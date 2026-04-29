Úplne vás pohltí: Pozrite si seriál, ktorý vám možno unikol. Má hodnotenie 90 %

Nechcete strácať čas pozeraním priemerných filmov a seriálov? Vybrali sme pre vás to najzaujímavejšie, čo tento mesiac zaujalo divákov naprieč streamovacími platformami. Od veľkých hitov až po príjemné prekvapenia. Pridávame aj tip na film, ktorý sa oplatí vidieť na veľkom plátne a zároveň je aj zástupcom domácej tvorby. Seriály, ktoré si vás získajú hneď od prvej epizódy, snímku s nádherným vizuálom, no a ako bonusový tip seriál, ktorý už síce nie je nový, ale rozhodne stojí za to.
Jo Nesbø’s Detective Hole
Na Netflixe nájdete vzrušujúci nórsky kriminálny seriál s názvom Jo Nesbø’s Detective Hole, ktorý vznikol ako adaptácia úspešných kriminálnych románov nórskeho spisovateľa Joa Nesbøa. Seriál vládol rebríčkom sledovanosti, získal vysoké hodnotenia a diváci ocenili skutočne nabitý dej.
Príbeh seriálu sleduje geniálneho, no zároveň problematického detektíva Harryho Holea, ktorý pátra po sériovom vrahovi, a pritom bojuje aj sám so sebou a so skorumpovaným kolegom Tomom Waalerom.
Rooster
Nenechajte si ujsť ani seriál Rooster, ktorý je však celkom na inú nôtu, keďže sa radí do komediálneho žánru. Rovnako valcoval rebríčky sledovanosti a získal výborné hodnotenia od divákov. Navyše má slávneho herca v hlavnej úlohe – Steva Carella, ktorého môžete poznať z legendárnych komédií ako 40 rokov panic či Bláznivá hlúpa láska.
Seriál sleduje spisovateľa, ktorý napísal sériu komerčne populárnych plážových románov o súkromnom detektívovi menom Rooster, zároveň je profesorom na univerzite slobodných umení, kde učí aj jeho dcéra, ktorá si prechádza neverou zo strany svojho manžela, ktorý je tiež profesorom na rovnakej univerzite.
Seriál Rooster si môžete pozrieť na streamovacej platforme HBO Max.
Under Salt Marsh
Seriálov nie je nikdy dosť – ak máte chuť na napínavú minisériu, pozrite si seriál Under Salt Marsh, ktorý má neuveriteľné hodnotenie až 100 %.
Tento kriminálny triler sa odohráva vo fiktívnom meste v severnom Walese, ktoré je nebezpečne umiestnené medzi horami a morom, čo ohrozuje jeho existenciu. Keď sa na mori začne tvoriť búrka, aká sa vyskytne len raz za generáciu, objaví sa záhadná smrť dieťaťa, ktorú treba vyriešiť.
Seriál Under Salt Marsh si môžete pozrieť na streamovacej platforme ShyShowtime.
The Law According to Lidia Poët
Poriadne napínavý je však aj seriál o Lidii Poët s názvom The Law According to Lidia Poët, ktorý vás zavedie do minulého storočia. Seriál zožal obrovský úspech, zamilovali si ho diváci z celého sveta, dokonca získal viacero ocenení a má výborné hodnotenia. Netflix nedávno odvysielal jeho tretiu sériu, ktorá je zároveň aj poslednou.
Seriál sa zaoberá vyšetrovaním vrážd, ktoré rieši Lidia a jej brat Enrico. Každá séria sa sústredí na jeden väčší prípad a niekoľko menších prípadov, pričom sa postupne rozvíja aj širší príbeh o jej boji za uznanie ako ženy advokátky.
Hovoria mi Lars
Do kina vyrazte na film z domácej tvorby s názvom Hovoria mi Lars, ktorý vznikol podľa knižnej predlohy úspešného kriminálneho románu s rovnomenným názvom od spisovateľa Daniela Grisa. Diváci ocenili, že sa poriadne nasmiali, dokonca tvrdia, že „celá Lucerna burácala smiechom“.
Lars je drsný súkromný detektív, ktorého nezaujímajú pravidlá, preto sa často dostane do problémov alebo ich sám vytvorí. Zdanlivo výhodná zákazka ho dokonca dostane do manipulatívnej, nebezpečnej hry plnej klamstiev.
A Big Bold Beautiful Journey
Máme pre vás ešte jeden tip na skvelý film, romantickú snímku A Big Bold Beautiful Journey, ktorú nájdete na streamovacej platforme HBO Max. Okrem originálneho príbehu a nádherného vizuálu sa môžete tešiť aj na skvelých hercov v hlavnej úlohe – Colina Farrella a Margot Robbie, ktorá nedávno zažiarila vo filme Búrlivé výšiny.
Film rozpráva o dvoch osamelých ľuďoch, ktorí sa náhodne stretnú na svadbe spoločných priateľov. Na začiatku to vyzerá len ako nevinné stretnutie, ale veľmi rýchlo sa to zmení na niečo neobyčajné. Spoločne totiž začnú prežívať kľúčové momenty zo svojho života, dokonca budú mať možnosť zmeniť svoju minulosť a ovplyvniť budúcnosť.
Servant
Na záver máme pre vás aj jeden bonusový tip, ktorý vám možno unikol, no rozhodne stojí za to – seriál Servant, ktorý si môžete pozrieť na streamovacej platforme Apple TV+.
Seriál ponúka až štyri série po 10 epizód, ktoré sledujú manželský pár snažiaci sa vyrovnať so smrťou ich malého syna, pričom do ich rodiny pribudne opatrovateľka – záhadné mladé dievča, ktoré je súčasťou desivej sekty.
Diváci mu udelili vysoké hodnotenie, na filmovom portáli ČSFD mu svieti 74 % a na Rotten Tomatoes až 90 %. Jednu z hlavných postáv v seriáli dokonca stvárnil Rupert Grint, ktorého preslávila úloha Rona Weasleyho.
