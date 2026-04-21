Nový seriál má hodnotenie neuveriteľných 100 %, no nie medzi Slovákmi. Diváci chvália napínavý dej

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Tip na seriál
Vyberte sa do severného Walesu.

Máte radi trilery? Ak je vaša odpoveď áno, nenechajte si ujsť nový seriál, ktorý má poriadne napínavý dej a podľa divákov aj psychologickú hĺbku. Pravdepodobne sa pri sledovaní od napätia nebudete vedieť ani nadýchnuť. 

Nová britská šesťdielna miniséria Under Salt Marsh aktuálne patrí medzi najsledovanejšie tituly na streamovacej platforme ShyShowtime, ako sme si všimli na FlixPatrole.

Napínavý dej

Kriminálny triler sa odohráva vo fiktívnom meste Morfa Halen v severnom Walese, ktoré je nebezpečne umiestnené medzi horami a morom, čo ohrozuje jeho existenciu. Keď sa na mori začne tvoriť búrka, aká sa vyskytne len raz za generáciu, bývalá detektívka, ktorá je teraz učiteľkou – Jackie Ellis, objaví telo svojho 8-ročného žiaka Cefina Hilla, ktorý sa zrejme utopil.

Táto katastrofa oživí v meste spomienky na nevyriešený prípad spred troch rokov – zmiznutie Jackieinej netere Nessy, ktorá ju stála policajnú kariéru. Jackie je preto nútená spojiť sily so svojím bývalým manželom detektívom a vyriešiť prípad, kým dôkazy nezničí búrka.

Foto: MovieStillsDB

Má hodnotenie 100 %

Kým na filmovom portáli ČSFD seriál získal priemerné hodnotenie len 62 % a na IMDb má rating 6.2/10, na Rotten Tomatoes mu diváci udelili neuveriteľných 100 %.

Diváci ocenili najmä napínavý dej, inteligentný scenár a psychologickú hĺbku. Zároveň vyzdvihli autentickú atmosféru.

