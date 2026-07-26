V Hriešnikoch bola srdcom rodiny, potom náhle odišla: Emmy Rossum odhalila pravdu o svojom odchode

Existuje viacero seriálov, ktoré si našli stále miesto na streamovacích platformách, keďže ich ľudia radi pozerajú a nemajú problém sa k nim vždy vrátiť. Dôkazom sú oddychovky ako Priatelia, Teória veľkého tresku či Ako som spoznal vašu mamu. Niekedy však máte chuť siahnuť po niečom viac dramatickom a vtedy na rad pripadnú seriály ako Orange Is the New Black alebo Hriešnici.
Pokiaľ ide o americké adaptácie britských seriálov, existuje len veľmi malá skupina tých, ktorým sa to skutočne podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Na každú americkú verziu seriálu Kancelária (The Office) pripadá desať takých, ktoré skôr pripomínali neúspešnú adaptáciu seriálu The Inbetweeners (všeobecne považovanú za jeden z najhorších pilotných dielov v histórii), kde humor a dráma skrátka nefungovali, vysvetľuje portál LADBible.
Všetci ostali do konca, okrem Fiony
Jednou z nepopierateľne najlepších adaptácií však bola americká verzia ikonického seriálu Shameless (Hriešnici), ktorá mala rovnako ako tá britská 11 sérií. Presunom z Manchestru do Chicaga americký seriál kládol po celý čas oveľa väčší dôraz na rodinu Gallagherovcov mimo Franka. V britskej verzii Fiona odchádza už na konci druhej série, Lip odchádza po štvrtej, Debbie a Ian po šiestej, resp. siedmej sérii, zatiaľ čo Carl odchádza po deviatej.
V americkej verzii, ktorá spravila obrovskú hviezdu z Jeremyho Allena Whitea, však Gallagherovci zostávajú kľúčovou súčasťou šou od začiatku až do konca a celá rodina to dotiahne až do 11. série – s výnimkou Fiony.
Emmy Rossum hrala túto postavu v 110 epizódach a Fiona bola srdcom aj dušou celého seriálu. Deviata séria sa však končí tým, že sa na ňu konečne usmeje šťastie a vďaka nečakanému finančnému zisku odchádza z Chicaga, aby začala nový život. Rodina jej prichystá oslavu na rozlúčku, no ona neostane tak dlho, aby sa s nimi naposledy zabavila. Diváci ju tak naposledy videli s kufrom v ruke, ako odchádza za lepším životom, ktorý si po všetkých tých rokoch, kedy stavala na prvé miesto svojich súrodencov, zaslúžila.
Herečka prezradila pravý dôvod odchodu
Čo sa však týka odchodu samotnej herečky, tam to nebolo také jednoduché a diváci dlho špekulovali, čo stálo za tým, že nevydržala v seriáli do konca ako ostatní herci. Mnohí si mysleli, že to súviselo s jej medializovaným sporom o plat, v ktorom požadovala rovnakú odmenu, akú mal jej kolega William H. Macy.
V podcaste Call Her Daddy však tieto teórie uviedla na pravú mieru a rovnako rázne odmietla aj ďalšiu fámu – že odišla preto, aby „mala deti“.
Pri debate o svojom odchode po deviatej sérii Rossum povedala: „Chcela som v tej práci zostať. Milovala som ju. Neodchádzala som z nej len tak. Milovala som tú prácu až do momentu, kým som nemala pocit, že z toho citróna sa už nedá vyžmýkať viac šťavy. Natočili sme 110 epizód a v čase, keď som odchádzala a ponúkali nám zmluvu na ďalšie dva roky, som už mala založenú vlastnú produkčnú spoločnosť. Mala som rozbehnutý svoj prvý seriál [Angelyne], dostala som zelenú a pripravovala sa na jeho výrobu.“
Uviedla, že keď dostala ponuku na ďalšie dva roky, cítila sa byť „zaviazaná tomu druhému projektu“. Dnes 39-ročná herečka pokračovala: „Myslím si, že najčastejším omylom je predstava, že som odišla, aby som mala deti. To ani nemôže byť ďalej od pravdy. Odišla som, aby som spravila seriál, na ktorom som pracovala a ku ktorému ma povzbudzoval aj náš showrunner John Wells – aby som sa postavila do čela vlastnej kariéry, robila vlastné šou a tvorila veci. Odišla som s obrovským smútkom a žiaľom, pretože mi tí ľudia chýbali a nemohla som uveriť tomu, že budú v tej ceste pokračovať bezo mňa. Zároveň som však bola veľmi nadšená. Cítila som, že sa odrážam od dna a začínam úplne novú kapitolu.“
Rovnaký plat si podľa jej slov zaslúžila
Rossum potvrdila, že jej spor o plat nasledoval po rokoch, čo bola hlavnou tvárou seriálu spolu s Williamom H. Macym. To ju v ôsmej a deviatej sérii viedlo k požiadavke na vyšší plat, než mal on, aby sa jej to vykompenzovalo. Ku koncu svojho pôsobenia nakoniec dostávala 350 000 dolárov za epizódu a dodala: „Nikdy som sa nesústredila na peniaze. Išlo mi o to, čo je spravodlivé a správne. A verím, že ľudia by mali dostávať za svoju prácu zaplatené. Skutočne išlo len o to, aby bola moja práca rovnocenne ocenená, keď robím rovnaký kus roboty.“
Nahlásiť chybu v článku