Do kín dorazil dlhoočakávaný film, ktorý je označovaný za „soft porno“. Margot Robbie a Jacob Elordi vás dostanú

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Tip na film
Pokračovanie 50 odtieňov sivej či dokonca moderná verzia pre tiktokovú generáciu.

Rýchlo utekajte do kina. Nová verzia slávneho historického románu je tu. Trailer spôsobil obrovský ošiaľ a herecké obsadenie ešte väčší.

Už dnes má v slovenských kinách premiéru jeden z najočakávanejších filmov tohto rokaBúrlivé výšiny (Wuthering Heights).

Viac z témy Tip na film:
1.
Umiestnila sa v rebríčku najlepších filmov. Novú československú komédiu si už môžete pozrieť aj doma
2.
Filmový kritik o snímkach roka: Nové prevedenie Búrlivých výšin je modernou verziou pre tiktokovú generáciu
3.
Zendaya a Robert Pattinson ako snúbenci vás dostanú do kolien. Nový film si uchováva tajomstvo
Zobraziť všetky články (397)

Ako sme vás už informovali, scenára a réžie sa chopila Emerald Fennell, ktorú môžete poznať aj ako herečku, no mimoriadne úspechy žne aj spoza kamery. Stojí za vznikom snímok Nádejná mladá žena (Promising Young Woman), za ktorej scenár si dokonca vyslúžila sošku Oscara, alebo Saltburn, ktorou poriadne šokovala. A vyzerá to tak, že táto rola sa jej zapáčila a chystá sa šokovať ďalej.

Foto: Continental film

Na pustých yorkshirských vresoviskách sa rodí láska Catherine Earnshaw a Heathcliffa, ktorí sú spojení pohlcujúcou vášňou. Žiarlivosť, zrada a túžba po moci ich však vťahujú do špirály nenávisti, ktorá prekračuje hranice života aj smrti.

Diváci film označujú ako „soft porno“ či štvrtý diel série 50 odtieňov sivej

Trailer k filmu však získal rozpačité reakcie divákov, podľa niektorých totiž pôsobí skôr ako „soft porno“ než ako historický román od slávnej spisovateľky Emily Brontëovej. Dokonca ho označujú aj za štvrtý diel série 50 odtieňov sivej. Filmový kritik Michal Korec ho však označil za modernú verziu pre tiktokovú generáciu.

Zdá sa, že nová snímka bude temnou, nekompromisnou a vášnivou interpretáciou klasickej knihy. Na ľúbostný príbeh sa pozrie omnoho drsnejšie, sexuálnejšie a kontroverznejšie.

Foto: Continental film

No najväčší ošiaľ spôsobujú predstavitelia hlavných postáv – nádherná Margot Robbie a príťažlivý Jacob Elordi, ktorí údajne predvedú intenzívne a horúce emocionálne výbuchy presahujúce rámec predchádzajúcich adaptácií.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pozrite si poriadne napínavý seriál, ktorý si zamiloval celý svet. Úplne ste ho prehliadli

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac