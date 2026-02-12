Do kín dorazil dlhoočakávaný film, ktorý je označovaný za „soft porno“. Margot Robbie a Jacob Elordi vás dostanú

Rýchlo utekajte do kina. Nová verzia slávneho historického románu je tu. Trailer spôsobil obrovský ošiaľ a herecké obsadenie ešte väčší.
Už dnes má v slovenských kinách premiéru jeden z najočakávanejších filmov tohto roka – Búrlivé výšiny (Wuthering Heights).
Ako sme vás už informovali, scenára a réžie sa chopila Emerald Fennell, ktorú môžete poznať aj ako herečku, no mimoriadne úspechy žne aj spoza kamery. Stojí za vznikom snímok Nádejná mladá žena (Promising Young Woman), za ktorej scenár si dokonca vyslúžila sošku Oscara, alebo Saltburn, ktorou poriadne šokovala. A vyzerá to tak, že táto rola sa jej zapáčila a chystá sa šokovať ďalej.
Na pustých yorkshirských vresoviskách sa rodí láska Catherine Earnshaw a Heathcliffa, ktorí sú spojení pohlcujúcou vášňou. Žiarlivosť, zrada a túžba po moci ich však vťahujú do špirály nenávisti, ktorá prekračuje hranice života aj smrti.
Diváci film označujú ako „soft porno“ či štvrtý diel série 50 odtieňov sivej
Trailer k filmu však získal rozpačité reakcie divákov, podľa niektorých totiž pôsobí skôr ako „soft porno“ než ako historický román od slávnej spisovateľky Emily Brontëovej. Dokonca ho označujú aj za štvrtý diel série 50 odtieňov sivej. Filmový kritik Michal Korec ho však označil za modernú verziu pre tiktokovú generáciu.
Zdá sa, že nová snímka bude temnou, nekompromisnou a vášnivou interpretáciou klasickej knihy. Na ľúbostný príbeh sa pozrie omnoho drsnejšie, sexuálnejšie a kontroverznejšie.
No najväčší ošiaľ spôsobujú predstavitelia hlavných postáv – nádherná Margot Robbie a príťažlivý Jacob Elordi, ktorí údajne predvedú intenzívne a horúce emocionálne výbuchy presahujúce rámec predchádzajúcich adaptácií.
