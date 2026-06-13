Vrecká trápia ženy celé stáročia. Zvykli si na falošné, teraz zisťujú, že niektoré sú len zamaskované

Nákup oblečenia môže byť frustrujúci a nemusí to byť vaša vina. Napríklad, vedeli ste, že rôzne obchody majú v kabínkach rôzne zrkadlá, a tak sa môže stať, že v každom vyzeráte inak? Súvisí to tiež s osvetlením v skúšobných kabínkach, ako sme vás informovali v článku. Čo tiež môže negatívne ovplyvniť váš nákupný zážitok, je okamih, kedy zistíte, že ste našli dokonalé nohavice, no vrecká na nich sú len na okrasu. Nie vždy však ide o falošné vrecká, hoci história jasne poukazuje na to, že dokonca aj vrecká na nohaviciach ovplyvnil sexizmus.
V minulosti muži aj ženy so sebou nosili malé vrecúška zavesené na šnúrke, v ktorých mali všetko potrebné. Oblečenie malo malé rázporky, čo znamenalo, že ste sa k svojmu vrecúšku poľahky dostali bez toho, aby ste museli odhŕňať metre látky, informuje portál Medium.
V 17. storočí prišiel pokrok a rozhodnutie všiť tieto vrecúška priamo do oblečenia, čo človeku umožnilo ukryť prenášané veci a držať ich blízko pri tele. Zrodilo sa vrecko. Avšak na rozdiel od mužských vreciek, ktoré boli poľahky prístupné a všité priamo do podšívky kabátov, viest a nohavíc, ženy sa stále museli spoliehať na samostatné vrecká schované pod spodničkami.
Nerovnosť medzi vreckami má dlhú históriu
Priemerná žena v 17. storočí nosila spodničku a dve vrstvy spodnej bielizne. Vrecko mala priviazané okolo pása medzi spodnou bielizňou a vrchnou spodničkou. Ženy sa tak museli v podstate vyzliecť, aby sa dostali k obsahu svojich vreciek. Hoci teda mohli nosiť svoje osobné veci so sebou, na verejnosti ich vybrať nedokázali. A presne takto sa zrodila nerovnosť medzi mužskými a dámskymi vreckami.
Keď sa v 90. rokoch 18. storočia vyvinula dámska móda, vrecká začali pomaly miznúť, pretože do módy prišli šaty obopínajúce postavu. Ženy museli opäť ukázať svoje „vrecká“ svetu a prešli na malé ozdobné kabelky, do ktorých sa sotva zmestila vreckovka a minca.
Vzbura prišla na prelome 20. storočia. Návody, ako si všiť vrecká do sukní, boli čoraz populárnejšie, keďže ženy rázne túžili po nezávislosti. Po vypuknutí svetových vojen ženy prešli na praktickejšie oblečenie, pričom normou sa stali nohavice a veľké vrecká. Ženy boli konečne obdarené vreckami, za ktoré predtým celé roky bojovali. Napriek tomu ich stále nenájdete na všetkých nohaviciach a často sú menšie ako na tých mužských. Nehovoriac o tom, že sú často zašité, a tak nemôžu plniť svoju funkciu, až kým ich doma neodpárate. To má však prekvapivo iný význam, než je obmedzovanie žien.
Sú tam, ale sú zamaskované
Nedávno sa ženy na sociálnych sieťach opäť začali sťažovať na to, že keď si kúpia elegantné nohavice v niektorom z populárnych reťazcov, vrecká v nich sú zašité a musia ich rozstrihnúť, ak si do nich chcú niečo dať. Niekedy sú pritom dokonca zašité tak, že vyzerajú ako puky, a tak ich dokonca môžete prehliadnuť.
@cute__moments1 #puremoments ♬ O Chim oO – Ario PaPa
Jedna žena sa napríklad podelila o video, v ktorom otvárala vrecko priamo v práci, pričom na to použila príborový nôž. V popise videa sa sťažovala na to, že si obchodný reťazec očividne myslí, že ženy nepotrebujú vrecká, no dôvod, prečo sú zašité, je pritom oveľa komplikovanejší. Niektorí ľudia v komentároch boli zmätení z toho, že existujú vrecká bez otvorov, cez ktoré by ste sa do nich dostali, pričom tí skúsenejší sa chopili vysvetľovania, že ide len o dočasné zašitie, ktoré je navrhnuté tak, aby sa dalo doma ľahko odstrániť.
Ide totiž o to, aby tieto nohavice vyzerali dobre na vešiaku, či dokonca na vás, keď si ich skúšate v kabínke. Ak by vám totiž na boku odstávali vrecká a látka sa krčila tak, že by deformovala vaše boky, len ťažko by ste si povedali, že práve tieto nohavice musíte mať. Niekedy pritom môžu byť zašité tak, že ich môžete pri skúšaní prehliadnuť, ako zas vo videu ukázala ďalšia žena, ktorej vrecká boli zašité tak, že vyzerali ako falošné.
@ellenbobellennEver wondered why some pockets are sewn shut?♬ I Can Feel It v3 – Nick Sena and Danny Echevarria
Tento mechanizmus nájdete na pánskom aj dámskom oblečení a je tam zámerne. Vrecká majú byť zašité, no zároveň sú určené na to, aby sa rozstrihli. Tieto nite navyše slúžia na to, aby chránili odev pred stratou tvaru, potvrdzuje portál tiphero. Vrecká sa tak počas prepravy alebo visenia na stojane v predajni nevyťahajú a ich tvar sa neporuší ani vtedy, keď si ich budú ľudia s rôznymi krivkami a veľkosťami skúšať.
Ak ste teda niekedy vyskúšali nohavice a neskúšali, či sa dajú vrecká odpárať, možno ani neviete, že tam boli. Ženy sú už totiž tak často zvyknuté na falošné vrecká, že nespochybňujú ich existenciu. A možno dokonca máte doma nejaké nohavice, ktorých vrecká ste doteraz nevyužili. Stojí to za skontrolovanie.
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