvencií je dôkazom nášho záväzku zlepšovať dostupnosť leteckého spojenia a podporovať ekonomický rozvoj regiónu,“ podotkol. Wizz Air očakáva, že v tomto roku prepraví na linkách z a do Bratislavy 2,5 milióna cestujúcich. Ich celkový počet by mal dosiahnuť približne 4 milióny.

Nové letecké spojenia zvyšujú dostupnosť Slovenska pre zahraničných návštevníkov a zároveň prinášajú viac možností cestovania pre našich občanov, povedala Michaela Petríková, riaditeľka kancelárie štátnej tajomníčky Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) pre cestovný ruch Jany Štilichovej. „Dobrá dopravná dostupnosť je kľúčová pre rozvoj turizmu, regiónov aj pre lepšie postavenie Slovenska na turistickej mape Európy,“ uviedla.

Generálny riaditeľ národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel Matej Fekete povedal, že je vidieť aj na číslach návštevnosti, aké dôležité je mať priame letecké spojenia v rámci celej Európy. „Slovensko sa dostáva medzi destinácie, ktoré sú dostupné, a to je veľmi dôležité,“ uviedol s tým, že Wizz Air sa stal hnacím motorom tejto zmeny a Bratislava je spojená letecky ako nikdy predtým.

„V Slovakia Travel budeme veľmi pozorne vyhodnocovať jednotlivé linky a budeme sa snažiť v spolupráci s letiskom nastavovať marketingový mix tak, aby sme podporili poznateľnosť našej krajiny v jednotlivých destináciách,“ dodal Fekete.

Ďalšie nové linky

Wizz Air v marci pridal z Bratislavy zatiaľ šesť liniek do Tirany, Berlína, Ríma na hlavné letisko Fiumicino, Dortmundu, Prištiny a Ochridu. V závere tohto mesiaca začne lietať aj do Tuzly, Varšavy na hlavné letisko F. Chopina, Nice, v máji do Podgorice a v júni na ostrov Mykonos. Otvorenie linky do Tel Avivu pre vojnový konflikt na Blízkom východe odložil predbežne na 9. apríla.

Lety na vnútroštátnej linke Bratislava – Košice, ktorá funguje od 21. novembra 2025, dopravca rozšíril od 21. marca z deväť na trinásť frekvencií týždenne. Lieta na nej dvakrát denne, s výnimkou stredy. V rámci letného letového poriadku, ktorý sa začne 29. marca, Wizz Air navyše zvýši frekvenciu na šiestich existujúcich linkách.

Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
